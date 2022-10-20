Apple, iOS 16.1'in çıkış tarihini açıkladı!

Tam Boyutta Gör iPad OS 16 ve Mac OS Ventura'ya eşlik etmesi beklenen iOS 16.1 sürümünde iCloud tabanlı fotoğraf kitaplığı yer alacak. Bu kitaplıkta bulunan fotoğrafları arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz. Kitaplığınıza en fazla beş kişi ulaşabilecek.

Apple'dan iOS 16.1 öncesinde iOS 16.0.3 güncellemesi geliyor 2 hf. önce eklendi

Apple iOS 16.1 güncellemesi için çıkış tarihi verdi

Bundan böyle zamansal ve sayısal verileri (anlık değişebilen veriler) bünyesinde barındıran üçüncü parti uygulamalar Apple cihazlarında uyumlu bir şekilde çalıştırılabilecek.

Kilit ekranı ve Dynamic Island ikilisi bu bilgileri takip edebilecek. Bunun dışında karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen "Clean Energy Charging" modu da bu sürüm eşliğinde gelecek.

Apple Fitness+ uygulaması bundan böyle Apple Watch'a ihtiyaç duymayacak. iPhone kullanan bireyler kalp atışının hızını ve yaktığı kaloriyi görebilecek. iOS 16.1 güncellemesi 24 Ekim 2022 tarihinde yayımlanacak. Peki kendisinin diğer özellikleri neler?

Tam Boyutta Gör Apple TV HD, Apple TV 4K, HomePod ve HomePod mini artık Matter aksesuarlarının Home uygulaması ve Siri ile kontrol edilebilmesini sağlayacak. Böylece HomeKit (Apple), Alexa (Amazon) ve Home (Google) üçlüsü birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışacak.

Kısacası Apple ile uyumlu olan ev aksesuarları daha çok platformda işlevsellik sunabilecek. Getirisi yüksek olan yatırım hesapları da Apple Card cüzdanı ile açılabilecek. Minimum para yatırma veya minimum bakiye gereksinimi gibi kısıtlamalar olmayacak. Birikimlerinizi bu cüzdandan kontrol edebileceksiniz.

Oteller ve arabalar Cüzdan (Wallet) uygulaması ile problemsiz bir biçimde çalışabilecek. Bu uygulamadaki bilgiler mesajlaşma servisleri ile güvenli bir şekilde başka platformlarda paylaşılabilecek. Son olarak Dynamic Island ise Apple'ın Erişilebilirlik kategorisinde yer alan servislerinin tek seferde kontrol edilmesini sağlayacak.

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Apple iOS 16.1 güncellemesi için çıkış tarihi verdi