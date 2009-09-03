Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone OS Gameloft'un en popüler platformu oldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,2b
1
20
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

iPhone OS Gameloft'un en popüler platformu oldu
Tam Boyutta Gör

Özellikle mobil cihazlara ürettiği oyunlarla bilinen Gameloft, AppStore'un açılmasından bu yana geçen 1 senelik sürede iPhone OS'in firmanın en popüler platformu haline geldiğini ve 6 milyon oyun sattıklarını açıkladı.

Paris merkezli ünlü oyun üreticisi Gameloft'un 1,5 milyar yükleme sınırını Temmuz ayı içersinde aşan AppStore'da 35 adet oyunu bulunuyor.Bu oyunların bir çoğuyla 77 ülkede Top 10 Oyun listesinde birçok başarı elde eden firma yıl sonuna kadar 15 ila 30 kadar yeni oyununu AppStore'dan piyasaya sürmeyi planlıyor.

iPhone oyunlarının yanında iPod'a da oyun çıkartan Gameloft, en son Grand Theft Auto'u andıran Gangstar: West Coast Hustle'ı kullanıcılarına sunmuştu. Firmanın kullanıcılar tarafından en çok beklenen oyunlarından Asphalt 5'i de yakın zamanda AppStore'dan satışına başlaması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LexisOrAlv 10 yıl
Jb yaptm yeni iPhone u yeniden kesfettm :D gangstar vb oynlar indirdm gameloftn feci guzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevidaL 10 yıl
Gerçekten çok güzel oyun yapıyor Gameloft. Tek kelimeyle "Harika"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kanikow 10 yıl
Gameolft iyi de ben digitalchocolate'ı daha çok seviyorum,daha basit ama eğlenceli oyunlar yapıyolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LexisOrAlv 10 yıl
Arkadaşlar kafayı sıyırcam Windows Xp kullanıyorum Jb işlemi için DFU mode'a getiriyorum tam yükleme yaparken Wating for reboot'ta takılıyor Güvenli modda denedim bilgisayarı açıp olmadı 0.8'de denedim olmadı 0.7.2 denedim olmadı bi yardım eli uzatın biliyorum konu ile alakı degil ama lütfen yardım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutech 10 yıl
Paylaşım için Tsk gameloft gercekten harika oyunlar yapıyor özellikle symbian da çok başarılıydi iphone da coşar zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ngnzlr 10 yıl
Gameloft asıl kapasitesini iphone ile göstermeye başladı, gerçekten güzel oyunlar yapıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12186 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ipod touch, gameloft ve
2 etiket daha appstore iPhone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Online Alışveriş Hakkında Her Şey 10 yıl Championship Manager 2010 Lansmanı Röportajı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim