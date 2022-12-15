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    Anlık Bildirim

    Eski iPhone'lar için iOS 16 ile uyumlu jailbreak programı yayınlandı

    Hem iOS 16 hem de iOS 15 ile çalışan iPhone jailbreak programı bekleyenler için haber palera1n ekibinden geldi. Palera1n, iOS 16 sürümüne güncellendi ancak belli iPhone'lara yüklenebiliyor.
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    palera1n jailbreak ios 16 Tam Boyutta Gör
    Apple, işletim sistemlerinin ve cihazlarının güvenliğini korumak ve artırmak için sürekli güncellemeler yayınlıyor; bu da jailbreak geliştiricilerinin programlarını yayınlamalarını engelliyor. iOS 16 ve hatta iOS 15 ile uyumlu jailbreak aracının çıkması uzun süredir bekleniyor. palera1n ekibi, güncel iOS sürümü iOS 16.2 ile birlikte iOS 15 yüklü iPhone’lar için bir jailbreak programı yayınladı ancak belli iPhone'lara yüklenebilmesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

    Yıllardır bilinen açıktan faydalanıyor

    Palera1n jailbreak, 2019’da keşfedilen bir güvenlik açığı olan checkm8’e dayalı. Bilindiği üzere bu, A15 Bionic çipten A11 Bionic çipe kadar tüm Apple işlemcilerinin bootrom’unda kapatılamayan bir güvenlik açığı. Apple, hackerların bu açıktan faydalanmalarını engellemek için sistemin başka kısımlarını değiştirebilir ancak bunu eski cihazlarda kalıcı düzeltmek için yapabileceği bir şey yok.

    Belli iPhone'lara yüklenebiliyor

    Geliştiricilerin açıklamasına göre yeni jailbreak programı, iOS 15.0 sürümünden bu hafta yayınlanan iOS 16.2 sürümde kadar tüm işletim sistemlerinde çalışıyor. Ancak checkm8 güvenlik açığından A11 veya daha düşük işlemcili iPhone’lar etkilendiğinden, sınırlı sayıda cihaza yüklenebiliyor. Jailbreak yapılabilen modeller arasında; iPhone 8 ve 8 Plus, iPhone X, iPad 5, iPad 6, iPad 7 ve iPad Pro (1. ve 2. nesil) var. Ayrıca Windows bilgisayarlarda yüklenebiliyor, macOS veya Linux sistemleriyle uyumlu.

    Jailbreak aracını yayınlayanlar, deneysel ve geliştirici odaklı olduğu konusunda uyarıyor. Öte yandan şu anda çok az sayıda tweak iOS 16 ile uyumlu.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 22 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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