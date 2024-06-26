iPhone taşınabilir bir bilim laboratuvarı olabilir

Apple'ın araştırması sonuç verirse yeni bir çağ başlayabilir
iPhone tarafından biyolojik numunelerin test edilmek üzere yerleştirilebileceği küçük bir aksesuara sahip olmak istediği iddia edildi. Patentte özellikle, aksesuarın iPhone'daki "arkaya bakan bir kamerayla hizalanmış bir lense sahip olabileceği" belirtiliyor.
Ancak asıl meselenin taşınabilir bir sistemin, yerinde örnek testler yapması olması mikroskopların altına yerleştirilen türden bir aksesuar gereksinimini ortaya çıkarıyor. Bu aksesuarın takılacağı şeyin ise bir iPhone olması bekleniyor.
iPhone'un kamerası test örneğinde gösterilen ve spektral kayma olarak adlandırılan şeyi kaydedecek. Apple şöyle devam ediyor: "Bu spektral kaymalar, numunelerin bileşiminin belirlenmesine yardımcı olmak için analiz edilebilir. Yani bir numunenin, bir antikora veya başka bir reaktana bağlanan bir virüs içerip içermediği görüntülenebilir olacak.
Patent, "(iPhone'daki) dijital görüntü sensörü, kırmızı, yeşil ve mavi pikseller gibi farklı renkteki pikselleri içerebilir" diyor. Bunu yapabilmek, bir test örneğinin kimyasal bileşiminin bu ışık yoğunluğu ölçümlerinin analizi yoluyla belirlenebileceği anlamına geliyor.
6.500 kelimenin ve 10 sayfalık çizimin çoğu, biyolojik örneklerin bu şekilde test edilmesiyle neyin belirlenebileceğine ilişkin ayrıntılarla ilgili. Ancak iPhone ile ilgili unsurlar, bunun gelecekteki bazı teknolojileri kullanmadığını ve günümüzün iPhone 16 serisiyle çalışacak bir eklenti olduğunu gösteriyor.
Bu bir Apple patenti için oldukça sıra dışı bir durum ancak yine de böyle bir aksesuarın üretileceği varsayılamaz. Apple her yıl binlerce patente başvuruyor ve bir kısmı alınsa bile bu sadece şirketin ilgi alanı olarak değerlendirilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.