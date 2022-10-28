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    iOS 16.1 güncellemesi iPhone'ların Wi-Fi bağlantısını durduk yere kesiyor

    24 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan bu sürüm bir önceki sürümün neden olduğu bazı yazılımsal hataları ortadan kaldırsa da başka bir soruna yol açtı. Milyonlarca iPhone kullanıcısı mağdur oldu.
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    iOS 16.1 Tam Boyutta Gör
    Canlı Etkinlikler, Matter Desteği, iCloud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığı gibi yeni özelliklerle piyasaya sürülen iOS 16.1 şimdiden kötü bir şöhrete sahip oldu. iPhone modelleri Wi-Fi sorunları ile cebelleşiyor. 

     

    iPhone modellerinin Wi-Fi bağlantısı kesiliyor

    Twitter ve Reddit gibi ünlü platformlarda vakit geçiren kullanıcılar Apple'a sitem etti. Bu sitemin nedeni iPhone'una iOS 16.1 güncellemesini yükleyen kişilerin cihazındaki Wi-Fi bağlantısıın düzenli aralıklarla veya bazen rastgele kesilmesi.

    Siri'deki konuşmaların kaydedilmesini engelleyen ve Apple Watch olmadan Apple Fitness Plus'a abone olunmasını sağlayan bu yazılımın internet bağlantısını neden kestiği henüz belli değil.

    Bazı kullanıcılar iPhone'undaki bütün ağ ayarlarını sıfırladı. Bazıları ise iPhone'unun bütün sistem ayarlarını sıfırladı. Bu sıfırlama işlemleri sorunu çözmedi. Wi-Fi bağlantısının kesilme sorunu Apple'ın resmî forumundaki kullanıcıları bile rahatsız etti.

    Bazı kişiler iPhone'u gece bekleme modunda bıraktığınızda Wi-Fi bağlantısının koptuğunu söylüyor. Apple'dan bu konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Apple ise şu anda iOS 16.2'nin beta sürümü ile meşgul. iOS 16.1 güncellemesi her geçen gün daha çok kişiyi mağdur ediyor.

    Kaynakça https://bgr.com/tech/ios-16-1-is-randomly-kicking-iphones-off-wi-fi-connections/ https://www.macrumors.com/2022/10/27/ios-16-1-wifi-issues-for-users/ https://discussions.apple.com/search?q=iOS%2016.1%20wifi&page=1&content=filterDiscussions&time=week
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