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    iPhone taşınabilir bir bilim laboratuvarı olabilir

    Apple'ın başvurusunu yaptığı yeni patenti oldukça ilgi çekiyor. Eğer araştırmalar ve testler olumlu sonuç verirse iPhone taşınabilir bir bilim laboratuvarına dönüşebilir.
    iPhone taşınabilir bir bilim laboratuvarı olabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, sahada spektroskopi yapmak için kullanılabilecek bir iPhone aksesuarının nasıl ucuza yapılabileceğini araştırıyor. Apple'ın yeni verdiği "Taşınabilir elektronik cihazlarda numunelerin optik analizine yönelik sistemler ve aksesuarlar" patentinin temelinde yatan fikir merak uyandırdı.

    Apple'ın araştırması sonuç verirse yeni bir çağ başlayabilir

    iPhone tarafından biyolojik numunelerin test edilmek üzere yerleştirilebileceği küçük bir aksesuara sahip olmak istediği iddia edildi. Patentte özellikle, aksesuarın iPhone'daki "arkaya bakan bir kamerayla hizalanmış bir lense sahip olabileceği" belirtiliyor.

    Ancak asıl meselenin taşınabilir bir sistemin, yerinde örnek testler yapması olması mikroskopların altına yerleştirilen türden bir aksesuar gereksinimini ortaya çıkarıyor. Bu aksesuarın takılacağı şeyin ise bir iPhone olması bekleniyor.

    iPhone'un kamerası test örneğinde gösterilen ve spektral kayma olarak adlandırılan şeyi kaydedecek. Apple şöyle devam ediyor: "Bu spektral kaymalar, numunelerin bileşiminin belirlenmesine yardımcı olmak için analiz edilebilir. Yani bir numunenin, bir antikora veya başka bir reaktana bağlanan bir virüs içerip içermediği görüntülenebilir olacak.

    Patent, "(iPhone'daki) dijital görüntü sensörü, kırmızı, yeşil ve mavi pikseller gibi farklı renkteki pikselleri içerebilir" diyor. Bunu yapabilmek, bir test örneğinin kimyasal bileşiminin bu ışık yoğunluğu ölçümlerinin analizi yoluyla belirlenebileceği anlamına geliyor.

    iPhone taşınabilir bir bilim laboratuvarı olabilir Tam Boyutta Gör

    6.500 kelimenin ve 10 sayfalık çizimin çoğu, biyolojik örneklerin bu şekilde test edilmesiyle neyin belirlenebileceğine ilişkin ayrıntılarla ilgili. Ancak iPhone ile ilgili unsurlar, bunun gelecekteki bazı teknolojileri kullanmadığını ve günümüzün iPhone 16 serisiyle çalışacak bir eklenti olduğunu gösteriyor.

    Bu bir Apple patenti için oldukça sıra dışı bir durum ancak yine de böyle bir aksesuarın üretileceği varsayılamaz. Apple her yıl binlerce patente başvuruyor ve bir kısmı alınsa bile bu sadece şirketin ilgi alanı olarak değerlendirilebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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