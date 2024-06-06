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    iPhone, Apple'ın kasasını doldurmaya devam ediyor: Toplam satış geliri 2 trilyon dolara ulaştı!

    2007 yılında piyasaya çıkan iPhone'un tüm zamanlarda elde ettiği gelir 2 trilyon dolara ulaştı. Apple, önümüzdeki yıllarda aynı başarıyı elde edebilecek mi?    
    iPhone, Apple'ın kasasını doldurmaya devam ediyor: Devasa gelir! Tam Boyutta Gör
    Cep telefonu piyasasında devrim yapan iPhone, ilk defa 2007 yılında tanıtılmıştı. O zamandan bu yana Apple'ın gelirlerinin büyük bölümünü oluşturan iPhone'un toplam satış gelirleri 2 trilyon dolara ulaştı.

    Apple'ın gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturuyor

    Apple'ın, 2024'ün ilk çeyreğinde elde ettiği 90,75 milyar dolarlık gelirinin 45,96 milyar dolarını iPhone satışları oluşturdu. Bu da toplam gelirin yarısından fazlasının iPhone'lardan geldiğini gösteriyor. 

    iPhone, Apple'ın kasasını doldurmaya devam ediyor: Devasa gelir!
    Stocklytics.com ve Statista'dan elde edilen veriler, iPhone'un ömrü boyunca Apple'a 1,95 trilyon dolarlık devasa bir gelir kazandırdığını gösteriyor. 2024'ün ilk çeyreğinde satışlarda %10 düşüş olsa da, iPhone'lar Apple'ın kasasını doldurmaya devam ediyor. Apple'ın iPhone geliri açısından en iyi yılı, 205,4 milyar dolar gelir elde ettiği 2022 mali yılı oldu. Bu senenin ilk yarısı için ise 115,6 milyar dolar gelir tahmini yapılıyor.

    Bu yılın sonuna doğru yapay zeka yetenekleriyle donatılacak olan iPhone 16 serisinin satış başarısının nasıl olacağı merak konusu. Analist Ming-Chi Kuo, yeni modellerin eskisine göre fazla yenilik getirmeyeceğini öne sürerek bu yıl sevkiyatlarda %15'e kadar düşüş görülebileceğini öngörüyor. Bunun yanında Çin'de Huawei'nin yükselişi de iPhone satışlarını olumsuz etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor. Ayrıca akıllı telefon pazarının doyuma ulaşması ve yeniliklerin sınırlı olması iPhone'un geçmişteki artış ivmesini tekrar yakalamasının zor olduğunu gösteriyor. Yine de senelik 200 milyar dolara ulaşan gelir, çoğu şirketin hayal bile edemeyeceği bir rakam.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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