iPhone OS Gameloft'un en popüler platformu oldu

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Özellikle mobil cihazlara ürettiği oyunlarla bilinen Gameloft, AppStore'un açılmasından bu yana geçen 1 senelik sürede iPhone OS'in firmanın en popüler platformu haline geldiğini ve 6 milyon oyun sattıklarını açıkladı.

Paris merkezli ünlü oyun üreticisi Gameloft'un 1,5 milyar yükleme sınırını Temmuz ayı içersinde aşan AppStore'da 35 adet oyunu bulunuyor.Bu oyunların bir çoğuyla 77 ülkede Top 10 Oyun listesinde birçok başarı elde eden firma yıl sonuna kadar 15 ila 30 kadar yeni oyununu AppStore'dan piyasaya sürmeyi planlıyor.

iPhone oyunlarının yanında iPod'a da oyun çıkartan Gameloft, en son Grand Theft Auto'u andıran Gangstar: West Coast Hustle'ı kullanıcılarına sunmuştu. Firmanın kullanıcılar tarafından en çok beklenen oyunlarından Asphalt 5'i de yakın zamanda AppStore'dan satışına başlaması bekleniyor.