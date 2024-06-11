iPhone'lar için iOS 18 developer beta çıktı: Nasıl indirilir?

iOS 18 beta indirme ve yükleme adımlarına geçmeden önce iPhone’unuzu iCloud veya bilgisayara yedeklemenizi öneririz. iOS 18’in ilk betası olduğundan kullandığınız bir uygulamanın açılmaması, yavaşlık, ısınma veya başka bir sorunla karşılaşabilir ya da değişiklikler hoşunuza gitmeyebilir. iPhone XS ve daha yeni modele sahipseniz, ücretsiz olarak iOS 18 dev beta indirmek için izlemeniz gereken adımlar şunlar:
iOS 18 Developer Beta indirme ve yükleme adımları
- Ayarlar’a girin.
- Genel - Yazılım Güncelleme bölümüne gidin.
- Beta Güncellemeleri’ine dokunun.
- iOS 18 Developer Beta’yı seçin.
- iOS 18 güncellemesi görünecektir.
- iOS 18’i indirmek ve yüklemek için şimdi güncelleye dokunun.
iOS 18 developer beta profile yüklemenize gerek yok. iOS 18 betayı ayarlardan beta güncellemelere girerek ücretsiz indirebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.