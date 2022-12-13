En stabil iOS 16 sürümü iOS 16.2 çıktı! iPhone'lara karaoke özelliği geldi

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 16 işletim sisteminin ikinci büyük güncellemesi iOS 16.2'yi yayınladı. Yaklaşık iki aylık test sürecinden geçen iOS 16.2 birçok yeniliği beraberinde getirirken, iOS 16'nın sistem kararlılığını da iyileştiriyor. İşte iOS 16.2 ile gelen o özellikler:

iOS 16.2 ile gelen yeni özellikler

iOS 16.2 ile gelen yenilikler arasında Apple Music'e eklenen karaoke özelliği ve birden fazla katılımcının paylaşılan bir alana metin, fotoğraf, eskiz ve PDF gibi içerikler ekleyebileceği beyaz tahta tarzı işbirliği uygulaması Freeform dikkat çekiyor. İşte iOS 16.2 ile gelen tüm özellikler:

Yeni Freeform uygulaması

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Freeform; Mac, iPad ve iPhone aygıtlarında arkadaşlar veya iş arkadaşları ile yaratıcı bir biçimde çalışmaya yönelik yeni bir uygulamadır.

Esnek tuval; dosya, görüntü, yapışkan not vb. eklemenizi sağlar.

Çizim araçları, parmağınızla tuvalde herhangi bir yere çizim yapmanızı sağlar.

Apple Music karaoke özelliği

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Apple Music’te favoriniz olan milyonlarca parçaya eşlik etmenin yeni bir yolu.

Tamamen ayarlanabilir vokaller özgün sanatçıyla düet yapmanıza, solo söylemenize veya ikisini karıştırmanıza olanak tanır.

Yeni geliştirilmiş anlık şarkı sözleri müziğe eşlik etmeyi daha da kolay hale getirir.

Kilit ekranı

Yeni ayarlar, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde Hep Açık Ekran etkinken duvar kâğıdını veya bildirimleri gizlemenizi sağlar.

Uyku araç takımı, en son uyku verilerinizi görüntülemenizi sağlar.

İlaçlar araç takımı, ilaç anımsatıcılarını görüntülemenizi ve ilaç planınıza hızla erişmenizi sağlar.

Game Center

FaceTime aramasında görüştüğünüz kişilerle oynayabilmeniz için Game Center’da çok oyunculu oyunlara yönelik SharePlay desteği.

Aktivite Araç Takımı, arkadaşlarınızın ne oynadığını ve oyunlardaki başarılarını doğrudan ana ekranınızda görmenizi sağlar.

Ev

Akıllı ev aksesuarlarınız ve Apple aygıtlarınız arasında artırılmış güvenilirlik ve iletişim verimliliği.

Hata düzeltmeleri

Mesajlar’daki iyileştirilmiş arama, fotoğrafları içeriğine göre (köpek, araba, kişi veya metin gibi) bulmanızı sağlar.

Yeniden Yükle ve IP Adresini Göster ayarı, iCloud Özel Geçişi kullanıcılarının Safari’de belirli bir site için servisi geçici olarak etkisizleştirmesine olanak tanır.

Notlar’daki Katılımcı İmleçleri, diğer kişiler paylaşılan bir notta güncelleme yaptığında canlı göstergeler görmenizi sağlar.

AirDrop, istenmeyen içerik alma isteklerini önlemek için artık 10 dakikadan sonra Yalnızca Kişiler’e otomatik olarak döner.

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Trafik Kazası Algılama iyileştirmeleri.

Güncellemeler yapıldıktan sonra bazı notların iCloud ile eşzamanlanmamasına neden olan bir sorunu düzeltir.

iPhone 14 serisinin uydu bağlantı özelliği yeni ülkelere geldi 2 sa. önce eklendi

iOS 16.2 güncellemesi alan cihazlar

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iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE 3

iPhone SE 2

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

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iOS 16.2 çıktı! İşte özellikler ve yenilikler (İndir)