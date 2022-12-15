Eski iPhone'lar için iOS 16 ile uyumlu jailbreak programı yayınlandı

Yıllardır bilinen açıktan faydalanıyor
Palera1n jailbreak, 2019’da keşfedilen bir güvenlik açığı olan checkm8’e dayalı. Bilindiği üzere bu, A15 Bionic çipten A11 Bionic çipe kadar tüm Apple işlemcilerinin bootrom’unda kapatılamayan bir güvenlik açığı. Apple, hackerların bu açıktan faydalanmalarını engellemek için sistemin başka kısımlarını değiştirebilir ancak bunu eski cihazlarda kalıcı düzeltmek için yapabileceği bir şey yok.
Belli iPhone'lara yüklenebiliyor
Geliştiricilerin açıklamasına göre yeni jailbreak programı, iOS 15.0 sürümünden bu hafta yayınlanan iOS 16.2 sürümde kadar tüm işletim sistemlerinde çalışıyor. Ancak checkm8 güvenlik açığından A11 veya daha düşük işlemcili iPhone’lar etkilendiğinden, sınırlı sayıda cihaza yüklenebiliyor. Jailbreak yapılabilen modeller arasında; iPhone 8 ve 8 Plus, iPhone X, iPad 5, iPad 6, iPad 7 ve iPad Pro (1. ve 2. nesil) var. Ayrıca Windows bilgisayarlarda yüklenebiliyor, macOS veya Linux sistemleriyle uyumlu.
Jailbreak aracını yayınlayanlar, deneysel ve geliştirici odaklı olduğu konusunda uyarıyor. Öte yandan şu anda çok az sayıda tweak iOS 16 ile uyumlu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...