iPhone'ların pil tüketimi aşırı şekilde arttı: iOS 14.2 suçlanıyor

iPhone kullanıcıları Apple destek forumlarında, Reddit'te ve internetteki diğer mecralarda en son iOS 14.2 güncellemesinin pil ömrü konusunda ciddi problemlere yol açtığını dile getirmeye başladılar.
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Kullanıcılar akıllı telefonlarının şarjının belirgin bir biçimde normalden daha az dayandığını ve pil tüketiminin anormal seviyede arttığını söylüyorlar. Sorun yaşayanların şikayetleri hep aynı: pil daha hızlı boşalmaya ve daha yavaş şarj olmaya başladı.
iOS 14.2 yayınlandıktan sonra ortaya çıktı
Bazı kullanıcılar akıllı telefonlarının şarjının yarım saat içinde %50 oranında düştüğünü söylüyorlar. Sorunun iOS 14.2 güncellemesiyle ilgili olduğuna inanılıyor. Zira şikayetler bu sürümün yayınlanmasından hemen sonra ortaya çıktı.
Görünüşe bakılırsa pil ömründeki düşüş öncelikle iPhone XS, iPhone 7, iPhone 6S ve birinci nesil iPhone SE gibi eski modelleri etkiliyor. Ayrıca iPhone 12 sahiplerinin de benzer şikayetleri olduğunu biliyoruz.
iOS 14.2.1 numaralı küçük güncellemenin sorunu çözmediği belirtiliyor. Ancak açık beta testi devam eden iOS 14.3 sürümünde bu problem giderilmiş olabilir. Apple henüz kullanıcı şikayetleri hakkında herhangi bir yorum yapmadı.
https://www.macrumors.com/2020/12/06/ios-14-2-reportedly-causing-severe-battery-drain/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Samsung, Apple'ı taklit ediyor sürekli. İnşallah bu konu da taklit etmez yoksa GG.
Iphone 5s = 3.5 sene
Iphone 7 (su anki telefonum) = 3.5 sene oldu hala kullaniyorum ama batarya sagligi %70 de. Elime alir almaz direk %5-10 dusuyo. Son guncellemeden sonra acayip hantallasti. 6 ay, bilemedin 1 sene daha sansliysam kullanirim, sonra cop.
Bir daha iphone alirsam ne olayim. 500-600 euro zaten hayatta vermem bir sonraki telefonuma.
özet: Güncellemeler telefonun performansını tedricen düşürmeyi amaçlar. başka bir işe yaramaz. Güncelleme yaparken iki kere düşünün. geri dönüşü yok.
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