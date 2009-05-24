iPhone GPS alanında Blackberry'den daha çok sevildi

2007 Ocak'ın da duyrulmasından sonra 3.parti uygulamaları desteklemediği için sıkça eleştirilen iPhone, AppStore'un açılmasından kısa bir süre içersinde özellikle yeryüzündeki konumunuzdan faydalanarak sizin hayatınızı kolaylaştıran-location-aware- uygulamalarında Blackberry'e ciddi bir üstünlük kurdu. Bu konuda dünyanın en iyileri arasında gösterilen Skyhook Wireless, iPhone'un desteklediği 2300 location-aware tarzı uygulamalar ile Blackberry AppWorld'de satılan 57 adet ve Android Market'te satılan 300 adet konum bulma uygulamalarına ciddi bir üstünlük kurduğunu açıkladı. Özellikle Blackberry'nin daha uzun süredir uygulama ve GPS desteği bulunmasına rağmen gerek Android'in gereksede iPhone'un gerisinde kalması,geliştirmecilerin artık daha çok Android ve iPhone OS'i tercih ettiğini gösteriyor...
Aylara göre GPS üzerinden çalışan programların sayısı
Türlere göre GPS uygulamalarının dağılımı
Blackberry AppWorld ve AppStore'da satılan location-aware programlarının sayıca farkının yanında diğer bir farkta aralarında bulunan ciddi fiyat farkları. AppStore'da bu tarz uygulamaların en pahalısı bile 3,6 dolarken Blackberry'de 13,6 dolara satılıyor. Bu fiyat farkının da AppStore ve AppWorld'ün arasındaki popülerliğine etkisi büyük oluyor.
Özellikle 3.Nesil iPhone'un magnetometer ile daha iyi donanıma sahip olacağı söylentileri doğru çıkarsa, AppStore'un rakipleri arasındaki farkı çok daha açacağa benziyor...
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Arada yaratıcılık farkı var.
SXG75 bende kullandım. Gayet güzeldi GPS'i...
+1 apple işi biliyor
tech demolarını youtube den seyredın , benı su adrese gotur ,sırtımı da kaşı şımarıklıgında sevinik ruhla tanıtıyor malı...
Magnetometer ile 3. parti yazılımlar tavan yapacak bence. Çok çok daha eğlenceli ve kullanışlı yazılımlar çıkacak karşımıza...
Navigasyon yapamayan GPs i neyleyim ben?
Ne zaman iPhone garmin, igo, tomtom ve gibi navigasyon uygulamalarini destekler o zaman icindeki GPS modulu bir ise yarar.
Arkadaşım senin dediğin tamamen yazılımsal ve değiştirilebilir bir durum.
Önemli olan donanımsal özellikleri ve Blackberry'nin gps'i Iphone'nun yanına bile yaklaşamaz.İşkembeden sallamıyorum,ikisini de çok iyi biliyorum.
Mesela Blackberry öldürsen araba içinden çekmez,illa açık alanda olacaksın,oysa iphone bazen bina içinde bile çekiyor.
Ayrıca gps olmazsa gsmden yaklaşık yer göstermesi bile çok önemli bir özellik.
sadece türkiye için geçerli avrupada sorun yok. bizide birileri yakında adam yerine koyar herhalde