Eski iPhone'lar için iOS 16 ile uyumlu jailbreak programı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Apple, işletim sistemlerinin ve cihazlarının güvenliğini korumak ve artırmak için sürekli güncellemeler yayınlıyor; bu da jailbreak geliştiricilerinin programlarını yayınlamalarını engelliyor. iOS 16 ve hatta iOS 15 ile uyumlu jailbreak aracının çıkması uzun süredir bekleniyor. palera1n ekibi, güncel iOS sürümü iOS 16.2 ile birlikte iOS 15 yüklü iPhone’lar için bir jailbreak programı yayınladı ancak belli iPhone'lara yüklenebilmesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

iOS 16.2 çıktı! İşte özellikler ve yenilikler (İndir) 1 gün önce eklendi

Yıllardır bilinen açıktan faydalanıyor

Palera1n jailbreak, 2019’da keşfedilen bir güvenlik açığı olan checkm8’e dayalı. Bilindiği üzere bu, A15 Bionic çipten A11 Bionic çipe kadar tüm Apple işlemcilerinin bootrom’unda kapatılamayan bir güvenlik açığı. Apple, hackerların bu açıktan faydalanmalarını engellemek için sistemin başka kısımlarını değiştirebilir ancak bunu eski cihazlarda kalıcı düzeltmek için yapabileceği bir şey yok.

Belli iPhone'lara yüklenebiliyor

Geliştiricilerin açıklamasına göre yeni jailbreak programı, iOS 15.0 sürümünden bu hafta yayınlanan iOS 16.2 sürümde kadar tüm işletim sistemlerinde çalışıyor. Ancak checkm8 güvenlik açığından A11 veya daha düşük işlemcili iPhone’lar etkilendiğinden, sınırlı sayıda cihaza yüklenebiliyor. Jailbreak yapılabilen modeller arasında; iPhone 8 ve 8 Plus, iPhone X, iPad 5, iPad 6, iPad 7 ve iPad Pro (1. ve 2. nesil) var. Ayrıca Windows bilgisayarlarda yüklenebiliyor, macOS veya Linux sistemleriyle uyumlu.

Jailbreak aracını yayınlayanlar, deneysel ve geliştirici odaklı olduğu konusunda uyarıyor. Öte yandan şu anda çok az sayıda tweak iOS 16 ile uyumlu.

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