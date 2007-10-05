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Ipod Touch

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
51,6b
1
579
Diğer
knight
Haber Editörü
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Ipod Touch
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Mp3 çalar ve kişisel medya oynatıcıları konusunda pazar payı olarak önemli bir yere sahip Apple firması şimdi de Ipod Touch modeli ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Tasarım açısından Iphone'un çizgilerini taşıyan medya oynatıcısı gsm özelliği ve kameranın olmamasıyla Iphone'dan tamamen ayrılıyor. Telefon ve kamera gibi özelliklere önem vermeyen teknoloji meraklıları Ipod Touch'a yönelebilir. Cihazın 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı flash belleğe sahip versiyonu yer alıyor. Flash bellek kullanımının özellikle darbe tehlikesi ve performans açısından iyi düşünüldüğü söylenilebilir. Firma tarafından 8 GB'a 1750'ye kadar; 16 GB'a ise 3500'e kadar 128 kbps AAC formatında ses dosyalarının yüklenebileceği belirtilmiş. Ekstra hafıza kartı slotuna yer verilmeyen medya oynatıcısı 110x61x8 mm boyutunda ve 120 gram ağırlığında tasarlanmış. Ipod Touch, yeni nesil Ipod Nano'dan sonra en ince yapıya sahip model. Pek çok komplike özelliği barındıran bir cihaz için 8 mm'lik inceliğin şaşırtıcı olduğunu söyleyebilirim. Cihazın ebatları pek çok kullanıcı için taşıma esnasında pek bir problem oluşturmayacaktır.

Ipod Touch
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Ipod Touch'da 3.5 inç boyutunda ve 320x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran bulunuyor. Iphone'un devrimsel arayüzüne sahip cihazda firmanın ''multitouch'' adını verdiği dokunmatik ekran teknolojisi kullanılmış. Bu teknoloji günümüzde kullanılan klasik dokunmatik ekranlara oranla çok daha esnek bir yapı sunuyor ve parmaklar aracılığıyla herşeye müdahale edilebiliyor. Örneği tek parmak hareketiyle fotoğraflar arası geçiş yapılabilir, fotoğrafların belli bölgelerine yakınlaştırma yapılabilir, hızla şarkı / albüm seçilebilir veya 16:9 formatında video izleyebiliriz. Tüm işlemler çok kısa sürede gerçekleştirilebiliyor. Cihazda hareket algılayıcısına yer verilmiş. Böylece cihazı yatay konumda tuttuğumuzda ekran otomatik olarak yatay hale geçiyor. Cihaza eklenen ışık sensörü de ortamın ışık seviyesine göre ekranın parlaklığını ayarlayarak pil tasarrufu sağlıyor.

Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden birisi WI-FI (802.11b/g) desteği ve Safari internet tarayıcısı. WI-FI aracılığıyla her türlü hotspot noktasından internete bağlanabiliyoruz. Safari, kullanışlı bir arayüz sunuyor. Tek parmak hareketiyle sayfaya yakınlaştırma yapabiliyoruz. Ekran çözünürlüğü yüksek olduğu için internet kullanımı daha zevkli hale geliyor ve en büyük video paylaşım sitelerinden Youtube'un desteklenmesi yüzleri güldürüyor.

Ipod Touch, diğer Ipodlarda olduğu gibi iTunes yazılımını kullanıyor. iTunes yazılımı için Ipod'un en iyi dostu diyebiliriz. iTunes ile favori televizyon programları, en yeni filmler, mp3 ve Ipod oyunları satın alınabiliyor. Mp3 satın almadan önce ön dinleme seçeneği mevcut. Starbucks noktalarından da kahvenizi yudumlarken mp3 satın alabiliyorsunuz.

Ipod Touch
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Ipod Touch, AAC, mp3, wav, H.264 (1.5 mbps), mpeg4 (2.5 mbps), bmp, gif, tiff, psd ve png gibi pek çok popüler dosya formatını destekliyor. Cihaz, 640x480 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare video oynatabilme yeterliliğine sahip.

22 saate kadar müzik dinleme ve 5 saate kadar da video oynatma süresine sahip cihazda lityum iyon batarya kullanılmış. 1.5 saat içinde yaklaşık %80'i dolan bataryanın tamamen dolması 3 saatte tamamlanıyor. Bataryayı USB kablosu ya da opsiyonel olarak satılan şarj adaptörü ile şarj edebiliyoruz.

Cihazın 8 GB'lık versiyonu 299 dolar; 16 GB'lık versiyonu ise 399 dolar civarında Amerika'da piyasaya sürüldü. Ipod Touch'ın kasım ayında ülkemizde piyasaya sürüleceğine dair söylentiler bulunuyor. Bununla beraber cihazın Iphone ile benzer zamanlarda piyasaya sürülme olasılığı da söz konusu. Ülkemizde vergilerle beraber fiyat artış gösterecektir.


http://www.apple.com/ipodtouch/ Yorum Yaz
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serefff 10 yıl
arkadaşlar yakında touch elime geçecek..buna nasıl programlar yüklenebiliyo.??mesela msn yükleyebilrmiyiz??
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lonely_man 10 yıl
Herşeyi yükleyebilirsin.
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Am İ Evil? 10 yıl
Bende var almanyadan aldım çok Memnunum herkeste olması gereken birşey...!
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forewermd 10 yıl
slm ufuk arkadasımızı bilgilendiricem filmi itunes da convert edemiosun ben video converter kullanarak atıodum şarj olayıda berbat abi hemen bitio wirelss müzik video derken 2 saatt :( cok kötü artı büyük bi cihaz her model ipod da oldugu gibi hemen arka tarafı cizilio harita gibi bence sen kafana göre bişler ciz en azından şekil olsun iphone arasındaki tek fark kamera artı tlf özellikleri bunun yanında ne olursa olsun ben touch alcama iphone alırdım en azından yanımda tasımak için bahanem olurr ipod nanoyu cebinden cıkarmadan kullanıosun en nefret ettim olay bunu kullanamıosun abi dokunmatik zaten nereye next yapıcan son sorunda ikisini tek itunes de kullanabilirsin ama aynı anda değl birini cıkarman lazım saygılar
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drumesh 10 yıl
touch 2G var, bir sorum olacak;
1-2 free application yüklemiştim geçen gün, normal açılıyordu, şimdi açmaya çalıştığımda ana menüye geri dönüyor..
neden olabilir ?
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tccezaa 10 yıl
gerek yok bence cok pahali bunlar turkiye somuruyolar resmen
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ronaldokadir 10 yıl
arkadaşlar bide jailbreak i nasıl yapabilirim bide ne işe yarıyo bu jailbreak
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genccimbomlu 10 yıl
beyler bi sorum olcaktı bi arkadaşımda touch var bundaki müzikleri bilgisayarıma nasıl atabilirim neler lazım ne yapmak gerekir?
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ronaldokadir 10 yıl
arkadaşlar ben ipod touch yeni aldım amerikadan ve itunes diye bi program yükledim ama ipoduma müzik atamıyorum burdan bana yardımcı olabilirmisiniz
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CThirty 11 yıl
ya ben bu aletı dun ılk kez gordum teknosa da canlı olarak.boyutlarına hıc bakmamıstım.gercekten mukemmel ıncelıkteymıs ya harıka bır sey
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emre_14 11 yıl
arkadaşlar bende ipod touch almak istiyorum.pek fazla bilgim yok türkiyede yasal olarak satılıyor değilmi
ve satılıyorsa nerdn bulabilirim internetten felan da almak istemiyorum açıkçası yardım ederseniz sevinirim
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SilentDevil 11 yıl
bunu alabileceğimiz neresi war
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janyazgan 11 yıl
Slm beyler tam ipod touch almaya çok hazırdım parayı bile topladım(amerikadan) fakat iphone 3gler çıktı ve 199 $, touch 299$ iphone un telefon ve kamera özelliği gibi+ları var şimdi ne yapmalıyım ağustosun sonuna kadar vaktim var touch fiyatı düşer mi çünkü abim kendisine tel almayı düşünüo birde iphone 3g nin eksikleri var mı?(toucha göre)
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ogundmr 11 yıl
iPOD TOUCH vıdeo kac saat oynatabılıyr aralıksız bnm pc de mp3 yok full vıdeo clıp war yaklaşık 20 gb bunlarıda hepsını mp3 cevırmk ıstemıyrm yenı bastan ındır babam ındırr
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ogundmr 11 yıl
ses seda yokk TOUCH dan
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uliking 11 yıl

Orjinalden alıntı: ogundmr

iPOD TOUCH vıdeo kac saat oynatabılıyr aralıksız bnm pc de mp3 yok full vıdeo clıp war yaklaşık 20 gb bunlarıda hepsını mp3 cevırmk ıstemıyrm yenı bastan ındır babam ındırr

arkadaşım ipod touch full şarj dolu olduğu zaman 22 saat müzik 5 saat video durmadan oynatabiliyor
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v.t 11 yıl
merhaba arkadaslar ipod touch bende aldım ama bazı problemlerim umarım yardımcı olursunuz
aldıgım ipod touch 1.1.2 bunu downgrade ettim ama sonra içine installer ekliyemiyorum konuyla ilgili yardımcı olursanız cok sevinirim
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devilonur 11 yıl
Orjinalden alıntı: v.t

merhaba arkadaslar ipod touch bende aldım ama bazı problemlerim umarım yardımcı olursunuz
aldıgım ipod touch 1.1.2 bunu downgrade ettim ama sonra içine installer ekliyemiyorum konuyla ilgili yardımcı olursanız cok sevinirim

downgrade ettiysen ipod dan jailbreakme.com/... a gir ve sayfayı en aşağğıya çek install AppSnapp e tıkla sonra 1 dakika felan bekle yükleme işlemi gerçekleşecek.ve installer yüklenmiş oluyor.
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