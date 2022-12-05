Tam Boyutta Gör Cuppertino merkezli teknoloji devi Apple, iPhone üretimini Çin dışına taşıma planlarını hızlandırıyor. Bu konu üzerinde uzun zamandır çalışmalarını sürdüren teknoloj devi, gözünü Hindistan ve Vietnam'a çevirdi.

Tedarikçiler ile görüşmeler başladı

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Apple, iPhone üretimini Hindistan ve Vietnam'a taşımak için tedarikçileri bilgilendirmeye başladı. Yeni değişikliğin ise özellikle Foxconn'a olan bağımlılığı azaltması bekleniyor. Ayrıca paylaşılan raporda, Apple yöneticilerinin uzun zamandır Çin'de bulunan risklerin farkında olduğu ancak bu konuda herhangi bir eylemde bulunmadığı belirtiliyor.

Hatırlamak gerekirse Pro model iPhone cihazların üretiminden sorumlu Foxconn Zhengzhou fabrikasında, Çin'in Sıfır COVID-19 hükümet politikalarının yol açtığı sokağa çıkma yasakları ve işçi protestoları, üretimin büyük oranda aksamasına neden olmuştu. Analist Daniel Ives, "Çin'deki Foxconn fabrikasında yaşananların Apple için bardağı taşıran son damla olduğunu" dile getirdi.

Foxconn'da yaşanan sorunlar iPhone 15 üretimini etkileyebilir 3 gün önce eklendi

Analist Ming-Chi Kuo ise, Apple'ın Hindistan'da gerçekleştirilen iPhone üretimini mevcut tek haneli rakamlardan yüzde 40-45'e kadar çıkarmayı planladığını söyledi. Buna ek olarak Vietnam'ın AirPods, Apple Watch ve MacBook modelleri gibi diğer ürün serilerinde daha fazla üretim yapması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple, iPhone üretimini Çin dışına taşıma planlarına hız veriyor!