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    Sevgililer Günü için tasarlanan bu iPhone’lar neredeyse bir araba parası!

    Lüks düşkünü teknoloji meraklıları için para harcamanın bir sınırı yok. Sevgililer Günü için tasarlanan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri bu durumu bir kez daha gösterdi.

    Sevgililer Günü için tasarlanan bu iPhone’lar neredeyse bir araba Tam Boyutta Gör

    Lüks teknoloji meraklıları için eşsiz tasarımlar sunan Caviar, Sevgililer Günü’ne özel "Secret Love" koleksiyonunu tanıttı. Şirket, iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerini adeta birer sanat eserine dönüştürerek altın, pırlanta, inci ve özel deri kaplamalarla süsledi.

    Koleksiyonun ilham kaynağı olarak, saf aşkın sembolü kabul edilen inciler öne çıkıyor. Üç özel tasarım içeren serinin en dikkat çekici modeli olan Bouquet Doré, 999 ayar saf altın, doğal sedef ve dana derisiyle bezenmiş kalp motifleriyle romantizmi vurguluyor. Serpentis Pearl modeli, Bulgari’nin ikonik yılan figüründen esinlenerek, kalp şeklinde kıvrılan bir yılan tasarımına sahip. Bu modelin başlangıç fiyatı 9.990 dolar olarak belirlendi. Koleksiyonun en lüks üyesi olan Sea of Love ise 11.630 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Botticelli’nin deniz temalarından ilham alınarak tasarlanan model, pırlantalarla süslenmiş deniz kabuğu ve balık motifleriyle dikkat çekiyor. Pro Max versiyonları daha yüksek fiyatlara ulaşırken, Sea of Love modelinin pırlanta detaylı versiyonu 13.000 dolara kadar çıkıyor.

    Caviar, bu özel serinin hem teknoloji hem de sanat tutkunları için ideal olduğunu vurguluyor. Şirketin el işçiliğiyle ürettiği her model, etik olarak temin edilen değerli taşlar, ince işlenmiş altın ve özel derilerle tamamlanıyor. Sınırlı üretimle sunulan bu cihazlar, Caviar’ın özel atölyelerinde sipariş edilebiliyor.

    Öte yandan, lüks markanın yakın zamanda tanıttığı Bitcoin Edition iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri de büyük ilgi görüyor. 24 ayar altın kaplama ve özel olarak işlenmiş Bitcoin logoları ile süslenen bu koleksiyon, 11.130 dolardan başlayan fiyatlarla satışta. Bu özel modeller, hem yatırımcıları hem de koleksiyon meraklılarını cezbediyor.

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    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

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    Rindaman 1 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 1 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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