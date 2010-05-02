iPhone lider ancak Android'in kullanım oranı artıyor

Mobil reklam sektörünün en büyük şirketi konumunda olan ve yakın zamanda Google tarafından satın alınan AdMob, Mart 2010 Mobil Metrik raporunu yayınladı. Yayınlanan bu son raporda Android'li cihazların kullanılma oranındaki artış ve Android'li kullanıcıların hala eski versiyon işletim sistemini kullanıyor olmaları dikkat çekiyor.

Android ve iPhone OS'in ayrı ayrı incelendiği raporda yayınlanan önemli sonuçlar şu şekilde;

Eylül 2009 itibariyle HTC Dream ve Magic, Android trafiğinin %96'sını oluştururken, geçen 7 aylık sürede aynı orana sahip trafik onbir farklı cihaz tarafından oluşturuluyor.

Android trafiğinin %38'ini Android 1.5 ve %26'sını Android 1.6 versiyonları oluştururken, işletim sisteminin son sürümleri 2.0 ve 2.1'de %36'Sını oluşturuyor.

Droid ve CLIQ'le elde ettiği başarılar sonucunda Motorola, Android trafiğinin %44'üne sahip olan en büyük akıllı telefon üreticisi olarak dikkat çekiyor. Motorola'ı Android'i kullanıcıya sunan ilk firma olan HTC %43'le takip ederken, bu ikiliyi %9 ile Samsung takip ediyor.

iPhone OS trafiğin %60'ı iPhone kullanıcıları tarafından oluşturulurken, %40'ı ise iPod Touch tarafından oluşturuluyor.

iPhone 3Gs, kullanıcının en çok internete girdiği iPhone OS cihazı olurken, bunu 2.Jenerasyon iPod Touch takip ediyor.

Android'in aksine iPhone OS'in son sürümleri kullanıcılar tarafından daha çok kullanılıyor. Mart 2010 itibariyle iPhone trafiğinin %44'ü iPhone OS 3.1.3 tarafından, %42'siyse iPhone OS 3.1.2 tarafından oluşturuluyor.

Kullanıcıların internete girerken kullandıkları Android'li telefonlar

Kullanıcıların internete girerken kullandıkları Android OS versiyonları

Android'in en popüler telefonlarının özellik karşılaştırması

iPhone OS trafiğini oluşturan cihazların dağılımı

iPhone OS kullanıcılarının internete girerken kullandıkları cihazlarında yüklü olan iPhone OS versiyonları

Üreticilere göre dağılım

İşletim sistemlerine göre dağılım

Üzerinden internete en çok girilen akıllı telefonlar