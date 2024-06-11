iPhone'lar için iOS 18 developer beta çıktı: Nasıl indirilir?

Tam Boyutta Gör Apple, WWDC24 etkinliğinde iPhone’lar için iOS 18 güncellemesini tanıttı. Dünya Geliştiriciler Konferansı sona erdikten sonra iOS 18 beta geliştiriciler için indirilmeye açıldı. iOS 18 ile gelen yenilikleri şimdiden deneyimlemek isteyenler için, iOS 18 developer beta nasıl yüklenir adım adım anlattık.

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iOS 18 beta indirme ve yükleme adımlarına geçmeden önce iPhone’unuzu iCloud veya bilgisayara yedeklemenizi öneririz. iOS 18’in ilk betası olduğundan kullandığınız bir uygulamanın açılmaması, yavaşlık, ısınma veya başka bir sorunla karşılaşabilir ya da değişiklikler hoşunuza gitmeyebilir. iPhone XS ve daha yeni modele sahipseniz, ücretsiz olarak iOS 18 dev beta indirmek için izlemeniz gereken adımlar şunlar:

iOS 18 Developer Beta indirme ve yükleme adımları

Ayarlar’a girin. Genel - Yazılım Güncelleme bölümüne gidin. Beta Güncellemeleri’ine dokunun. iOS 18 Developer Beta’yı seçin. iOS 18 güncellemesi görünecektir. iOS 18’i indirmek ve yüklemek için şimdi güncelleye dokunun.

iOS 18 developer beta profile yüklemenize gerek yok. iOS 18 betayı ayarlardan beta güncellemelere girerek ücretsiz indirebilirsiniz.

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