iPhone 16 Pro modellerinin boyut ve ağırlığı belli oldu

Yeni paylaşılan görseller, iPhone 16 Pro’ların önceki nesillere kıyasla ne kadar büyük olacağı, çerçevelerin ne derece inceleceği ve telefonun ne kadar ağırlaşacağı konusunda fikir sahibi olmamızı sağlıyor.
|Model
|iPhone 16 Pro
|iPhone 15 Pro
|Kalınlık
|8.25 mm
|8.25 mm
|Yükseklik
|149.6 mm
|146.6 mm
|Genişlik
|71.45 mm
|70.60 mm
|Ekran
|6.3 inç
|6.1 inç
|Çerçeve
|1.2 mm
|1.71 mm
|Ağırlık
|194 gr
|187 gr
|Model
|iPhone 16 Pro Max
|iPhone 15 Pro Max
|Kalınlık
|8.26 mm
|8.25 mm
|Yükseklik
|163 mm
|159.9 mm
|Genişlik
|77.58 mm
|76.70 mm
|Ekran
|6.9 inç
|6.7 inç
|Çerçeve
|1.15 mm
|1.55 mm
|Ağırlık
|225 gr
|221 gr
Tablolarda da göreceğiniz üzere, iPhone 16 Pro’da çerçeve kalınlığı 1.2mm. Önceki nesle kıyasla %30’luk bir inceleme söz konusu. iPhone 16 Pro Max’in çerçeve kalınlığı 1.15mm. Önceki nesille karşılaştırıldığında %26’lık bir incelme var. Hali hazırda iPhone 15 Pro veya 15 Pro Max’e sahip olanlar için bu değerler bir anlam ifade etmiyor çünkü görsellerde de fark edeceğiniz üzere asıl fark iPhone 13 Pro gibi daha eski modellerde ortaya çıkacak.
Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 15 Pro modellerinde LIPO (düşük enjeksiyon basınçlı üst kalıplama) teknolojisiyle çerçeveleri inceltti. Apple’ın bu yıl ekranın altındaki devrelerin daha kompakt ve verimli bir şekilde düzenlenmesine olanak tanıyan, böylelikle daha da ince çerçeveler elde edilmesini sağlayan BRS (kenar azaltma yapısı) teknolojisini kullandığı söyleniyor.
iPhone 16 Pro’lar daha ince çerçeveli daha büyük ekran dışında yeni yakalama düğmesi ile gelecek. Özellikle iPhone 16 Pro Max, kamera ve işlemcisiyle çok öne çıkarılacak. Yeni iPhone’lar yeni renk seçeneklerini de beraberinde getirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.