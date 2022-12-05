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    Apple, iPhone üretimini Çin dışına taşıma planlarına hız veriyor!

    Apple, iPhone fiyatlarını etkileyebilecek kritik kararlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Teknoloji devi, iPhone üretimini Çin dışına taşımak için çalışmalarını hızlandırıyor.
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    Apple, iPhone üretimini Çin dışına taşıma planlarına hız veriyor! Tam Boyutta Gör
    Cuppertino merkezli teknoloji devi Apple, iPhone üretimini Çin dışına taşıma planlarını hızlandırıyor. Bu konu üzerinde uzun zamandır çalışmalarını sürdüren teknoloj devi, gözünü Hindistan ve Vietnam'a çevirdi. 

    Tedarikçiler ile görüşmeler başladı

    The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Apple, iPhone üretimini Hindistan ve Vietnam'a taşımak için tedarikçileri bilgilendirmeye başladı. Yeni değişikliğin ise özellikle Foxconn'a olan bağımlılığı azaltması bekleniyor. Ayrıca paylaşılan raporda, Apple yöneticilerinin uzun zamandır Çin'de bulunan risklerin farkında olduğu ancak bu konuda herhangi bir eylemde bulunmadığı belirtiliyor.

    Hatırlamak gerekirse Pro model iPhone cihazların üretiminden sorumlu Foxconn Zhengzhou fabrikasında, Çin'in Sıfır COVID-19 hükümet politikalarının yol açtığı sokağa çıkma yasakları ve işçi protestoları, üretimin büyük oranda aksamasına neden olmuştu. Analist Daniel Ives, "Çin'deki Foxconn fabrikasında yaşananların Apple için bardağı taşıran son damla olduğunu" dile getirdi.

    Analist Ming-Chi Kuo ise, Apple'ın Hindistan'da gerçekleştirilen iPhone üretimini mevcut tek haneli rakamlardan yüzde 40-45'e kadar çıkarmayı planladığını söyledi. Buna ek olarak Vietnam'ın AirPods, Apple Watch ve MacBook modelleri gibi diğer ürün serilerinde daha fazla üretim yapması bekleniyor. 

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 8 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 12 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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