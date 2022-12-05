Apple, iPhone üretimini Çin dışına taşıma planlarına hız veriyor!

Tedarikçiler ile görüşmeler başladı
The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Apple, iPhone üretimini Hindistan ve Vietnam'a taşımak için tedarikçileri bilgilendirmeye başladı. Yeni değişikliğin ise özellikle Foxconn'a olan bağımlılığı azaltması bekleniyor. Ayrıca paylaşılan raporda, Apple yöneticilerinin uzun zamandır Çin'de bulunan risklerin farkında olduğu ancak bu konuda herhangi bir eylemde bulunmadığı belirtiliyor.
Hatırlamak gerekirse Pro model iPhone cihazların üretiminden sorumlu Foxconn Zhengzhou fabrikasında, Çin'in Sıfır COVID-19 hükümet politikalarının yol açtığı sokağa çıkma yasakları ve işçi protestoları, üretimin büyük oranda aksamasına neden olmuştu. Analist Daniel Ives, "Çin'deki Foxconn fabrikasında yaşananların Apple için bardağı taşıran son damla olduğunu" dile getirdi.
Analist Ming-Chi Kuo ise, Apple'ın Hindistan'da gerçekleştirilen iPhone üretimini mevcut tek haneli rakamlardan yüzde 40-45'e kadar çıkarmayı planladığını söyledi. Buna ek olarak Vietnam'ın AirPods, Apple Watch ve MacBook modelleri gibi diğer ürün serilerinde daha fazla üretim yapması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım