iPhone'ların pil tüketimi aşırı şekilde arttı: iOS 14.2 suçlanıyor

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iPhone kullanıcıları Apple destek forumlarında, Reddit'te ve internetteki diğer mecralarda en son iOS 14.2 güncellemesinin pil ömrü konusunda ciddi problemlere yol açtığını dile getirmeye başladılar.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı"

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Kullanıcılar akıllı telefonlarının şarjının belirgin bir biçimde normalden daha az dayandığını ve pil tüketiminin anormal seviyede arttığını söylüyorlar. Sorun yaşayanların şikayetleri hep aynı: pil daha hızlı boşalmaya ve daha yavaş şarj olmaya başladı.

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iOS 14.2 yayınlandıktan sonra ortaya çıktı

Bazı kullanıcılar akıllı telefonlarının şarjının yarım saat içinde %50 oranında düştüğünü söylüyorlar. Sorunun iOS 14.2 güncellemesiyle ilgili olduğuna inanılıyor. Zira şikayetler bu sürümün yayınlanmasından hemen sonra ortaya çıktı.

Görünüşe bakılırsa pil ömründeki düşüş öncelikle iPhone XS, iPhone 7, iPhone 6S ve birinci nesil iPhone SE gibi eski modelleri etkiliyor. Ayrıca iPhone 12 sahiplerinin de benzer şikayetleri olduğunu biliyoruz.

iOS 14.2.1 numaralı küçük güncellemenin sorunu çözmediği belirtiliyor. Ancak açık beta testi devam eden iOS 14.3 sürümünde bu problem giderilmiş olabilir. Apple henüz kullanıcı şikayetleri hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

https://www.macrumors.com/2020/12/06/ios-14-2-reportedly-causing-severe-battery-drain/

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