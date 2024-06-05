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    iPhone 16 Pro modellerinin boyut ve ağırlığı belli oldu

    iPhone 16 Pro'nun en ince çerçeveli akıllı telefon olacağı yönünde söylentilerin ortaya çıkmasından sonra iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'in boyut ve ağırlığı sızdırıldı.
    iphone 16 pro & 16 pro max boyut ve ağırlığı Tam Boyutta Gör
    Apple, 2024 iPhone 16 serisinde özellikle Pro modellerde ekran boyutunu artıracak. iPhone 16 Pro’nun 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max’in de 6.9 inç ekrana sahip olacağı ve çerçevenin inceleceği uzun süredir biliniyor. Şimdi de boyut ve ağırlığı ortaya çıktı.

    Yeni paylaşılan görseller, iPhone 16 Pro’ların önceki nesillere kıyasla ne kadar büyük olacağı, çerçevelerin ne derece inceleceği ve telefonun ne kadar ağırlaşacağı konusunda fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

    iPhone 16 Pro ekran boyutu ve ağırlığı
    Model iPhone 16 Pro iPhone 15 Pro
    Kalınlık 8.25 mm 8.25 mm
    Yükseklik 149.6 mm 146.6 mm
    Genişlik 71.45 mm 70.60 mm
    Ekran 6.3 inç 6.1 inç
    Çerçeve 1.2 mm 1.71 mm
    Ağırlık 194 gr 187 gr

    iPhone 16 Pro Max ekran boyutu ve ağırlığı
    Model iPhone 16 Pro Max iPhone 15 Pro Max
    Kalınlık 8.26 mm 8.25 mm
    Yükseklik 163 mm 159.9 mm
    Genişlik 77.58 mm 76.70 mm
    Ekran 6.9 inç 6.7 inç
    Çerçeve 1.15 mm 1.55 mm
    Ağırlık 225 gr 221 gr

    Tablolarda da göreceğiniz üzere, iPhone 16 Pro’da çerçeve kalınlığı 1.2mm. Önceki nesle kıyasla %30’luk bir inceleme söz konusu. iPhone 16 Pro Max’in çerçeve kalınlığı 1.15mm. Önceki nesille karşılaştırıldığında %26’lık bir incelme var. Hali hazırda iPhone 15 Pro veya 15 Pro Max’e sahip olanlar için bu değerler bir anlam ifade etmiyor çünkü görsellerde de fark edeceğiniz üzere asıl fark iPhone 13 Pro gibi daha eski modellerde ortaya çıkacak.

    Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 15 Pro modellerinde LIPO (düşük enjeksiyon basınçlı üst kalıplama) teknolojisiyle çerçeveleri inceltti. Apple’ın bu yıl ekranın altındaki devrelerin daha kompakt ve verimli bir şekilde düzenlenmesine olanak tanıyan, böylelikle daha da ince çerçeveler elde edilmesini sağlayan BRS (kenar azaltma yapısı) teknolojisini kullandığı söyleniyor.

    iPhone 16 Pro’lar daha ince çerçeveli daha büyük ekran dışında yeni yakalama düğmesi ile gelecek. Özellikle iPhone 16 Pro Max, kamera ve işlemcisiyle çok öne çıkarılacak. Yeni iPhone’lar yeni renk seçeneklerini de beraberinde getirecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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