Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    En stabil iOS 16 sürümü iOS 16.2 çıktı! iPhone'lara karaoke özelliği geldi

    Merakla beklenen iOS 16.2 güncellemesi yayınlandı. iOS 16.2 sürümüyle birlikte, iPhone kullanıcıları birçok yeni özelliğe kavuştu. İşte o yenilikler ve güncelleme alan cihazlar:

    Oy Ver
    ios 16.2 özellikleri ve yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 16 işletim sisteminin ikinci büyük güncellemesi iOS 16.2'yi yayınladı. Yaklaşık iki aylık test sürecinden geçen iOS 16.2 birçok yeniliği beraberinde getirirken, iOS 16'nın sistem kararlılığını da iyileştiriyor. İşte iOS 16.2 ile gelen o özellikler:

    iOS 16.2 ile gelen yeni özellikler

    iOS 16.2 ile gelen yenilikler arasında Apple Music'e eklenen karaoke özelliği ve birden fazla katılımcının paylaşılan bir alana metin, fotoğraf, eskiz ve PDF gibi içerikler ekleyebileceği beyaz tahta tarzı işbirliği uygulaması Freeform dikkat çekiyor. İşte iOS 16.2 ile gelen tüm özellikler:

    Yeni Freeform uygulaması

    apple freeform Tam Boyutta Gör

    • Freeform; Mac, iPad ve iPhone aygıtlarında arkadaşlar veya iş arkadaşları ile yaratıcı bir biçimde çalışmaya yönelik yeni bir uygulamadır.
    • Esnek tuval; dosya, görüntü, yapışkan not vb. eklemenizi sağlar.
    • Çizim araçları, parmağınızla tuvalde herhangi bir yere çizim yapmanızı sağlar.

    Apple Music karaoke özelliği

    Apple Music karaoke Tam Boyutta Gör

    • Apple Music’te favoriniz olan milyonlarca parçaya eşlik etmenin yeni bir yolu.
    • Tamamen ayarlanabilir vokaller özgün sanatçıyla düet yapmanıza, solo söylemenize veya ikisini karıştırmanıza olanak tanır.
    • Yeni geliştirilmiş anlık şarkı sözleri müziğe eşlik etmeyi daha da kolay hale getirir.

    Kilit ekranı

    • Yeni ayarlar, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde Hep Açık Ekran etkinken duvar kâğıdını veya bildirimleri gizlemenizi sağlar.
    • Uyku araç takımı, en son uyku verilerinizi görüntülemenizi sağlar.
    • İlaçlar araç takımı, ilaç anımsatıcılarını görüntülemenizi ve ilaç planınıza hızla erişmenizi sağlar.

    Game Center

    • FaceTime aramasında görüştüğünüz kişilerle oynayabilmeniz için Game Center’da çok oyunculu oyunlara yönelik SharePlay desteği.
    • Aktivite Araç Takımı, arkadaşlarınızın ne oynadığını ve oyunlardaki başarılarını doğrudan ana ekranınızda görmenizi sağlar.

    Ev

    • Akıllı ev aksesuarlarınız ve Apple aygıtlarınız arasında artırılmış güvenilirlik ve iletişim verimliliği.

    Hata düzeltmeleri

    • Mesajlar’daki iyileştirilmiş arama, fotoğrafları içeriğine göre (köpek, araba, kişi veya metin gibi) bulmanızı sağlar.
    • Yeniden Yükle ve IP Adresini Göster ayarı, iCloud Özel Geçişi kullanıcılarının Safari’de belirli bir site için servisi geçici olarak etkisizleştirmesine olanak tanır.
    • Notlar’daki Katılımcı İmleçleri, diğer kişiler paylaşılan bir notta güncelleme yaptığında canlı göstergeler görmenizi sağlar.
    • AirDrop, istenmeyen içerik alma isteklerini önlemek için artık 10 dakikadan sonra Yalnızca Kişiler’e otomatik olarak döner.
    • iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Trafik Kazası Algılama iyileştirmeleri.
    • Güncellemeler yapıldıktan sonra bazı notların iCloud ile eşzamanlanmamasına neden olan bir sorunu düzeltir.

    iOS 16.2 güncellemesi alan cihazlar

    ios 16.2 alan iphone'lar Tam Boyutta Gör

    • iPhone 14 Pro Max
    • iPhone 14 Pro
    • iPhone 14 Plus
    • iPhone 14
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13
    • iPhone 13 Mini
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 12 Pro 
    • iPhone 12
    • iPhone 12 Mini
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11
    • iPhone SE 3
    • iPhone SE 2
    • iPhone XS Max
    • iPhone XS
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 8
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    K
    kelvinbamfield 4 saat önce

    Love you guys for sharing such great information, anyway I was searching for Windows 11 Pro free activatior. By Searching I bought it from ODosta Store and I found their services are good with cheap price. If anyone want to buy, Just visit this site by searching on Google for ODosta Store at: https://odosta.com I also received 20% discount by using coupon code: Christmas22% Although, I'm satisfy with their products but wanna get activator to activate other Pcs of my office free of cost.

    Profil resmi
    PERİSKOP 5 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 5 saat önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 9 saat önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız