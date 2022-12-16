iPhone kullanıcıları “Temiz Enerji Şarjı” ile ilgili bildirimler almaya başladı

Tam Boyutta Gör Temiz Enerji Şarjı sayesinde daha düşük karbon emisyonlu elektrik kullanılabiliyor. Şarj aletlerini kutuya koymama politikasıyla çevre kirliliğine dikkat çektiğini savunan Apple'ın bu hamlesi teknoloji basınında bomba etkisi yaratmıştı.

iOS 16 Temiz Şarj özelliği nedir? 3 ay önce eklendi

Temiz Enerji Şarjı Bildirimi tekrar gündemde

Bazı iPhone kullanıcılarının telefonunu şarj etmeye başladığında beklenmedik bir bidirimle karşılaştığı bildirildi. Bu bildirimin yönergelerini takip edip uygulayan kişilerin telefonu bir şarj cihazına bağlandığında bu cihaz yerel enerji şebekelerinin ürettiği karbon emisyonları ile ilgili veriler elde ediyor.

Bu veriler sayesinde daha temiz enerji üretiminin mümkün olduğu zamanda elektrik kullanımının önü açılıyor. Temiz Enerji Şarjı şu anda yalnızca ABD'de kullanılabiliyor fakat telefonunuzun konumunu Amerika Birleşik Devletleri şeklinde değiştirirseniz ve iOS 16.1 güncellemesine sahipseniz bu kısıtlamadan etkilenmeyeceksiniz.

Tam Boyutta Gör Temiz Enerji Şarjı her zaman devreye girmiyor. Öncelikle bu özelliğin çalışması için şu yolu takip etmelisiniz: Ayarlar > Sistem Hizmetleri > Konum Hizmetleri > Sistem Özelleştirme > Önemli Konumlar. Bu sekmelerde bulunan bütün ayarların aktif olması şart.

Temiz Enerji Şarjı nasıl kapatılır?

Ayarlar kısmına tıklayın. Pil bölümüne gelin. Pil Sağlığı ve Şarjı seçeneğine tıklayın.

Temiz Enerji Şarjı bir kullanıcının şarj etme hususunda nasıl davrandığını öğrenmek için Optimize Edilmiş Pil Şarjı ile çalışıyor ve bir iPhone'un evde veya bir iş yerinde uzun bir süre boyunca şarj edildiğini tespit ettiği zaman devreye giriyor.

Eğer bir kullanıcının şarj alışkanlığı bu özelliğin istediği gibiyse veya kullanıcı temiz enerjinin olmadığı bir yerde ise bu özellik devreye girmiyor. Temiz Enerji Şarjı bir iPhone'un tam olarak ne zaman şarj edileceği hakkında çeşitli bilgiler verebiliyor. Eğer gelen bildirime basılı tutarsanız “Şimdi Şarj Et” seçeneği ile karşılaşabiliyorsunuz.

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iPhone kullanıcıları “Temiz Enerji Şarjı” bildirimleri alıyor