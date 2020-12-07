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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone'ların pil tüketimi aşırı şekilde arttı: iOS 14.2 suçlanıyor

    iPhone sahipleri akıllı telefonlarının pil tüketiminin artmasından şikayetçi. Kullanıcılar iOS 14.2 güncellemesinin pil ömrü konusunda ciddi problemlere yol açtığını söylüyorlar.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone'ların pil tüketimi aşırı şekilde arttı: iOS 14.2 suçlanıyor
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    iPhone kullanıcıları Apple destek forumlarında, Reddit'te ve internetteki diğer mecralarda en son iOS 14.2 güncellemesinin pil ömrü konusunda ciddi problemlere yol açtığını dile getirmeye başladılar.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı"

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    Kullanıcılar akıllı telefonlarının şarjının belirgin bir biçimde normalden daha az dayandığını ve pil tüketiminin anormal seviyede arttığını söylüyorlar. Sorun yaşayanların şikayetleri hep aynı: pil daha hızlı boşalmaya ve daha yavaş şarj olmaya başladı.

    iPhone'ların pil tüketimi aşırı şekilde arttı: iOS 14.2 suçlanıyor
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    iOS 14.2 yayınlandıktan sonra ortaya çıktı

    Bazı kullanıcılar akıllı telefonlarının şarjının yarım saat içinde %50 oranında düştüğünü söylüyorlar. Sorunun iOS 14.2 güncellemesiyle ilgili olduğuna inanılıyor. Zira şikayetler bu sürümün yayınlanmasından hemen sonra ortaya çıktı.

    Görünüşe bakılırsa pil ömründeki düşüş öncelikle iPhone XS, iPhone 7, iPhone 6S ve birinci nesil iPhone SE gibi eski modelleri etkiliyor. Ayrıca iPhone 12 sahiplerinin de benzer şikayetleri olduğunu biliyoruz.

    iOS 14.2.1 numaralı küçük güncellemenin sorunu çözmediği belirtiliyor. Ancak açık beta testi devam eden iOS 14.3 sürümünde bu problem giderilmiş olabilir. Apple henüz kullanıcı şikayetleri hakkında herhangi bir yorum yapmadı.



    https://www.macrumors.com/2020/12/06/ios-14-2-reportedly-causing-severe-battery-drain/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MegaWolt38 (dmrtAS dmrtAS) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    7 yıllık ios macerama pil nedeniyle son verdim. Günde 2 kez şarj etmekten bıkmıştım. Şimdi xiaomi mi note 10 lite a geçtim, 5260 mah ile yoğun kullanım ile 10 saat ekran süresi alıyorum. Şarj aletini ve kabloyu unuttum resmen. Geç oldu ama iyi oldu.
    7 yıllık ios macerama pil nedeniyle son verdim. Günde 2 kez şarj etmekten bıkmıştım. Şimdi xiaomi mi note 10 lite a geçtim, 5260 mah ile yoğun kullanım ile 10 s...
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    4 Yanıt Yanıtla +68
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    Take_Redux (Ramazan Ayan) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) MegaWolt38
    Katılıyorum bende mi note 10 pro ya geçtim tam şarz ile 1.5 gün götürüyor gayet güzel performans sergiliyor.
    Yanıtla +25
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple i uzun yıllar öncek bıraktım, çok şükür :)
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    Yorumlar (67) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheBCD 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Apple cihazlarınıza mümkün olduğunca ana sürüm güncellemesi yapmayın. XS cihazımı ilk aldığımda kendi yazılımı olan 12.x'in stabil ve JB yapılabilen 12.4 versiyonu ile uzun süre kullandım. Sonra da iOS 13'ün kendi fikrimce en stabil sürümü olan ve JB yapılabilen 13.5'e geçtim ve hala da öyle kullanıyorum. Artık 14-15-16 asla geçmem 13 bile düşündürdü imzalar kapanmadan son anda geçtim. Ana versiyon yükseldikçe sorunlar,yavaşlamalar,hızlı pil tüketimi başlar cihazdan soğumaya başlarsınız. Kullanmanız gereken sürüm cihazın kutudan çıkan orjinal iOS major sürümü (12.x, 13.x, 14.x gibi) veya en fazla +1 ana sürümdür. Yanlış bir politika, android'e geçmek için başlı başına bir sebep ama iphone'larda olay budur.
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    turkworks (emre turkworks) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) TheBCD
    İyi ama bu kez de uygulamalar diyor ki “bu uygulamayı artık ios 14 ve üzeri olursa kullanabilirsin” bunun için çözüm önerin nedir? Uygulamayı kullanamadığım için ios güncellemesi yaptım.!
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    -PoseidoN- (Gökay ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung kullanıyorum, yok xomi kullanıyorumcular 2 sene sonra telefonu satmaya kalkınca ağlıyorlar. :) Adam 5 yıl kullanmış 6s'i harıl harıl şimdi sarj yetmiyor diyor, yenisini alacak gücün yok ise git bataryanı değiştir kardeşim, kullanmaya devam et. Ayrıca batarya'yı doğru kullanmanın bir adabı var, sarjda iken telle oynarsan sarj bitmeden takıp dolmadan alırsan batarya daha çabuk biter. Adam 7000 mah samsung kullanıyorum yazmış e kardeşim apple sana sattığı telefounun bataryasının kaç mah olduğunuda söylüyor git sadece bataryası daha uzun gidiyor diye samsung al o zaman apple zorla telefon satmıyor. :) İphone 11 var mis gibi kullanıyorum full grafikler açık ekran parlaklığı full 2.30 saat oyun kasıyorum üstüne 3 saat sosyal medya bakınıyorum 6 saat ekran süresi alıyorum.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung M31 kullanıyorum. Batarya 6000 MAH 2-3 gün rahat gidiyor. M51 yeni versiyonda 7000 Mah batarya var zaten.

    Samsung, Apple'ı taklit ediyor sürekli. İnşallah bu konu da taklit etmez yoksa GG.
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    Lithium87 (ersin şebnem ferah) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben her telefonu çıktığı seneki güncellemesi ile kullanma taraftarıyım. İphone 11 kullanıyorum. 13.7 ile yani iOS 13’e ait son güncelleme ile kullanıyorum. Memnunum. Şimdilik üst sürüme geçmeyi düşünmüyorum.
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    pyp 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim anlamadigim biz bu telefonlara dunya kadar para bayiliyoruz, su lanet batarya konusunu bir turlu cozemediler. Biktik abicim sarja takmaktan. Yemin ederim telefondan sogudum.

    Iphone 5s = 3.5 sene
    Iphone 7 (su anki telefonum) = 3.5 sene oldu hala kullaniyorum ama batarya sagligi %70 de. Elime alir almaz direk %5-10 dusuyo. Son guncellemeden sonra acayip hantallasti. 6 ay, bilemedin 1 sene daha sansliysam kullanirim, sonra cop.

    Bir daha iphone alirsam ne olayim. 500-600 euro zaten hayatta vermem bir sonraki telefonuma.
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    straptezlo (#*#* #*$*) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) pyp
    Kardeşim pili yenilesene bunun iphone ile alakası yok, lion pillerin ömürleri vardır ve seninkisinin de bitmiş bu kadar basit
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    Mr. Send 1 hf. ( Mesaj Silindi ) pyp
    3.5 sene hangi telefonu kullanırsanız kullanın bataryası ölür. Gidip yeni 0 model telefon alıp o eski telefonunuzla kıyaslayıp bunun bataryası mükemmel diyemezsiniz mesela. Hatta kullanmayı bırakın, bataryaların üretim tarihinden sonra belli bir ömrü vardır. Hiç kullanılmamış 3 sene kutusunda beklemiş bir telefon olsun onun da bataryasında ilk çıktığı haline göre gözle görülür fark olacak. Yazılımsal sorunlar bir yana, batarya probleminiz için bataryanızı yenilemenizi tavsiye ederim.
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    FederalAlmanya 1 hf. ( Mesaj Silindi ) pyp
    Kardesm androıd kullansan da aynı 4yıllık android tel kullandım %20den sonrası 15dk anca dayanıyor su gibi içiyor normal yani
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    Gravaze 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yahu 11 serisi çıktıktan beri, yani tam 1 seneyi aşık bir süredir, 14 aydır güncel cihazlarda günde 2-3 kez şarja takma diye bir sorun yok. Hala bu konuyla ilgili 10 senelik telefonlardan aldıkları verilerle iphone'u b*klayanlar var, inanılmaz. iPhone 11 günlük yoğun kullanımla 1.5 gün gidiyordu hatta 2 günü bile görüyordum. İos 14'le oluşan pil sorunu ise bu sürenin düşmesi. 11 serisi yine rahat rahat günü çıkartıyor bana, gece çoğunlukla %20-35 şarjım kalmış olarak şarja takıyorum ve sabah 7'de kalkınca şarjdan çekiyorum. Dün gece 23.30 gibi şarjdan çektiğim ve gün içerisinde 2 saatten fazla açık alanda yani neredeyse tam parlaklık facetime kullandığım halde şu anda daha %19 şarjda. Ve bu cihaz 12 aylık bir cihaz.
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    circassianman 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İphone eskitiyo deniyor da. O xiaomi telefonu 6 yıl kullan bakalım ne duruma gelecek?
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    Dark Territory (E. K.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Alalı 1 ay oldu 11i ,daha güncellemedim, güncellemeyide düşünmüyorum. Şarjdan çok memnunum

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    buraque2 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Dark Territory
    o kadar mantıklı bir hareket ki keşke bende yapsaydım :(
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    efe3297 (efe 3297) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    iphone 4s imi güncellemelere kurban etmiştim. iphone se 1. nesil kullanıyorum. ios 11.4.1 ile yoluma devam ediyorum. telefon hala ilk günkü gibi diyebilirim. sene de bir batarya değiştiriyorum (deji marka). Tek korkum sık kullandığım uygulamaların ios 11.4.1 sürümünü desteklememesi. Şu an için banka uygulamalarında sorun yok. sadece amazon.com.tr uygulaması desteklemiyor. Bende kullanmıyorum :) İos kullanıcıları, telefon performansına göre kaldırabileceği güncellemeyi bilmesi gerekiyor. Bu sizin telefonu kullanacağız süreyi uzatabiliyor. Uzatmasa bile ilk günkü hız ile kullanıyorsunuz. son olarak bir iphone cihazı 4 sene ve üstü kullanıyorsanız o telefon size olan borcunu ödemiştir diye düşünebilirsiniz. ben cihazı 7 şubat 2017 de almıştım. 3 yıl 10 ay 3 gündür kullanıyorum. 1 yıl daha gider diye düşünüyorum. sadece batarya değiştirdim. Tüm fonksiyonları çalışıyor.

    özet: Güncellemeler telefonun performansını tedricen düşürmeyi amaçlar. başka bir işe yaramaz. Güncelleme yaparken iki kere düşünün. geri dönüşü yok.
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    Thekanarya 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim 6s’te de sıkıntı var. Şarj 1 günü çıkarmaz oldu
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    4687 kez okundu.
    62 kişi, toplam 67 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iPhone, ios 14.2 ve
    3 etiket daha pil tüketimi şarj sorunu Mobil Teknolojiler
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