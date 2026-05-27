Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone yazılımındaki güvenlik önlemlerini geliştirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirket, mevcut güvenlik araçlarına ek olarak yeni bir hırsızlık koruma sistemi üzerinde çalışıyor. Sızdırılan detaylar, bu özelliğin Android cihazlarda yer alan Hırsızlık Algılama Kilidi (Theft Detection Lock) sistemine benzer şekilde çalışacağını gösteriyor.

Vibecraft sahneye çıkıyor: Yandex'ten kodsuz geliştirme hamlesi 1 gün önce eklendi

Halihazırda iPhone'larda çeşitli hırsızlık önleme araçları bulunuyor. Ancak mevcut sistemlerin çoğu, cihazın kilidinin daha önce açılmış olması durumunda işe yaramaz hale gelebiliyor. Yeni geliştirilen koruma mekanizmasının ise ivmeölçer ve jiroskop verilerini analiz ederek şüpheli hareketleri tespit edeceği belirtiliyor.

Apple Watch ve konum verileri devreye girecek

Yeni sistemin ayrıca iPhone'un bağlı olduğu Apple Watch ile arasındaki mesafeyi takip edebileceği ifade ediliyor. Bunun yanında cihazın tanıdığı bir Wi-Fi ağına bağlı olup olmadığı ve ev ya da iş yeri gibi güvenli kabul edilen konumlarda bulunup bulunmadığı da kontrol edilecek.

Tam Boyutta Gör Sistem, olası bir hırsızlık durumundan şüphelenirse iPhone'u otomatik olarak kilitleyecek. Android tarafında benzer işlev sunan Hırsızlık Algılama Kilidi özelliği bir süredir kullanılıyor. Apple'ın yeni güvenlik sistemini ne zaman kullanıma sunacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone'lara Android benzeri hırsızlık kilidi geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: