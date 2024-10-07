Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A16 5G artık resmi: Giriş seviyesinde 6 yıl güncelleme!

    Samsung'un giriş seviyesi modeli Galaxy A16 5G, şirketin Hollanda resmi sitesinde listelendi. 6 yıl boyunca güncelleme alacak olan telefonun özellikleri neler? 
    Samsung Galaxy A16 5G tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung'un giriş seviyesi modeli Galaxy A16 5G, şirketin Hollanda resmi sitesinde listelendi. Henüz resmi fiyat açıklanmamış olsa da telefonun 6 yıl boyunca güncelleme alacağı doğrulandı. Böylece Galaxy A16 5G, en uzun süre güncelleme alan giriş seviyesi telefon olacak. Diğer yeni Samsung modelleri için de benzer güncelleme sürelerinin verileceğini söyleyebiliriz.

    Klasik Samsung tasarım anlayışını devam ettiren Galaxy A16 5G, selefi Galaxy A15'ten daha büyük olan 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile geliyor. FHD+ çözünürlükte olan ekran 90 Hz yenileme hızını destekliyor.

    Samsung Galaxy A16 5G tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    İşlemci tarafında ise Avrupa pazarı için Exynos 1330 yer alıyor. Diğer bölgelerde ise Dimensity 6300 çipsetinin kullanılacağı belirtiliyor. Telefon ayrıca 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. Diğer pazarlarda farklı RAM ve depolama seçenekleri sunulabilir.

    Galaxy A16 5G'deki arka kamera kurulumu 50MP ana kamera, 5MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradan oluşuyor. Ön tarafta selfie'ler ve görüntülü görüşmeler için 13 megapiksel kamera bulunuyor.

    Samsung Galaxy A16 5G tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    7,9 mm kalınlığa sahip olan Galaxy A16 5G, selefinden bir miktar ince yapıda. Ancak 3.5 mm kulaklık girişini barındırmıyor. Bunun yanında telefon, IP54 sertifikasıyla su ve toz sıçramalarına dayanıklı hale getirilmiş. Batarya tarafında ise 25 W destekli 5.000 mAh pil yerini alıyor.

    Android 14 ile kutudan çıkan Galaxy A16 5G, Mavi Siyah, Açık Gri, Altın ve Açık Yeşil olmak üzere dört renk seçeneği sunuyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi telefonun fiyatı resmi olarak açıklanmasa da, daha önceki sızıntılar 239 euro olacağını iddia ediyor.

    Samsung Galaxy A16 5G özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, 2340×1080, 190Hz, 800 nit, Super AMOLED
    • İşlemci: Exynos 1330 / Mediatek Dimensity 6300 
    • Bellek: 4 GB RAM
    • Depolama: 128GB
    • Arka kamera: 50MP, f/1.8 ana + 5 MP, f/2.2 ultra geniş + 2MP, f/2.4 makro
    • Ön kamera: 13MP, f/2.0
    • Batarya: 5000 mAh, 25W kablolu
    • Yazılım: Android 14, One UI 6.1
    • Bağlantı ve diğer: Bluetooth 5.3, WiFi 5, NFC, 5G, IP54 sertifikası
    • Boyut ve ağırlık: 164.4 x 77.9 x 7.9mm, 200 g
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    grammarly türkçe ruhsatta ilk tescil tarihi yazmıyor harama bakmanın zararları en zararsız steroid bir kızdan instagram nasıl istenir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Apple iPhone 15 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız