iPhone 16 Pro'nun yeni renk seçenekleri ortaya çıktı

iPhone 16 Pro iki yeni renk seçeneğiyle geliyor
Majin Bu, Çöl Titanyum olarak adlandırılan rengin 2022’de iPhone 14 Pro’da sunulan Altın renk seçeneğine benzeyeceğini ancak daha koyu tonda olacağını söylüyor. Titanyum Gri ise 2014’te iPhone 16’da sunulan Uzay Grisi (Space Gray) tonuna benzer olacak.
iPhone 15 Pro’lar Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum ve Natürel Titanyum renk seçenekleriyle geliyor. Gold (Altın) renk seçeneği bulunmuyor. Son olarak iPhone 14 Pro’nun altın renk seçeneği vardı. Apple, iPhone Pro modellerini genelde dört lansman rengiyle sunuyor ve siyah, beyaz seçenekleri kesin oluyor. Apple, yeni renklere yer açmak için mavi titanyum ve natürel titanyum renk yeni nesil iPhone’larda olmayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.