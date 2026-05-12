    Apple'da sadece CEO değil strateji de değişiyor: Ar-Ge yatırımları tırmanışa geçti

    Apple’da Tim Cook sonrası dönem şekilleniyor. Yeni CEO John Ternus, Ar-Ge ve ürün geliştirmeye ağırlık verileceğini söylerken, şirket yapay zekâ ve inovasyon odaklı yeni bir stratejiye hazırlanıyor.

    Apple, yeni CEO'suyla inovasyon tarafında vites artırıyor
    Apple, Tim Cook döneminde son derece istikrarlı bir yol izledi ve finansal gücüne güç katarak teknoloji dünyasının zirvesinde yerini korudu. Ancak finansal disiplin ve donanım odaklı bu yaklaşım, şirketin inovasyon konusunda geri kalmasına sebep oldu ki bu durum bugün artık şirketin ayağına dolanmaya başladı; özellikle de yapay zekâ konusunda. Ancak yeni CEO ile girilecek yeni dönemde, inovasyon ve Ar-Ge şirketin yatırımlarında daha önemli bir yer tutacak gibi görünüyor.

    Bildiğiniz gibi Apple, Tim Cook'un CEO görevinden ayrılacağını ve 1 Eylül'den itibaren onun yerini John Ternus'un alacağını kısa süre önce duyurdu. 15 yıl sonra yaşanan bu lider değişimi, şirket için yeni bir dönemin de kapısını açacak. Donanım tarafından gelme bir isim olan Ternus’un göreve gelişi, Apple’ın “ürün merkezli yeni bir faza geçişi” olarak yorumlanıyor.

    John Termus: Asıl Odağımız Ürün Geliştirme ve İnovasyon Olacak

    Ternus, CEO olarak kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada Apple’ın mevcut finansal disiplinini sürdüreceğini vurgulasa da bundan sonra asıl odağın daha agresif ürün geliştirme ve inovasyon olacağını net biçimde ortaya koydu. “Önümüzde inanılmaz bir yol haritası var” diyen Ternus, ürün tarafında Apple’daki 25 yıllık kariyerinde hiç görmediği kadar güçlü bir ivme gördüğünü söyleyerek, yaklaşan döneme dair beklentiyi yükseltti. Bu açıklamalar, Cook döneminin verimlilik ve geri alım odaklı yaklaşımından oldukça farklı bir eksene kayışın sinyali olarak değerlendiriliyor.

    Apple'ın Ar-Ge Harcamaları İlk Kez Gelirinin Yüzde 10'unu Aştı

    Bu değişimin finansal arka planı da oldukça dikkat çekici. Son çeyrek sonuçlarında Apple, 111,2 milyar dolarlık gelir ve hisse başına 2,01 dolar kâr ile beklentileri aşarken; iPhone satışlarındaki güçlü ivme ve özellikle Çin pazarındaki toparlanma büyümenin ana motoru oldu. Ancak daha kritik olan gelişme, şirketin Ar-Ge harcamalarında yaşanan sert artış. Araştırma ve geliştirme giderleri 11,4 milyar dolara çıkarak yıllık bazda %34 yükseldi ve ilk kez gelirin %10’unu aştı. Bu oran, Apple tarihinde en az 30 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

    Bu tablo, Ternus’un olası stratejik yön değişiminin ekonomik altyapısını da destekliyor. Bloomberg kaynaklı değerlendirmelere göre yeni yönetim, hisse geri alımlarını azaltıp sermayeyi doğrudan yeni ürün kategorilerine yönlendirmeyi planlıyor. Şirketin yaklaşık 10 yeni ürün kategorisi üzerinde çalıştığı konuşuluyor; katlanabilir iPhone, akıllı gözlükler, yapay zekâ destekli giyilebilir cihazlar ve yeni nesil MacBook gibi ürünlerin bu dönüşümün parçası olması bekleniyor.

    Apple "Cihaz Odaklı Yapay Zekâ" Yoluna Gidiyor

    Tim Cook'un son döneminin en çok eleştirilen meselesi Apple'ın yapay zekâ konusunda rakiplerinin açıkça geri kalması oldu. Google, Meta, Microsoft gibi şirketler yapay zekâya milyarca dolar yatırım yapıp bu alanda liderlik için yarışırken, Apple bu teknolojileri ürünlerine entegre etmekte bile geç kaldı. Bu yüzden şimdi Ar-Ge tarafından yaşanan artışın merkezinde de yapay zekâ teknolojilerinin yer alması bekleniyor.

    Bu noktada Apple'ın daha “cihaz odaklı yapay zekâ” yaklaşımını benimsediği görülüyor. Ternus’un mühendislik geçmişi de bu stratejiyi güçlendiren bir unsur olarak öne çıkıyor. Apple'ın gelecek vizyonunda büyük dil modelleri yarışına girmekten ziyade, yapay zekânın doğrudan donanım deneyimine entegre edildiği bir ekosistem var.

    Kaynakça https://www.perplexity.ai/page/apple-s-incoming-ceo-signals-s-iKZu80YTTeW71PWtDua.MA https://www.perplexity.ai/page/apple-s-r-d-spending-tops-10-o-ArW6olatSrydHP6Z1CKbrg
