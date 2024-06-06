iPhone, Apple'ın kasasını doldurmaya devam ediyor: Toplam satış geliri 2 trilyon dolara ulaştı!

Apple'ın gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturuyor
Apple'ın, 2024'ün ilk çeyreğinde elde ettiği 90,75 milyar dolarlık gelirinin 45,96 milyar dolarını iPhone satışları oluşturdu. Bu da toplam gelirin yarısından fazlasının iPhone'lardan geldiğini gösteriyor.
Bu yılın sonuna doğru yapay zeka yetenekleriyle donatılacak olan iPhone 16 serisinin satış başarısının nasıl olacağı merak konusu. Analist Ming-Chi Kuo, yeni modellerin eskisine göre fazla yenilik getirmeyeceğini öne sürerek bu yıl sevkiyatlarda %15'e kadar düşüş görülebileceğini öngörüyor. Bunun yanında Çin'de Huawei'nin yükselişi de iPhone satışlarını olumsuz etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor. Ayrıca akıllı telefon pazarının doyuma ulaşması ve yeniliklerin sınırlı olması iPhone'un geçmişteki artış ivmesini tekrar yakalamasının zor olduğunu gösteriyor. Yine de senelik 200 milyar dolara ulaşan gelir, çoğu şirketin hayal bile edemeyeceği bir rakam.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.