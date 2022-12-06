"iPhone'umu Bul" felakete yol açtı: Polisler 77 yaşındaki kadının evini yanlışlıkla bastı

iPhone'umu Bul uygulaması herkesi yanılttı
Evinin Bul uygulaması yüzünden yanlışlıkla basılmasına sebep olan polise dava açan Johnson, kapısına gelen SWAT ekibine kapıyı açınca polis arabasına yaka paça götürüldü.
Apple'ın bu yazılımı polislere bir çalıntı kamyonun yerini göstermeye çalışırken Johnson'ın evini de mavi bir daire içerisine aldı. 6 adet silah ve 1 adet iPhone'a ev sahipliği yapan ve aranan çalıntı kamyon haksız bir şekilde ekip aracına götürülen bu büyükannenin garajında değildi ancak Bul maalesef polislerin aksini düşünmesine yol açtı.
Ruby Johnson kendi evinin hukuki ve geçerli bir nedene dayandırılmadan pervasızca veya kasıtlı bir şekilde arandığını ve bunun yasa dışı bir durumu ihtiva ettiğine inanıyor. Johnson bu şok baskın yüzünden psikolojik sorunlarla boğuşuyor.
Yapılan aramada peşinde olunan çalıntı kamyon, herhangi bir silah veya bu kamyonla bağlantılı olan bir iPhone bulunamadı. Johnson'ın avukatları Staab'ın yaptığı hatayı beyan etmesi gerektiğini söylüyor.
Staab'ın kanıt olarak kabul ettiği mavi daire en az altı farklı mülkü ve dört farklı yapının parçalarını kapsayan bir alanı temsil ediyordu. Johnson'ın yazılı ifadesinde Staab'ın Bul uygulamasını kullanma konusundaki deneyimsizliğini itiraf etmediği belirtildi ve Staab gerçekten de Bul uygulamasının nasıl çalıştığını anlatamadı. Kısacası arama izninin aceleyle verildiği ortaya çıktı.
Johnson'a hukuki destek veren Mark Silverstein basına verdiği bir demeçte Dedektif Staab'ın arama izni talep etmek için hiçbir geçerli gerekçesinin olmadığını ve bu polisten sorumlu olan amirin bu talebi veto etmesi gerektiğini ifade etti.
Bu heykel Johnson'ın en küçük oğlundan aldığı bir hediyeydi. Staab'ın baskın günü Johnson'a bu zararların karşılanmayacağını ve kimseye borçlu olmadığını bildirdi. Üç çocuğunu büyüttüğü evi terk etmeyi bile düşünen büyükanne uyumakta zorlanıyor ve evinin kapısını açmaktan korkuyor. Staab hâlâ bu kişiden özür dilemedi.Kaynakça https://arstechnica.com/tech-policy/2022/12/grandmother-sues-cop-who-wrongly-targeted-her-home-using-find-my-app/ https://support.apple.com/tr-tr/HT210400 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım