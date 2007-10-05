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Mp3 çalar ve kişisel medya oynatıcıları konusunda pazar payı olarak önemli bir yere sahip Apple firması şimdi de Ipod Touch modeli ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Tasarım açısından Iphone'un çizgilerini taşıyan medya oynatıcısı gsm özelliği ve kameranın olmamasıyla Iphone'dan tamamen ayrılıyor. Telefon ve kamera gibi özelliklere önem vermeyen teknoloji meraklıları Ipod Touch'a yönelebilir. Cihazın 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı flash belleğe sahip versiyonu yer alıyor. Flash bellek kullanımının özellikle darbe tehlikesi ve performans açısından iyi düşünüldüğü söylenilebilir. Firma tarafından 8 GB'a 1750'ye kadar; 16 GB'a ise 3500'e kadar 128 kbps AAC formatında ses dosyalarının yüklenebileceği belirtilmiş. Ekstra hafıza kartı slotuna yer verilmeyen medya oynatıcısı 110x61x8 mm boyutunda ve 120 gram ağırlığında tasarlanmış. Ipod Touch, yeni nesil Ipod Nano'dan sonra en ince yapıya sahip model. Pek çok komplike özelliği barındıran bir cihaz için 8 mm'lik inceliğin şaşırtıcı olduğunu söyleyebilirim. Cihazın ebatları pek çok kullanıcı için taşıma esnasında pek bir problem oluşturmayacaktır.

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Ipod Touch'da 3.5 inç boyutunda ve 320x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran bulunuyor. Iphone'un devrimsel arayüzüne sahip cihazda firmanın ''multitouch'' adını verdiği dokunmatik ekran teknolojisi kullanılmış. Bu teknoloji günümüzde kullanılan klasik dokunmatik ekranlara oranla çok daha esnek bir yapı sunuyor ve parmaklar aracılığıyla herşeye müdahale edilebiliyor. Örneği tek parmak hareketiyle fotoğraflar arası geçiş yapılabilir, fotoğrafların belli bölgelerine yakınlaştırma yapılabilir, hızla şarkı / albüm seçilebilir veya 16:9 formatında video izleyebiliriz. Tüm işlemler çok kısa sürede gerçekleştirilebiliyor. Cihazda hareket algılayıcısına yer verilmiş. Böylece cihazı yatay konumda tuttuğumuzda ekran otomatik olarak yatay hale geçiyor. Cihaza eklenen ışık sensörü de ortamın ışık seviyesine göre ekranın parlaklığını ayarlayarak pil tasarrufu sağlıyor.

Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden birisi WI-FI (802.11b/g) desteği ve Safari internet tarayıcısı. WI-FI aracılığıyla her türlü hotspot noktasından internete bağlanabiliyoruz. Safari, kullanışlı bir arayüz sunuyor. Tek parmak hareketiyle sayfaya yakınlaştırma yapabiliyoruz. Ekran çözünürlüğü yüksek olduğu için internet kullanımı daha zevkli hale geliyor ve en büyük video paylaşım sitelerinden Youtube'un desteklenmesi yüzleri güldürüyor.

Ipod Touch, diğer Ipodlarda olduğu gibi iTunes yazılımını kullanıyor. iTunes yazılımı için Ipod'un en iyi dostu diyebiliriz. iTunes ile favori televizyon programları, en yeni filmler, mp3 ve Ipod oyunları satın alınabiliyor. Mp3 satın almadan önce ön dinleme seçeneği mevcut. Starbucks noktalarından da kahvenizi yudumlarken mp3 satın alabiliyorsunuz.

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Ipod Touch, AAC, mp3, wav, H.264 (1.5 mbps), mpeg4 (2.5 mbps), bmp, gif, tiff, psd ve png gibi pek çok popüler dosya formatını destekliyor. Cihaz, 640x480 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare video oynatabilme yeterliliğine sahip.

22 saate kadar müzik dinleme ve 5 saate kadar da video oynatma süresine sahip cihazda lityum iyon batarya kullanılmış. 1.5 saat içinde yaklaşık %80'i dolan bataryanın tamamen dolması 3 saatte tamamlanıyor. Bataryayı USB kablosu ya da opsiyonel olarak satılan şarj adaptörü ile şarj edebiliyoruz.

Cihazın 8 GB'lık versiyonu 299 dolar; 16 GB'lık versiyonu ise 399 dolar civarında Amerika'da piyasaya sürüldü. Ipod Touch'ın kasım ayında ülkemizde piyasaya sürüleceğine dair söylentiler bulunuyor. Bununla beraber cihazın Iphone ile benzer zamanlarda piyasaya sürülme olasılığı da söz konusu. Ülkemizde vergilerle beraber fiyat artış gösterecektir.

http://www.apple.com/ipodtouch/