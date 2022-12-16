iPhone kullanıcıları “Temiz Enerji Şarjı” ile ilgili bildirimler almaya başladı

Temiz Enerji Şarjı Bildirimi tekrar gündemde
Bazı iPhone kullanıcılarının telefonunu şarj etmeye başladığında beklenmedik bir bidirimle karşılaştığı bildirildi. Bu bildirimin yönergelerini takip edip uygulayan kişilerin telefonu bir şarj cihazına bağlandığında bu cihaz yerel enerji şebekelerinin ürettiği karbon emisyonları ile ilgili veriler elde ediyor.
Bu veriler sayesinde daha temiz enerji üretiminin mümkün olduğu zamanda elektrik kullanımının önü açılıyor. Temiz Enerji Şarjı şu anda yalnızca ABD'de kullanılabiliyor fakat telefonunuzun konumunu Amerika Birleşik Devletleri şeklinde değiştirirseniz ve iOS 16.1 güncellemesine sahipseniz bu kısıtlamadan etkilenmeyeceksiniz.
Temiz Enerji Şarjı nasıl kapatılır?
- Ayarlar kısmına tıklayın.
- Pil bölümüne gelin.
- Pil Sağlığı ve Şarjı seçeneğine tıklayın.
Temiz Enerji Şarjı bir kullanıcının şarj etme hususunda nasıl davrandığını öğrenmek için Optimize Edilmiş Pil Şarjı ile çalışıyor ve bir iPhone'un evde veya bir iş yerinde uzun bir süre boyunca şarj edildiğini tespit ettiği zaman devreye giriyor.
Eğer bir kullanıcının şarj alışkanlığı bu özelliğin istediği gibiyse veya kullanıcı temiz enerjinin olmadığı bir yerde ise bu özellik devreye girmiyor. Temiz Enerji Şarjı bir iPhone'un tam olarak ne zaman şarj edileceği hakkında çeşitli bilgiler verebiliyor. Eğer gelen bildirime basılı tutarsanız “Şimdi Şarj Et” seçeneği ile karşılaşabiliyorsunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...