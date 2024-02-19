Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, ufak tasarımsal değişikliklerle gelecek. Son sızıntıya göre, Apple, iPhone 16 Pro’larda iki yeni titanyum renk seçeneği sunacak; gri rengi sevenler için Titanium Gray ve Çöl Sarısı olarak da geçen Desert Titanium. Majin Bu, iki yeni rengiyle iPhone 16 Pro görsellerini paylaştı.

iPhone 16 Pro iki yeni renk seçeneğiyle geliyor

Majin Bu, Çöl Titanyum olarak adlandırılan rengin 2022’de iPhone 14 Pro’da sunulan Altın renk seçeneğine benzeyeceğini ancak daha koyu tonda olacağını söylüyor. Titanyum Gri ise 2014’te iPhone 16’da sunulan Uzay Grisi (Space Gray) tonuna benzer olacak.

iPhone 15 Pro’lar Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum ve Natürel Titanyum renk seçenekleriyle geliyor. Gold (Altın) renk seçeneği bulunmuyor. Son olarak iPhone 14 Pro’nun altın renk seçeneği vardı. Apple, iPhone Pro modellerini genelde dört lansman rengiyle sunuyor ve siyah, beyaz seçenekleri kesin oluyor. Apple, yeni renklere yer açmak için mavi titanyum ve natürel titanyum renk yeni nesil iPhone’larda olmayabilir.

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iPhone 16 Pro'nun yeni renk seçenekleri ortaya çıktı