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    iPhone'lar için iOS 18 developer beta çıktı: Nasıl indirilir?

    Apple, iOS 18 geliştirici beta sürümünü yayınladı. Peki, iOS 18 Developer Beta nasıl indirilir? İşte iOS 18 beta yükleme adımları:                               
    iOS 18 developer beta nasıl indirilir yükleme adımları Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC24 etkinliğinde iPhone’lar için iOS 18 güncellemesini tanıttı. Dünya Geliştiriciler Konferansı sona erdikten sonra iOS 18 beta geliştiriciler için indirilmeye açıldı. iOS 18 ile gelen yenilikleri şimdiden deneyimlemek isteyenler için, iOS 18 developer beta nasıl yüklenir adım adım anlattık.

    iOS 18 beta indirme ve yükleme adımlarına geçmeden önce iPhone’unuzu iCloud veya bilgisayara yedeklemenizi öneririz. iOS 18’in ilk betası olduğundan kullandığınız bir uygulamanın açılmaması, yavaşlık, ısınma veya başka bir sorunla karşılaşabilir ya da değişiklikler hoşunuza gitmeyebilir. iPhone XS ve daha yeni modele sahipseniz, ücretsiz olarak iOS 18 dev beta indirmek için izlemeniz gereken adımlar şunlar:

    iOS 18 Developer Beta indirme ve yükleme adımları

    1. Ayarlar’a girin.
    2. Genel - Yazılım Güncelleme bölümüne gidin.
    3. Beta Güncellemeleri’ine dokunun.
    4. iOS 18 Developer Beta’yı seçin.
    5. iOS 18 güncellemesi görünecektir.
    6. iOS 18’i indirmek ve yüklemek için şimdi güncelleye dokunun.

    iOS 18 developer beta profile yüklemenize gerek yok. iOS 18 betayı ayarlardan beta güncellemelere girerek ücretsiz indirebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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