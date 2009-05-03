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iPhone'a karşı Microsoft Phone mu geliyor ?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
32,6b
1
134
Diğer
Shady
Haber Editörü
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The Wall Street Journal,Apple iPhone ve Android'in kısa sürede ciddi başarılar elde etmesinin ardından,AT&T'nin en büyük rakibi Verizon ile Apple'ın en büyük rakibi Microsoft'un gelecek sene piyasaya sunmak için bir dokunmatik multimedya cep telefonu üzerinde çalıştıkları iddia ediyor.

Microsoft'un CEO'su Steve Ballmer Köln,Almanya'da katıldığı bir konferansta,mobil piyasada harekete geçmeleri gerektiğini söylerek bazı çalışmalar yaptıklarının sinyalini vermişti.iPhone ve Android'ün daha cazip bir platform haline gelmesi Microsoft'un mobil piyasada büyük bir kullanıcı kitlesi ile geliştirmecileri kaybetmesine neden olmuştu.Verizon CEO'su Ivan Seidenberg ise son röportajında Microsoft ile Verizon'un iPhone'a karşı ortak bir çalışması olup olmadığı sorusu hakkında yorum yapmayı reddetmişti.

Bilindiği gibi Microsoft ile Verizon “Pink” adını verdiği bir projede,detayları tam açıklanmasada, uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.. Fakat geçmişte Steve Ballmer ve diğer Microsoft yöneticileri mobil telefon piyasasına sadece bir yazılım şirketi olarak katkı yapacaklarını açıklamışlardı.
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.:fat32:. 10 yıl
Microsoft kopya çekiyor Apple'dan :) Demek ki dersine çalışamamış windows 7 ile uğraşmaktan :)
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yvelines78 10 yıl
bende iphone 3G 16 Go vardi htc hd touche iphone rakip dediler onu aldim iphonu sattim.htc yi begenmedim noki 5800 aldim ne berbat bisi ole.en sonunda iphone 2G 8 Go satin aldim geri:-))))
rakip olmasi icin bi telefon ilk once iphondan farkli bisey yapacak.iphone 2007 den beri var rakip yok ve olamaz da bu gidisle.apple iphone yapiyor abi
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marikanwap 10 yıl
Eğer reklam sektörü vs için Mac saplantı ise basit son kullanıcılar içinde Windows bir saplantıdır...

Yine söylüyorum. Mecbur olmasam Windows kesinlikle kullanmam. Matlab gibi programları kullanamadığım için mecburiyetten windows kullanıyorum. Zaten pc'im de ubuntu'da mevcut. Ubuntu bile daha fazla zevk veriyor bana
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serhatsb 10 yıl
bende htc cruise ve 5800 var.5800 kasa araligini saymazsak ses kalitesi olarak cok iyi diger ozellikleri fena degil,htc cruise ise dis hoparlör sesi ve hareketli fotograf cekimi tatmin edici degil benim icin.htc hd yi aldim diyorsun ve begenmedim diyorsun ben htc hd veya diomand 2 almayi düsünüyorum ve htc nin yaninda iphone nun cocuk oyuncagi olduguna inananlardanim,bendeki cruise 400 mhz ve aklina gelebilecek ve gelemiyecek nerdeyse herseyi yapabiliyorum nerdeyse,wlani guclu ttnet ile alisveris merkezlerinden msn hesaplarimla konusabiliyorum,evde wlan üzerinden tüm dünya radyolarini dinliyebiliyorum bluetooth kulaklik kulagimdayken,apartmanda dairemin icinde dahi 2-3 uyduga baglandigim oluyor gps ile htc böyle bir cihaz iste ayrica htc hd de 528 mhz var ,simdi benim senden esas ogrenmek istedigim htc hd de olmayipta iphone olan ve seni ona dönmeye iten büyük teknik özellikler nedir lütfen aciklarsan belki bende htc den iphone dönmeyi düsünebilirim.

Orjinalden alıntı: yvelines78

bende iphone 3G 16 Go vardi htc hd touche iphone rakip dediler onu aldim iphonu sattim.htc yi begenmedim noki 5800 aldim ne berbat bisi ole.en sonunda iphone 2G 8 Go satin aldim geri:-))))
rakip olmasi icin bi telefon ilk once iphondan farkli bisey yapacak.iphone 2007 den beri var rakip yok ve olamaz da bu gidisle.apple iphone yapiyor abi

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sinuhe.s 10 yıl
geldikleri gibi giderler
traş bu ms
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ATiM 10 yıl
Microfsoft ile Apple otomobil alanında karşılaştırmak gerekirse. Apple otomobil yapsaydı sadece benim onayımı alan özel yollarda gider ve benim sadece bu otomobilde kullanılmak için geliştirdiğim yakıtımı kullanırsan konforda ve hızda rakip tanımazsın ve havandan geçilmez anlayışıyla üretirdi. Microsoft ise her yakıta, her yola ve bu yollardaki bilinmeyen şartlara uyum sağlamaya çalışan ve bu çabası nedeniyle biraz da sorunlu çalışan bir otomobil geliştirirdi. O yüzden yeterince havalı olmayan herkes yine Microsoft almak zorunda kalırdı :).
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@nano@ 10 yıl
arkadaşlar microsoft u öldürün windows u yemeyin tek geçerim sadece adamlar virüslerle uğraştıkları için biraz saçmalıyorlar o kadar onuda atlatırlar demedi demeyin
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SeVaX 10 yıl
bence Nokia Morph gelene kadar Iphone tahtan kolay kolay inemez...
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@nano@ 10 yıl
Orjinalden alıntı: FRAPS
Mıcrosoft bu piyasaya girerse , ıphone filan kalmaz. Piyasada bomba etkisi yaratır
herkes elindeki bir avuç .oku bomba sanıyor zaten
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sertacaygun 10 yıl
Ms çıkartırsa mutlaka çok satar diye düşünüyorum. Ek uygulama geliştirme olarak daha büyük kolaylıklar sunacaktır kesin olarak üreticilere...
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yc#1 10 yıl
Apple yapar, MS çalar diyen arkadaşlar Apple'ın ilk grafik arayüzünü kimin yazdığından bihaber anlaşılan.
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@nano@ 10 yıl
microsoft phone değilde msphone olur bence
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marikanwap 10 yıl
Rekabet iyidir. Piyasada fazladan bir kaç model daha göz çıkarmaz. MS, Apple'ın müşterilerini çalmayı planlıyorsa o biraz zor. Müşteri kaybedenler diğer markalar olur...
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JerryDrake 10 yıl
"Apple yapar, MS kopyalar. 30 yıldır pek birşey değişmemiş."
Daha doğrusu:
"Başkaları yapar, Apple onlardan çalar, Microsoft'da kopyalar." olmalıydı.
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Bartug148 10 yıl

Orjinalden alıntı: JerryDrake

"Apple yapar, MS kopyalar. 30 yıldır pek birşey değişmemiş."



Daha doğrusu:

"Başkaları yapar, Apple onlardan çalar, Microsoft'da kopyalar." olmalıydı.



"Apple yapar,MS kopyalar.30 yıldır pek birşey değişmemiş" Bu doğru ama;Apple'nin bir taklit ürününü gösterir misiniz bana?Yapabilirseniz tabi.

Apple akar ya.Param olsa uğraşmam bu Microsoft Windows saçmalığıyla.
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