iPhone 16 Pro modellerinin boyut ve ağırlığı belli oldu

Tam Boyutta Gör Apple, 2024 iPhone 16 serisinde özellikle Pro modellerde ekran boyutunu artıracak. iPhone 16 Pro’nun 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max’in de 6.9 inç ekrana sahip olacağı ve çerçevenin inceleceği uzun süredir biliniyor. Şimdi de boyut ve ağırlığı ortaya çıktı.

Yeni paylaşılan görseller, iPhone 16 Pro’ların önceki nesillere kıyasla ne kadar büyük olacağı, çerçevelerin ne derece inceleceği ve telefonun ne kadar ağırlaşacağı konusunda fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

iPhone 16 Pro ekran boyutu ve ağırlığı Model iPhone 16 Pro iPhone 15 Pro Kalınlık 8.25 mm 8.25 mm Yükseklik 149.6 mm 146.6 mm Genişlik 71.45 mm 70.60 mm Ekran 6.3 inç 6.1 inç Çerçeve 1.2 mm 1.71 mm Ağırlık 194 gr 187 gr

iPhone 16 Pro ve Pro Max, çerçeveleriyle "dünya rekoru" kıracak! 2 gün önce eklendi

iPhone 16 Pro Max ekran boyutu ve ağırlığı Model iPhone 16 Pro Max iPhone 15 Pro Max Kalınlık 8.26 mm 8.25 mm Yükseklik 163 mm 159.9 mm Genişlik 77.58 mm 76.70 mm Ekran 6.9 inç 6.7 inç Çerçeve 1.15 mm 1.55 mm Ağırlık 225 gr 221 gr

Tablolarda da göreceğiniz üzere, iPhone 16 Pro’da çerçeve kalınlığı 1.2mm. Önceki nesle kıyasla %30’luk bir inceleme söz konusu. iPhone 16 Pro Max’in çerçeve kalınlığı 1.15mm. Önceki nesille karşılaştırıldığında %26’lık bir incelme var. Hali hazırda iPhone 15 Pro veya 15 Pro Max’e sahip olanlar için bu değerler bir anlam ifade etmiyor çünkü görsellerde de fark edeceğiniz üzere asıl fark iPhone 13 Pro gibi daha eski modellerde ortaya çıkacak.

Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 15 Pro modellerinde LIPO (düşük enjeksiyon basınçlı üst kalıplama) teknolojisiyle çerçeveleri inceltti. Apple’ın bu yıl ekranın altındaki devrelerin daha kompakt ve verimli bir şekilde düzenlenmesine olanak tanıyan, böylelikle daha da ince çerçeveler elde edilmesini sağlayan BRS (kenar azaltma yapısı) teknolojisini kullandığı söyleniyor.

iPhone 16 Pro’lar daha ince çerçeveli daha büyük ekran dışında yeni yakalama düğmesi ile gelecek. Özellikle iPhone 16 Pro Max, kamera ve işlemcisiyle çok öne çıkarılacak. Yeni iPhone’lar yeni renk seçeneklerini de beraberinde getirecek.

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iPhone 16 Pro modellerinin boyut ve ağırlığı belli oldu