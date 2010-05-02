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iPhone lider ancak Android'in kullanım oranı artıyor

9 yıl
16,4b
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Mobil reklam sektörünün en büyük şirketi konumunda olan ve yakın zamanda Google tarafından satın alınan AdMob, Mart 2010 Mobil Metrik raporunu yayınladı. Yayınlanan bu son raporda Android'li cihazların kullanılma oranındaki artış ve Android'li kullanıcıların hala eski versiyon işletim sistemini kullanıyor olmaları dikkat çekiyor.

Android ve iPhone OS'in ayrı ayrı incelendiği raporda yayınlanan önemli sonuçlar şu şekilde;

  • Eylül 2009 itibariyle HTC Dream ve Magic, Android trafiğinin %96'sını oluştururken, geçen 7 aylık sürede aynı orana sahip trafik onbir farklı cihaz tarafından oluşturuluyor.
  • Android trafiğinin %38'ini Android 1.5 ve %26'sını Android 1.6 versiyonları oluştururken, işletim sisteminin son sürümleri 2.0 ve 2.1'de %36'Sını oluşturuyor.
  • Droid ve CLIQ'le elde ettiği başarılar sonucunda Motorola, Android trafiğinin %44'üne sahip olan en büyük akıllı telefon üreticisi olarak dikkat çekiyor. Motorola'ı Android'i kullanıcıya sunan ilk firma olan HTC %43'le takip ederken, bu ikiliyi %9 ile Samsung takip ediyor.
  • iPhone OS trafiğin %60'ı iPhone kullanıcıları tarafından oluşturulurken, %40'ı ise iPod Touch tarafından oluşturuluyor.
  • iPhone 3Gs, kullanıcının en çok internete girdiği iPhone OS cihazı olurken, bunu 2.Jenerasyon iPod Touch takip ediyor.
  • Android'in aksine iPhone OS'in son sürümleri kullanıcılar tarafından daha çok kullanılıyor. Mart 2010 itibariyle iPhone trafiğinin %44'ü iPhone OS 3.1.3 tarafından, %42'siyse iPhone OS 3.1.2 tarafından oluşturuluyor.
iPhone lider ancak Android'in kullanım oranı artıyor
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Kullanıcıların internete girerken kullandıkları Android'li telefonlar

iPhone lider ancak Android'in kullanım oranı artıyor
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Kullanıcıların internete girerken kullandıkları Android OS versiyonları

iPhone lider ancak Android'in kullanım oranı artıyor
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Android'in en popüler telefonlarının özellik karşılaştırması

iPhone lider ancak Android'in kullanım oranı artıyor
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iPhone OS trafiğini oluşturan cihazların dağılımı

iPhone lider ancak Android'in kullanım oranı artıyor
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iPhone OS kullanıcılarının internete girerken kullandıkları cihazlarında yüklü olan iPhone OS versiyonları

iPhone lider ancak Android'in kullanım oranı artıyor
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Üreticilere göre dağılım

iPhone lider ancak Android'in kullanım oranı artıyor
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İşletim sistemlerine göre dağılım

iPhone lider ancak Android'in kullanım oranı artıyor
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Üzerinden internete en çok girilen akıllı telefonlar


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CaSsErDoDo 9 yıl
motorolaya bakın siz :) androidin kaymagını yemiş:D
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DSGNRY 9 yıl

dodocan

motorolaya bakın siz :) androidin kaymagını yemiş:D


sen bir de droid 2 yi gör
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sertacaygun 9 yıl
Helâl olsun Google'a.
HTC gibi sırtından vurmayacak bir şirketle mükemmele yakın bir cihazla beraber satarlarsa iyi.
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