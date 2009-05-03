iPhone'a karşı Microsoft Phone mu geliyor ?

The Wall Street Journal,Apple iPhone ve Android'in kısa sürede ciddi başarılar elde etmesinin ardından,AT&T'nin en büyük rakibi Verizon ile Apple'ın en büyük rakibi Microsoft'un gelecek sene piyasaya sunmak için bir dokunmatik multimedya cep telefonu üzerinde çalıştıkları iddia ediyor.

Microsoft'un CEO'su Steve Ballmer Köln,Almanya'da katıldığı bir konferansta,mobil piyasada harekete geçmeleri gerektiğini söylerek bazı çalışmalar yaptıklarının sinyalini vermişti.iPhone ve Android'ün daha cazip bir platform haline gelmesi Microsoft'un mobil piyasada büyük bir kullanıcı kitlesi ile geliştirmecileri kaybetmesine neden olmuştu.Verizon CEO'su Ivan Seidenberg ise son röportajında Microsoft ile Verizon'un iPhone'a karşı ortak bir çalışması olup olmadığı sorusu hakkında yorum yapmayı reddetmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bilindiği gibi Microsoft ile Verizon “Pink” adını verdiği bir projede,detayları tam açıklanmasada, uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.. Fakat geçmişte Steve Ballmer ve diğer Microsoft yöneticileri mobil telefon piyasasına sadece bir yazılım şirketi olarak katkı yapacaklarını açıklamışlardı.