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    Anlık Bildirim

    iOS 18 public beta bu hafta yayınlanabilir: Peki, iOS 18 beta nasıl yüklenir?

    Apple, iOS 18 public beta sürümü kısa bir süre sonra yayınlayacak. Peki, iOS 18 beta nasıl indirilir ve kurulur? İşte iPhone'a indirme ve yükleme adımları:      

    Apple, herkese açık beta programını bir süre önce başlattı. iOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 ve diğer işletim sistemlerinin genel betaları yakında yayınlanacak. Daha fazla bug içerdiğinden kullanıcılar, geliştirici betaları yüklemekten kaçınıyor. Apple’ın yeni işletim sistemleri arasında en merak edileni şüphesiz iOS 18 güncellemesi. Peki, iOS 18 beta nasıl indirilir ve yüklenir? iOS 18 public beta indirme ve yükleme adımlarını burada bulabilirsiniz.

    iOS 18 herkese açık beta veya başka bir işletim sisteminin beta sürümünü yüklemek için öncelikle Apple beta programına kaydolmanız gerekiyor. Apple beta sitesi üzerinden Apple hesabınıza giriş yaptığınızda ücretsiz olarak beta programına dahil olmuş oluyorsunuz. Sonrasında iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 ve HomePod 18 betayı cihazınıza yükleyebiliyorsunuz. Örnek olarak, iOS 18 beta yükleme adımlarını gösteriyoruz.

    iOS 18 public beta indirme ve yükleme adımları 📲

    ios 18 beta indirme & yükleme Tam Boyutta Gör

    1. iPhone’da tarayıcıdan beta.apple.com sitesine girin.
    2. Sign up butonuna dokunun.
    3. Apple hesabınızla giriş yapın.
    4. Beta yazılım programı sözleşmesine onay verin.
    5. iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın.
    6. Genel - Yazılım Güncelle’ye dokunun.
    7. Beta güncellemelerine girin.
    8. iOS 18 public beta seçin.
    9. Geri döndüğünüzde iOS 18 beta indirme başlayacaktır.
    10. Yeterli alan varsa, iOS 18 beta yüklemeye geçebilirsiniz.

    iOS 18 public beta, geliştirici betalarından sonra gelen sürüm olup pilin hızlı tükenmesi (şarjın daha az gitmesi), bazı uygulamaların çökmesi, telefonun ısınması, Türkçe olmayan menüler gibi çeşitli hatalar içerebilir. iOS 18 beta yüklemeden önce kesinlikle yedek almanız önerilir. iOS 18 final sürümü, iPhone 16 serisinin tanıtılacağı Eylül ayında yayınlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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