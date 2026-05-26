Yandex, kod yazmadan site oluşturmayı sağlayan Vibecraft'ı tanıtmaya hazırlanıyor

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Rus teknoloji devi Yandex, kodlama bilgisi gerektirmeden web sitesi ve çeşitli dijital ürünler oluşturmayı sağlayacak yapay zeka destekli yeni hizmeti Vibecraft üzerinde çalışıyor. Forbes tarafından paylaşılan bilgilere göre platform, kullanıcıların yalnızca fikirlerini metin olarak yazmasıyla otomatik şekilde web tabanlı projeler geliştirebilecek.

Huawei'den ABD yaptırımlarına meydan okuyan hamle 1 gün önce eklendi

Aktarılan detaylara göre Vibecraft ile internet siteleri, CRM sistemleri, takip ve raporlama araçları, anket platformları, çevrim içi oyunlar ve farklı web uygulamaları hazırlanabilecek. Sistem, geleneksel site oluşturucuların aksine hazır şablonlara bağlı kalmadan, doğrudan kullanıcının ihtiyacına göre özel ürün geliştirmeyi hedefliyor.

Haziran ayında tanıtılması bekleniyor

Vibecraft geliştiricileri, platformun web sitesi geliştirme maliyetlerini ciddi ölçüde düşürebileceğini ve saatler içinde dijital ürün ortaya çıkarabileceğini belirtiyor. Şirket ayrıca servis için abonelik tabanlı bir ücretlendirme modeli planlıyor. Bununla birlikte belirli bir kullanım limitine kadar ücretsiz erişim de sunulacağı ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Forbes'un haberine göre Yandex, Vibecraft markası için patent başvurusunu nisan ayında gerçekleştirdi. Servisin resmi lansmanının ise haziran ayında yapılması bekleniyor. Şirketin Rusya'nın en büyük arama motoru ve reklam ekosistemlerinden birine sahip olması, Vibecraft'ın rakiplerine karşı önemli avantajlarından biri olarak gösteriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Vibecraft sahneye çıkıyor: Yandex'ten kodsuz geliştirme hamlesi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: