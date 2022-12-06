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    "iPhone'umu Bul" felakete yol açtı: Polisler 77 yaşındaki kadının evini yanlışlıkla bastı

    iPhone'umu Bul isimli uygulama bir büyükannenin bir polise dava açmasına sebep oldu. Denver Polis Departmanı, memurlarını bu uygulamanın nasıl çalıştığına dair eğitmeye karar verdi.
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    iPhone'umu Bul  veya kısaca Bul olarak adlandırılan ilgili yazılım bir kişiye hayatının en büyük şoklarından birisini yaşattı. Bu yılın ocak ayında Ruby Johnson isimli 77 yaşındaki bir büyükanneyi günlük ilaçlarını alması gereken bir vakitte bir bardak su bile vermeden bir ekip arabasına saatlerce hapseden SWAT ekibinin başı dertte.

    iPhone'umu Bul uygulaması herkesi yanılttı

    Evinin Bul uygulaması yüzünden yanlışlıkla basılmasına sebep olan polise dava açan Johnson, kapısına gelen SWAT ekibine kapıyı açınca polis arabasına yaka paça götürüldü.

    Apple'ın bu yazılımı polislere bir çalıntı kamyonun yerini göstermeye çalışırken Johnson'ın evini de mavi bir daire içerisine aldı. 6 adet silah ve 1 adet iPhone'a ev sahipliği yapan ve aranan çalıntı kamyon haksız bir şekilde ekip aracına götürülen bu büyükannenin garajında değildi ancak Bul maalesef polislerin aksini düşünmesine yol açtı.

    Ruby Johnson kendi evinin hukuki ve geçerli bir nedene dayandırılmadan pervasızca veya kasıtlı bir şekilde arandığını ve bunun yasa dışı bir durumu ihtiva ettiğine inanıyor. Johnson bu şok baskın yüzünden psikolojik sorunlarla boğuşuyor.

    iPhone'umu Bul Tam Boyutta Gör
    Çalınan bir kamyonu takip etmekle görevlendirilen Denver Polis Departmanı memuru Gary Staab maalesef bu uygulamanın ona verdiği adresi somut bir delil olarak kabul edip amirinden bir arama emri talep etti.

    Yapılan aramada peşinde olunan çalıntı kamyon, herhangi bir silah veya bu kamyonla bağlantılı olan bir iPhone bulunamadı. Johnson'ın avukatları Staab'ın yaptığı hatayı beyan etmesi gerektiğini söylüyor. 

    Staab'ın kanıt olarak kabul ettiği mavi daire en az altı farklı mülkü ve dört farklı yapının parçalarını kapsayan bir alanı temsil ediyordu. Johnson'ın yazılı ifadesinde Staab'ın Bul uygulamasını kullanma konusundaki deneyimsizliğini itiraf etmediği belirtildi ve Staab gerçekten de Bul uygulamasının nasıl çalıştığını anlatamadı. Kısacası arama izninin aceleyle verildiği ortaya çıktı. 

    Johnson'a hukuki destek veren Mark Silverstein basına verdiği bir demeçte Dedektif Staab'ın arama izni talep etmek için hiçbir geçerli gerekçesinin olmadığını ve bu polisten sorumlu olan amirin bu talebi veto etmesi gerektiğini ifade etti.

    iPhone Tam Boyutta Gör
    Yapılan bu baskının üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Staab, Johnson'ın garaj kapısını kırdı ve evinin tavanına delikler açtı. Ayrıca yeni bir yemek odası için satın alınan sandalyelere de zarar veren dedektifin 30 yıllık bir heykelin kafasını kırdığı da öğrenildi.

    Bu heykel Johnson'ın en küçük oğlundan aldığı bir hediyeydi. Staab'ın baskın günü Johnson'a bu zararların karşılanmayacağını ve kimseye borçlu olmadığını bildirdi. Üç çocuğunu büyüttüğü evi terk etmeyi bile düşünen büyükanne uyumakta zorlanıyor ve evinin kapısını açmaktan korkuyor. Staab hâlâ bu kişiden özür dilemedi. 

    Kaynakça https://arstechnica.com/tech-policy/2022/12/grandmother-sues-cop-who-wrongly-targeted-her-home-using-find-my-app/ https://support.apple.com/tr-tr/HT210400
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 19 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 19 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 23 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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