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iPhone GPS alanında Blackberry'den daha çok sevildi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,6b
1
18
Diğer
Shady
Haber Editörü
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2007 Ocak'ın da duyrulmasından sonra 3.parti uygulamaları desteklemediği için sıkça eleştirilen iPhone, AppStore'un açılmasından kısa bir süre içersinde özellikle yeryüzündeki konumunuzdan faydalanarak sizin hayatınızı kolaylaştıran-location-aware- uygulamalarında Blackberry'e ciddi bir üstünlük kurdu. Bu konuda dünyanın en iyileri arasında gösterilen Skyhook Wireless, iPhone'un desteklediği 2300 location-aware tarzı uygulamalar ile Blackberry AppWorld'de satılan 57 adet ve Android Market'te satılan 300 adet konum bulma uygulamalarına ciddi bir üstünlük kurduğunu açıkladı. Özellikle Blackberry'nin daha uzun süredir uygulama ve GPS desteği bulunmasına rağmen gerek Android'in gereksede iPhone'un gerisinde kalması,geliştirmecilerin artık daha çok Android ve iPhone OS'i tercih ettiğini gösteriyor...

Aylara göre GPS üzerinden çalışan programların sayısı

iPhone GPS alanında Blackberry'den daha çok sevildi
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Türlere göre GPS uygulamalarının dağılımı

Blackberry AppWorld ve AppStore'da satılan location-aware programlarının sayıca farkının yanında diğer bir farkta aralarında bulunan ciddi fiyat farkları. AppStore'da bu tarz uygulamaların en pahalısı bile 3,6 dolarken Blackberry'de 13,6 dolara satılıyor. Bu fiyat farkının da AppStore ve AppWorld'ün arasındaki popülerliğine etkisi büyük oluyor.

Özellikle 3.Nesil iPhone'un magnetometer ile daha iyi donanıma sahip olacağı söylentileri doğru çıkarsa, AppStore'un rakipleri arasındaki farkı çok daha açacağa benziyor...


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sniperx 10 yıl
iphone'da sirfstar gps işlemcisi yok yani internetsiz gps yazılımı çalışmaz.
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ckjeans 10 yıl
Apple çok başarılı.Yeni projeler peşinde :)
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memanet 10 yıl
bu özelliği benim 3 sene önce aldığım siemens sxg75 sunuyordu zaten üstelik internette hala programlarını bulmak mümkün halada kullanıyorum iş malı pazarlamaktaymış demek iphone bana çok itici geliyor.
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TuVNeRa 10 yıl
Pazardan çekilen Siemens pazara giren Apple.
Arada yaratıcılık farkı var.
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marikanwap 10 yıl

Orjinalden alıntı: memanet

bu özelliği benim 3 sene önce aldığım siemens sxg75 sunuyordu zaten üstelik internette hala programlarını bulmak mümkün halada kullanıyorum iş malı pazarlamaktaymış demek iphone bana çok itici geliyor.

SXG75 bende kullandım. Gayet güzeldi GPS'i...
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sertacaygun 10 yıl
Apple ne yaparsa tutturuyor valla iPod, ipHone vs...
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technical death metal 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Apple ne yaparsa tutturuyor valla iPod, ipHone vs...


+1
apple işi biliyor
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darkaura 10 yıl
Nicelige degil nitelige bakmak gerek. Birbirinin benzeri binlerce gps applicationi varda ne ise yariyor. Bir tanesi bile adam gibi navigasyon yapmiyor. Navigasyon olmadikdan sonra Gps in anlami be. Amac haritadaki yerini gormekse Google maps yaklasik konumu baz istasyonlarindan zaten bulup haritadaki konumu gosteriyor.
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husock 10 yıl
ı phone tiky Blackberry oldscooll ...
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The Red Fox 10 yıl
Iphone icin offline maps varmi
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Public_Enemy 10 yıl
Bu telefon üreticileri, çokda fazla işe yaramayan, ayrıntı, detay şeyleri nasılda dünyanın en büyük harikası gibi sunuyorlar şaşırıyorum valla.
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sendemail 10 yıl
Android deli bi şey ,
tech demolarını youtube den seyredın , benı su adrese gotur ,sırtımı da kaşı şımarıklıgında sevinik ruhla tanıtıyor malı...
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marikanwap 10 yıl
Zaten iPhone'u iPhone yapan özelliklerden biri de 3. parti yazılımlar. İnsanlara çok basit geliyor ama şu anki başarısını buna borçlu iPhone...

Magnetometer ile 3. parti yazılımlar tavan yapacak bence. Çok çok daha eğlenceli ve kullanışlı yazılımlar çıkacak karşımıza...
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Fettah34 10 yıl
Iphone'daki GPS koca bir yalan.
Navigasyon yapamayan GPs i neyleyim ben?
Ne zaman iPhone garmin, igo, tomtom ve gibi navigasyon uygulamalarini destekler o zaman icindeki GPS modulu bir ise yarar.
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bobita 10 yıl
Orjinalden alıntı: Fettah34

Iphone'daki GPS koca bir yalan.
Navigasyon yapamayan GPs i neyleyim ben?
Ne zaman iPhone garmin, igo, tomtom ve gibi navigasyon uygulamalarini destekler o zaman icindeki GPS modulu bir ise yarar.

Arkadaşım senin dediğin tamamen yazılımsal ve değiştirilebilir bir durum.
Önemli olan donanımsal özellikleri ve Blackberry'nin gps'i Iphone'nun yanına bile yaklaşamaz.İşkembeden sallamıyorum,ikisini de çok iyi biliyorum.
Mesela Blackberry öldürsen araba içinden çekmez,illa açık alanda olacaksın,oysa iphone bazen bina içinde bile çekiyor.
Ayrıca gps olmazsa gsmden yaklaşık yer göstermesi bile çok önemli bir özellik.
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atlantiq 10 yıl

Orjinalden alıntı: Fettah34

Iphone'daki GPS koca bir yalan.
Navigasyon yapamayan GPs i neyleyim ben?
Ne zaman iPhone garmin, igo, tomtom ve gibi navigasyon uygulamalarini destekler o zaman icindeki GPS modulu bir ise yarar.


sadece türkiye için geçerli avrupada sorun yok. bizide birileri yakında adam yerine koyar herhalde
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