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    iPhone 16 Pro serisine dört yeni kamera özelliği geliyor

    iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerine gelmesi beklenen dört yeni kamera özelliği oldukça dikkat çekiyor. iPhone 16 serisinin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.
    iPhone 16 Pro serisine dört yeni kamera özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 Pro serisi daha büyük ekranlar, özel bir yakalama düğmesi ve daha fazlası gibi yeni özellikler getirecek. Ayrıca iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max kamera donanımında da çok sayıda gözle görülür iyileştirme bekleniyor.

    Yeni iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max kamera özellikleri

    Gelişmiş Ultra Geniş kamera: Çok sayıda rapora göre, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in her ikisi de bu yıl yükseltilmiş 48MP Ultra Geniş kameraya sahip olacak. Bu, iPhone 15 Pro'daki mevcut 12 MP Ultra Geniş kameraya göre önemli bir gelişme kabul ediliyor.

    Değişiklik, iPhone 16 Pro'nun Ultra Geniş kamerasının çoğu çekim durumunda, özellikle de düşük ışıklı ortamlarda çok daha iyi olduğu anlamına geliyor. Görüntüler ayrıca daha fazla ayrıntı ve gelişmiş renk sunacak. Arttırılmış çözünürlük ise düzenleme ve son işlemlerde daha fazla esneklik sunacak.

    iPhone 16 Pro'nun 48MP Ultra Geniş kamerası, mekansal video kaydında da büyük iyileştirmeler anlamına gelebilir. Bu özellik Ana ve Ultra Geniş lenslerin birleşimine dayanıyor ve yeni 48 MP Ultra Geniş ile iPhone 16 Pro'nun 4K çözünürlükte mekansal video kaydedebilmesi mümkün. Şu anda iPhone 15 Pro yalnızca 1080p çözünürlükte mekansal video kaydedebiliyor.

    Genişletilmiş optik yakınlaştırma: Şu anda iPhone 15 Pro Max, 5x optik yakınlaştırma ve 25x dijital yakınlaştırma yeteneklerinin kilidini açan yeni bir tetaprizma kamera tasarımı kullanıyor. Ancak Apple, iPhone 16 serisiyle yükseltilmiş tetaprizma kamerayı daha küçük iPhone 16 Pro'ya da genişletecek.

    Bu, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in her ikisinin de en az 5x optik yakınlaştırma ve 25x dijital yakınlaştırma sunacağı anlamına geliyor. Diğer bir gelişme ise iPhone 16 Pro Max'in periskop ultra uzun telefoto kombinasyonu adı verilen bir şeye sahip olacağı. Bu, 5x'ten daha yüksek optik yakınlaştırmayı mümkün kılacak bir özellik. Ancak şu an itibariyle bu söylenti doğrulanamadı.

    iPhone 16 Pro serisine dört yeni kamera özelliği geliyor Tam Boyutta Gör

    Yansıma önleyici kaplama: Her iPhone kamera kullanıcısının muhtemelen çok iyi bildiği bir sorun, parlak ışıklı ortamlarda çekim yaparken mercek parlamasıdır. Bu sorun, görüntülerde beklenmeyen yapay oluşumlara ve mercek parlaması iç yansımalarının görülmesine yol açar. Bu, piyasadaki çoğu kamerayı etkileyen bir donanım sorunu ancak Apple'ın iPhone 16 Pro için bir düzeltme üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

    Ortaya çıkan bir söylentiye göre Apple, iPhone 16 Pro için yeni bir atomik katman biriktirme lens kaplama teknolojisini test ediyor. Bu yansıma önleyici kaplama, iç yansımaların etkilerini en aza indirmek için iPhone 16 Pro'nun kamera lenslerine uygulanabilir. Bu söylenti doğru çıkarsa, iPhone 16 Pro görüntülerinde, özellikle de parlak ışık koşullarında çekilenlerde daha az beklenmedik bozulma göreceğiniz anlamına gelir.

    Gelişmiş Ana Kamera: Son olarak iPhone 16 Pro'nun, daha iyi düşük ışık performansı için yükseltilmiş tasarıma sahip Sony'nin yeni bir ana kamera sensörünü kullanacağı bildiriliyor. Sony'nin en yeni sensör teknolojisi, normalde tek bir katmanda birleştirilen foto diyotları ve piksel transistörlerini ayırır.

    Bu, foto diyotların (ışığı gerçekten yakalayan parça) aynı toplam piksel boyutu için önemli ölçüde daha büyük olmasına olanak tanır. Sony, bu sensörün mevcut kamera sensörlerine kıyasla iki kat daha fazla ışık yakaladığını iddia ediyor. Daha fazla ışık yakalamak ve daha fazla gürültüyü gidermek, iPhone kullanıcıları için daha iyi fotoğraflar anlamına gelir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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