    Artemis II: iPhone 17 Pro Max ile Ay’ın “karanlık” tarafının fotoğrafı çekildi

    NASA astronotu Reid Wiseman, iPhone 17 Pro Max ile Ay’ın uzak yüzündeki Çebışov Krateri’ni görüntüledi. Artemis II ekibi, 10 Nisan’da Pasifik Okyanusu’na iniş yapacak.

    NASA’nın Artemis II görevinde yer alan astronot Reid Wiseman, iPhone 17 Pro’sunu kullanarak Ay’ın Dünya’dan görünmeyen uzak yüzünün çarpıcı bir fotoğrafını çekti. Orion uzay aracıyla gerçekleştirilen yakın Ay geçişi sırasında mürettebat, kabin ışıklarını kapatarak en iyi görüntüleri elde etmeyi hedefledi. Wiseman, canlı yayın sırasında çektiği fotoğrafı kameraya gösterdi ve detaylarını izleyicilerle paylaştı.

    Çebışov kraterinin fotoğrafı çekildi

    Wiseman tarafından elde edilen görüntü iPhone kamerasıyla 8x zoom kullanarak çekildi. NASA, görüntünün Ay’ın uzak tarafında bulunan ve Dünya’dan görülemeyen Çebışov Krateri’ni ortaya koyduğunu belirtti. Adını Rus matematikçi Pafnuti Çebışov’dan alan Çebışov Krateri, bir çarpışma noktası olarak biliniyor ve şimdiye kadar bu kadar net bir şekilde görüntülenmemişti

    Ekip, gemide bulunan dört adet iPhone 17 Pro Max'e ek olarak, GoPro HERO 4 Black, Nikon D5 ve Nikon Z 9 ile de fotoğraf çekiyor ve bu fotoğrafların tamamı NASA Johnson'ın Flickr hesabında mevcut. Bu içerik yayınlandığı sırada henüz yeni fotoğraflar hesaba eklenmemişti.

    Ay’ın Dünya’ya göre uzak olan tarafı esasında daha çok “Ay'ın Karanlık Yüzü" olarak biliniyor. Bilindiği üzere Ay’ın kendi etrafındaki dönüşü ile Dünya etrafındaki dolanma süresi birbirine eşittir (yaklaşık 27,3 gün). Bu duruma astronomide "Kütleçekim Kilidi" (Tidal Locking) adı veriliyor. Eğer Ay kendi etrafında dönmeseydi, Dünya etrafındaki turu sırasında bize farklı yüzlerini de gösterirdi. Ancak kendi etrafında, tam olarak Dünya etrafında döndüğü hızda döndüğü için sürekli olarak aynı yüzünü, yani yakın tarafını görüyoruz. Karanlık söylemi de bu yüzden geliyor ve uzak taraf da Güneş ışığı alıyor.

    Öte yandan 1 Nisan’da fırlatılan Artemis II, yakın geçişin ardından artık Dünya’ya dönüş yolunda. Orion kapsülü Integrity, kısa bir süre önce Dünya’dan 406.771 kilometre uzaklığa ulaşarak Apollo 13’ün 400.171 kilometrelik rekorunu kırmıştı.

