Samsung Galaxy A16 5G artık resmi: Giriş seviyesinde 6 yıl güncelleme!

Klasik Samsung tasarım anlayışını devam ettiren Galaxy A16 5G, selefi Galaxy A15'ten daha büyük olan 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile geliyor. FHD+ çözünürlükte olan ekran 90 Hz yenileme hızını destekliyor.
Galaxy A16 5G'deki arka kamera kurulumu 50MP ana kamera, 5MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradan oluşuyor. Ön tarafta selfie'ler ve görüntülü görüşmeler için 13 megapiksel kamera bulunuyor.
Android 14 ile kutudan çıkan Galaxy A16 5G, Mavi Siyah, Açık Gri, Altın ve Açık Yeşil olmak üzere dört renk seçeneği sunuyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi telefonun fiyatı resmi olarak açıklanmasa da, daha önceki sızıntılar 239 euro olacağını iddia ediyor.
Samsung Galaxy A16 5G özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 2340×1080, 190Hz, 800 nit, Super AMOLED
- İşlemci: Exynos 1330 / Mediatek Dimensity 6300
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 128GB
- Arka kamera: 50MP, f/1.8 ana + 5 MP, f/2.2 ultra geniş + 2MP, f/2.4 makro
- Ön kamera: 13MP, f/2.0
- Batarya: 5000 mAh, 25W kablolu
- Yazılım: Android 14, One UI 6.1
- Bağlantı ve diğer: Bluetooth 5.3, WiFi 5, NFC, 5G, IP54 sertifikası
- Boyut ve ağırlık: 164.4 x 77.9 x 7.9mm, 200 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.