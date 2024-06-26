iPhone taşınabilir bir bilim laboratuvarı olabilir

Tam Boyutta Gör Apple, sahada spektroskopi yapmak için kullanılabilecek bir iPhone aksesuarının nasıl ucuza yapılabileceğini araştırıyor. Apple'ın yeni verdiği "Taşınabilir elektronik cihazlarda numunelerin optik analizine yönelik sistemler ve aksesuarlar" patentinin temelinde yatan fikir merak uyandırdı.

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iPhone tarafından biyolojik numunelerin test edilmek üzere yerleştirilebileceği küçük bir aksesuara sahip olmak istediği iddia edildi. Patentte özellikle, aksesuarın iPhone'daki "arkaya bakan bir kamerayla hizalanmış bir lense sahip olabileceği" belirtiliyor.

Ancak asıl meselenin taşınabilir bir sistemin, yerinde örnek testler yapması olması mikroskopların altına yerleştirilen türden bir aksesuar gereksinimini ortaya çıkarıyor. Bu aksesuarın takılacağı şeyin ise bir iPhone olması bekleniyor.

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iPhone'un kamerası test örneğinde gösterilen ve spektral kayma olarak adlandırılan şeyi kaydedecek. Apple şöyle devam ediyor: "Bu spektral kaymalar, numunelerin bileşiminin belirlenmesine yardımcı olmak için analiz edilebilir. Yani bir numunenin, bir antikora veya başka bir reaktana bağlanan bir virüs içerip içermediği görüntülenebilir olacak.

Patent, "(iPhone'daki) dijital görüntü sensörü, kırmızı, yeşil ve mavi pikseller gibi farklı renkteki pikselleri içerebilir" diyor. Bunu yapabilmek, bir test örneğinin kimyasal bileşiminin bu ışık yoğunluğu ölçümlerinin analizi yoluyla belirlenebileceği anlamına geliyor.

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6.500 kelimenin ve 10 sayfalık çizimin çoğu, biyolojik örneklerin bu şekilde test edilmesiyle neyin belirlenebileceğine ilişkin ayrıntılarla ilgili. Ancak iPhone ile ilgili unsurlar, bunun gelecekteki bazı teknolojileri kullanmadığını ve günümüzün iPhone 16 serisiyle çalışacak bir eklenti olduğunu gösteriyor.

Bu bir Apple patenti için oldukça sıra dışı bir durum ancak yine de böyle bir aksesuarın üretileceği varsayılamaz. Apple her yıl binlerce patente başvuruyor ve bir kısmı alınsa bile bu sadece şirketin ilgi alanı olarak değerlendirilebiliyor.

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iPhone taşınabilir bir bilim laboratuvarı olabilir