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    iPhone 17 Pro yatay kamera tasarımı ve yeni malzeme yapısıyla geliyor

    Apple’ın eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 Pro modelleriyle ilgili önemli detaylar netleşmeye başladı. Yeni seride kamera modülü cihazın arka yüzeyine yayılıyor ve gövdeyle aynı renkte tasarlanıyor.

    iPhone 17 Pro yatay kamera tasarımı ile geliyor Tam Boyutta Gör

    Apple’ın eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 Pro serisiyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Serinin öne çıkan tasarım yeniliği ise arka kamerada olacak. Apple, bu kez kamerayı cihazın arka yüzeyine yatay şekilde yayarak daha dikkat çekici bir görünüme geçiyor. Ancak daha önce internette dolaşan bazı tasarımların aksine, kamera bölgesi gövdeden farklı bir renkte olmayacak. Yeni modül, cihazla aynı renkte olacak şekilde tek parça bir görünüm sunacak.

    Tasarım anlamında dikkat çeken bu değişime rağmen, genel hatlarıyla iPhone 17 Pro’nun mevcut modellere çok uzaklaşmayacağı belirtiliyor. Kamera yerleşimi biraz Google’ın Pixel telefonlarını andırsa da, Apple bu tasarımı kendi çizgileriyle harmanlamış gibi görünüyor.

    Malzeme konusunda da önemli bir farklılık var. Yeni Pro ve Pro Max modelleri, yarı cam yarı alüminyum bir gövdeye sahip olacak. Bu sayede hem kablosuz şarj desteklenecek hem de dayanıklılık artacak. Özellikle düşme gibi durumlarda alüminyum çerçevenin camdan daha az zarar görmesi, kullanıcı deneyimi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

    Öte yandan Apple, model yelpazesinde de bir değişikliğe gidiyor. Bu yıl “Plus” modeli yerine “iPhone 17 Air” adını taşıyan, daha ince ve hafif bir alternatif sunacak. Seriye yeni bir soluk getirmesi beklenen bu modelin de aynı tanıtım döneminde sahneye çıkacağı ifade ediliyor.

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