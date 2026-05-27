iPhone'lara Android benzeri hırsızlık kilidi geliyor

Halihazırda iPhone'larda çeşitli hırsızlık önleme araçları bulunuyor. Ancak mevcut sistemlerin çoğu, cihazın kilidinin daha önce açılmış olması durumunda işe yaramaz hale gelebiliyor. Yeni geliştirilen koruma mekanizmasının ise ivmeölçer ve jiroskop verilerini analiz ederek şüpheli hareketleri tespit edeceği belirtiliyor.
Apple Watch ve konum verileri devreye girecek
Yeni sistemin ayrıca iPhone'un bağlı olduğu Apple Watch ile arasındaki mesafeyi takip edebileceği ifade ediliyor. Bunun yanında cihazın tanıdığı bir Wi-Fi ağına bağlı olup olmadığı ve ev ya da iş yeri gibi güvenli kabul edilen konumlarda bulunup bulunmadığı da kontrol edilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.