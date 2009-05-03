iPhone'a karşı Microsoft Phone mu geliyor ?

The Wall Street Journal,Apple iPhone ve Android'in kısa sürede ciddi başarılar elde etmesinin ardından,AT&T'nin en büyük rakibi Verizon ile Apple'ın en büyük rakibi Microsoft'un gelecek sene piyasaya sunmak için bir dokunmatik multimedya cep telefonu üzerinde çalıştıkları iddia ediyor.
Microsoft'un CEO'su Steve Ballmer Köln,Almanya'da katıldığı bir konferansta,mobil piyasada harekete geçmeleri gerektiğini söylerek bazı çalışmalar yaptıklarının sinyalini vermişti.iPhone ve Android'ün daha cazip bir platform haline gelmesi Microsoft'un mobil piyasada büyük bir kullanıcı kitlesi ile geliştirmecileri kaybetmesine neden olmuştu.Verizon CEO'su Ivan Seidenberg ise son röportajında Microsoft ile Verizon'un iPhone'a karşı ortak bir çalışması olup olmadığı sorusu hakkında yorum yapmayı reddetmişti.Bilindiği gibi Microsoft ile Verizon “Pink” adını verdiği bir projede,detayları tam açıklanmasada, uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.. Fakat geçmişte Steve Ballmer ve diğer Microsoft yöneticileri mobil telefon piyasasına sadece bir yazılım şirketi olarak katkı yapacaklarını açıklamışlardı.
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rakip olmasi icin bi telefon ilk once iphondan farkli bisey yapacak.iphone 2007 den beri var rakip yok ve olamaz da bu gidisle.apple iphone yapiyor abi
Yine söylüyorum. Mecbur olmasam Windows kesinlikle kullanmam. Matlab gibi programları kullanamadığım için mecburiyetten windows kullanıyorum. Zaten pc'im de ubuntu'da mevcut. Ubuntu bile daha fazla zevk veriyor bana
Mıcrosoft bu piyasaya girerse , ıphone filan kalmaz. Piyasada bomba etkisi yaratır
herkes elindeki bir avuç .oku bomba sanıyor zaten
Daha doğrusu:
"Başkaları yapar, Apple onlardan çalar, Microsoft'da kopyalar." olmalıydı.
"Apple yapar,MS kopyalar.30 yıldır pek birşey değişmemiş" Bu doğru ama;Apple'nin bir taklit ürününü gösterir misiniz bana?Yapabilirseniz tabi.
Apple akar ya.Param olsa uğraşmam bu Microsoft Windows saçmalığıyla.