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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonlarını bu ay içerisinde tanıtması bekleniyor. Mi 11 ve Mi 11 Pro'nun batarya kapasitesi Çinli sertifikasyon kurumu 3C'nin kayıtlarında ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı
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    Xiaomi geçtiğimiz Şubat ayında Mi 10 ve Mi 10 Pro akıllı telefonlarını duyurmuştu. Gelen bilgilere göre Çinli şirket Xiaomi Mi 11 serisini içinde bulunduğumuz Aralık ayında piyasaya sürecek.

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    Çinli sertifikasyon kurumu 3C'nin veritabanında Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarının pil kapasitesi ortaya çıktı. Cihazların çift hücreli pille donatılacakları ve bunun da her iki telefona daha hızlı şarj yeteneği kazandıracağı belirtildi.

    Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı
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    35 dakikada şarj

    3C'nin kayıtlarına göre Mi 11'in pil kapasitesi 4.780 mAh, Mi 11 Pro'nunki ise 4.970 mAh olacak. Akıllı telefonların yaklaşık 35 dakikada şarj olmalarını sağlayacak 55W hızlı şarj teknolojisini destekleyecekleri bildiriliyor.

    Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro, Snapdragon 888 mobil platformundan güç alan dünyanın ilk akıllı telefonları olarak çıkış yapacaklar. Ayrıca Çinli şirketin Quad HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranını destekleyen ilk amiral gemisi telefonları da olabilirler.



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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Mi 10 Ultra hali hazırda bütün iphoneları tokatlıyordu şimdi batarya, antutu ve kamera olarak büyük fark atar
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne olursa olsun xiaomi iyi olamaz ve kesinlikle İphone'u geçemez Iphone her konuda daha iyi
    Yanıtla +6
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    smart1978 (X Y) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) serkanky
    Oyle bir sayi ile gelmeyecek :) 888 Cin de ugurlu bir sayi olduguna inaniliyor da ondan ;) .
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    wolwes 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şimdi de kamera eksiltip sensörü büyütme modası.
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    clb12 (Muhammet Çelebi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    edge ekran sacmaligina ne zaman son verecek su telefon ureticileri acaba?
    Yanıtla +2
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne olursa olsun xiaomi iyi olamaz ve kesinlikle İphone'u geçemez Iphone her konuda daha iyi
    Yanıtla +6
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    Klise Adam (Girayhan Ç.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    isterse bütün özelliklerin en üst seviyesini eklesin xiaomi'ye hayatta 8bin-10bin-12bin vs vermem. 5binin üstüne ya iphone alınır ya samsung gerisi hikaye.
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    anekos (anekos ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    nolur ya alt taraf siyah yerle üst taraf siyah yeri aynı yapın sinir oluyorum. bi vazgecmediniz aynı şekilde :(
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    Bloodin 1 hf. ( Mesaj Silindi ) anekos
    Vazgeçmiyorlar değil, ekran kontrol ünitesi orda bulunduğu için alttaki siyahlığı yok edemiyorlar, simetri için üstten de çerçeve koymak gerekiyor buna da yanaşmıyorlar.
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    KeremVhdt 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    telefona zarar vermez mi böyle hızlı şarj ?
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Mi 10 Ultra hali hazırda bütün iphoneları tokatlıyordu şimdi batarya, antutu ve kamera olarak büyük fark atar
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    SchmeireZZ (Bora ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Sonra 1959384 megacuguli kamerasıyla Instagram’da hikaye paylaşmak istersin ne göresin tost makinesi
    Yanıtla +1
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    Mr. Jingles 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    SD888 QC5 desteklemiyor muydu? QC5 yanlış bilmiyorsam 100W civarı hızlı şarj desteği sunuyor. Bunda 55W olması ilginç.
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    smart1978 (X Y) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Entegre 5G ile olmasi pil tuketimi baya azalacaktir. Harici 5G modullu cihazlarda 5G kullanilirsa baya cabucak bataryayi somuruyor...
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    serkanky (Serkan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben snapdragon 999 u bekliyorum
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    smart1978 (X Y) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) serkanky
    Oyle bir sayi ile gelmeyecek :) 888 Cin de ugurlu bir sayi olduguna inaniliyor da ondan ;) .
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    8625 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    xiaomi, Mi 11 ve
    4 etiket daha mi 11 pro pil batarya Mobil Teknolojiler
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