Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı

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Xiaomi geçtiğimiz Şubat ayında Mi 10 ve Mi 10 Pro akıllı telefonlarını duyurmuştu. Gelen bilgilere göre Çinli şirket Xiaomi Mi 11 serisini içinde bulunduğumuz Aralık ayında piyasaya sürecek.

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Çinli sertifikasyon kurumu 3C'nin veritabanında Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarının pil kapasitesi ortaya çıktı. Cihazların çift hücreli pille donatılacakları ve bunun da her iki telefona daha hızlı şarj yeteneği kazandıracağı belirtildi.

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35 dakikada şarj

3C'nin kayıtlarına göre Mi 11'in pil kapasitesi 4.780 mAh, Mi 11 Pro'nunki ise 4.970 mAh olacak. Akıllı telefonların yaklaşık 35 dakikada şarj olmalarını sağlayacak 55W hızlı şarj teknolojisini destekleyecekleri bildiriliyor.

Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro, Snapdragon 888 mobil platformundan güç alan dünyanın ilk akıllı telefonları olarak çıkış yapacaklar. Ayrıca Çinli şirketin Quad HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranını destekleyen ilk amiral gemisi telefonları da olabilirler.

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