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    Anlık Bildirim

    iPhone 16 Pro'nun yeni renk seçenekleri ortaya çıktı

    iPhone 16 serisinin kamera modülünden sonra yeni renk seçenekleri ortaya çıktı. Apple, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max modelleri için iki yeni titanyum renk sunabilir.
    iphone 16 pro yeni renkler çöl titanyum titanyum gri Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, ufak tasarımsal değişikliklerle gelecek. Son sızıntıya göre, Apple, iPhone 16 Pro’larda iki yeni titanyum renk seçeneği sunacak; gri rengi sevenler için Titanium Gray ve Çöl Sarısı olarak da geçen Desert Titanium. Majin Bu, iki yeni rengiyle iPhone 16 Pro görsellerini paylaştı.

    iPhone 16 Pro iki yeni renk seçeneğiyle geliyor

    Majin Bu, Çöl Titanyum olarak adlandırılan rengin 2022’de iPhone 14 Pro’da sunulan Altın renk seçeneğine benzeyeceğini ancak daha koyu tonda olacağını söylüyor. Titanyum Gri ise 2014’te iPhone 16’da sunulan Uzay Grisi (Space Gray) tonuna benzer olacak.

    iPhone 15 Pro’lar Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum ve Natürel Titanyum renk seçenekleriyle geliyor. Gold (Altın) renk seçeneği bulunmuyor. Son olarak iPhone 14 Pro’nun altın renk seçeneği vardı. Apple, iPhone Pro modellerini genelde dört lansman rengiyle sunuyor ve siyah, beyaz seçenekleri kesin oluyor. Apple, yeni renklere yer açmak için mavi titanyum ve natürel titanyum renk yeni nesil iPhone’larda olmayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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