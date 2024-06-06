iPhone, Apple'ın kasasını doldurmaya devam ediyor: Toplam satış geliri 2 trilyon dolara ulaştı!

Tam Boyutta Gör Cep telefonu piyasasında devrim yapan iPhone, ilk defa 2007 yılında tanıtılmıştı. O zamandan bu yana Apple'ın gelirlerinin büyük bölümünü oluşturan iPhone'un toplam satış gelirleri 2 trilyon dolara ulaştı.

Apple'ın gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturuyor

Apple'ın, 2024'ün ilk çeyreğinde elde ettiği 90,75 milyar dolarlık gelirinin 45,96 milyar dolarını iPhone satışları oluşturdu. Bu da toplam gelirin yarısından fazlasının iPhone'lardan geldiğini gösteriyor.

Stocklytics.com ve Statista'dan elde edilen veriler, iPhone'un ömrü boyunca Apple'a 1,95 trilyon dolarlık devasa bir gelir kazandırdığını gösteriyor. 2024'ün ilk çeyreğinde satışlarda %10 düşüş olsa da, iPhone'lar Apple'ın kasasını doldurmaya devam ediyor. Apple'ın iPhone geliri açısından en iyi yılı, 205,4 milyar dolar gelir elde ettiği 2022 mali yılı oldu. Bu senenin ilk yarısı için ise 115,6 milyar dolar gelir tahmini yapılıyor.

iPhone 16 Pro modellerinin boyut ve ağırlığı belli oldu 14 sa. önce eklendi

Bu yılın sonuna doğru yapay zeka yetenekleriyle donatılacak olan iPhone 16 serisinin satış başarısının nasıl olacağı merak konusu. Analist Ming-Chi Kuo, yeni modellerin eskisine göre fazla yenilik getirmeyeceğini öne sürerek bu yıl sevkiyatlarda %15'e kadar düşüş görülebileceğini öngörüyor. Bunun yanında Çin'de Huawei'nin yükselişi de iPhone satışlarını olumsuz etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor. Ayrıca akıllı telefon pazarının doyuma ulaşması ve yeniliklerin sınırlı olması iPhone'un geçmişteki artış ivmesini tekrar yakalamasının zor olduğunu gösteriyor. Yine de senelik 200 milyar dolara ulaşan gelir, çoğu şirketin hayal bile edemeyeceği bir rakam.

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