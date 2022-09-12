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    iOS 16 ile iPhone'lara emsalsiz bir “çevreci” şarj özelliği geliyor

    iOS 16 güncellemesi içerisinde yer alan ancak ilerleyen dönemlerde kullanıma sunulacak olan Temiz Enerji Şarjı özelliği şebekenizin alternatif enerji kullanıp kullanmadığına bakıyor. 
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    iOS 16
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    Son dönemde küresel ısınma ve iklim krizinin Dünyaya getirdiği felaketler ön plana çıkmaya başladı. Dev üreticiler de farklı çevresel sorumluluk projeleri ile Dünyayı koruma yönünde çalıştığını göstermeyi amaçlıyor. Apple da ilginç bir projeye imza atmak üzere.

    iOS 16 ile temiz enerji dönemi başlıyor

    Temiz Enerji Şarjı (Clean Energy Charging) ile ilgili bugüne kadar Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştı ancak yayınlanan iOS 16 basın duyurusunda ilk kez bu özellik ile ilgili dipnotta da olsa bilgi verildi. Apple tarafından verilen bilgiye göre Temiz Enerji Şarjı, iOS cihazının takılı olduğu elektrik şebekesinin alternatif enerjiden yararlanıp yararlanmadığını tespit ediyor. Buna göre de şarj zamanlarını önceliklendiriyor.

    Bu özelliğin Optimize Batarya Şarjı özelliğinin bir parçası olduğu tahmin ediliyor. Optimize şarj özelliği kullanıcı uzun süre cihazı şarjda bıraktığı zaman devreye giriyor ve bataryayı yüzde 80 seviyesinde bırakıyor. Kullanıcının öğrenilen davranışına göre de şarjdan çıkarılmadan önce yeniden akımı başlatarak yüzde 100’e çıkarıyor.

    Kısaca Temiz Enerji Şarjı, Apple’ın kullanıcının yaşadığı alandaki alternatif enerji kaynaklarını tarayarak şebekede kullanılıp kullanılmadığını tespit etmesi ve iOS cihazının şarj zamanlarını bu kullanım dönemine denk getirmesi olarak tanımlanabilir.

    Henüz Temiz Enerji Şarjı ne zaman kullanıma sunulacak bilinmiyor ancak sadece ABD’de kullanılacağı belirtilmiş. Muhtemelen Apple’ın elektrik dağıtım ağları ile bir entegrasyonu söz konusu olacak. Diğer ülkeler için de böyle bir durum sözkonusu olur mu merak konusu.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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