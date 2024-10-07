Samsung Galaxy A16 5G artık resmi: Giriş seviyesinde 6 yıl güncelleme!

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Tam Boyutta Gör Samsung'un giriş seviyesi modeli Galaxy A16 5G, şirketin Hollanda resmi sitesinde listelendi. Henüz resmi fiyat açıklanmamış olsa da telefonun 6 yıl boyunca güncelleme alacağı doğrulandı. Böylece Galaxy A16 5G, en uzun süre güncelleme alan giriş seviyesi telefon olacak. Diğer yeni Samsung modelleri için de benzer güncelleme sürelerinin verileceğini söyleyebiliriz.

Klasik Samsung tasarım anlayışını devam ettiren Galaxy A16 5G, selefi Galaxy A15'ten daha büyük olan 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile geliyor. FHD+ çözünürlükte olan ekran 90 Hz yenileme hızını destekliyor.

Tam Boyutta Gör İşlemci tarafında ise Avrupa pazarı için Exynos 1330 yer alıyor. Diğer bölgelerde ise Dimensity 6300 çipsetinin kullanılacağı belirtiliyor. Telefon ayrıca 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. Diğer pazarlarda farklı RAM ve depolama seçenekleri sunulabilir.

Galaxy A16 5G'deki arka kamera kurulumu 50MP ana kamera, 5MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradan oluşuyor. Ön tarafta selfie'ler ve görüntülü görüşmeler için 13 megapiksel kamera bulunuyor.

Tam Boyutta Gör 7,9 mm kalınlığa sahip olan Galaxy A16 5G, selefinden bir miktar ince yapıda. Ancak 3.5 mm kulaklık girişini barındırmıyor. Bunun yanında telefon, IP54 sertifikasıyla su ve toz sıçramalarına dayanıklı hale getirilmiş. Batarya tarafında ise 25 W destekli 5.000 mAh pil yerini alıyor.

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Android 14 ile kutudan çıkan Galaxy A16 5G, Mavi Siyah, Açık Gri, Altın ve Açık Yeşil olmak üzere dört renk seçeneği sunuyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi telefonun fiyatı resmi olarak açıklanmasa da, daha önceki sızıntılar 239 euro olacağını iddia ediyor.

Samsung Galaxy A16 5G özellikleri

Ekran : 6.7 inç, 2340×1080, 190Hz, 800 nit, Super AMOLED

: 6.7 inç, 2340×1080, 190Hz, 800 nit, Super AMOLED İşlemci : Exynos 1330 / Mediatek Dimensity 6300

: Exynos 1330 / Mediatek Dimensity 6300 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Depolama : 128GB

: 128GB Arka kamera : 50MP, f/1.8 ana + 5 MP, f/2.2 ultra geniş + 2MP, f/2.4 makro

: 50MP, f/1.8 ana + 5 MP, f/2.2 ultra geniş + 2MP, f/2.4 makro Ön kamera : 13MP, f/2.0

: 13MP, f/2.0 Batarya : 5000 mAh, 25W kablolu

: 5000 mAh, 25W kablolu Yazılım : Android 14, One UI 6.1

: Android 14, One UI 6.1 Bağlantı ve diğer : Bluetooth 5.3, WiFi 5, NFC, 5G, IP54 sertifikası

: Bluetooth 5.3, WiFi 5, NFC, 5G, IP54 sertifikası Boyut ve ağırlık: 164.4 x 77.9 x 7.9mm, 200 g

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