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iPod Touch (2009)'da olduğu gibi iPad'de de kamera boşluğu mu var ?

9 yıl
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18
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan 3.Nesil iPod Touch'ların üzerinde kamera lensinin yerleşebileceği büyüklükte boşluk olduğu ortaya çıkmıştı. iPod Touch'ın kameraya sahip olacağına kesin gözüyle bakılırken, Apple 3.Nesil'de kameraya yer vermemiş, birçok kaynak Apple'ın son anda bir hatayla karşılaştığından iPod Touch'dan kamerayı çıkarttığını iddia etmişti.

Buna benzer bir iddia da şimdi iPad için ortaya atıldı. Amerika'da Apple ürünlerine verdiği satış sonrası destekle bilinen Mission Repair'in blog'unda yayınlanan bir fotoğraf iPad'in üst tarafında aynı Macbook'da olduğu gibi bir kamera boşluğuna sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

iPod Touch (2009)'da olduğu gibi iPad'de de kamera boşluğu mu var ?
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Mission Repair'ın yayınladığı iPad çerçevesi, farklı sitelerdeki iPad'e ait olduğu iddia edilen çerçevelerle benzerlik gösteriyor.

iPod Touch (2009)'da olduğu gibi iPad'de de kamera boşluğu mu var ?
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Üstte: iPad, Altta: Macbook

Görsellerden de görüldüğü gibi iPad'in çerçevesi üzerinde Macbook'un kamerasının bulunduğu bölmeyle birebir benzerlik gösteren bir boşluğa yer verilmiş. Fakat kamera yeri bulunmasına rağmen Apple'ın neden iPad'de kameraya yer vermediği bilinmiyor ancak iPod Touch'da olduğu gibi ya son onda kamera iPad'den çıkartıldı, ya satışa sunulmadan önce kameraya sahip olacak ya da 1.Nesil iPad'de kamereya yer verilmeyecek.


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Batuist 9 yıl
tek eksiği kamera olsa keşke..
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Towarscke 9 yıl
@MustangGT39
Kalem gercekten.. Benim gordugum butun kullanicilar Apple'dan gorsellik beklemistir.. Hele web tasarimcilari ve grafik tasarimcilar Mac makinalari cok severler.. Cunku gercekten sorunsuz ve hizli bicimde calismak isterler. Ozellikle Grafik tasarimda cok kullanilir.
Aletin sekline bakiyorum. Tam bir defter. Sahsen ben Apple'a gorsellik bakimindan guvenirim. Bu alette bir kalem yok. Ben sahsen oturup karakalem calismak isterdim bu aletle.. Ne bileyim, kalemle Photoshop gibi bir programin lite modelini calistirmak isterdim bu zimbirti da..
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Tolgá 9 yıl
@joven +flash da hatalarından biri
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DH Misafiri 9 yıl
resman oyun yapmış her zaman yaptıgı şey mesela 1. nesil için 10milyon tane üretilmişse granti bunun 2 katı daha üretilmiş depoda bekliyodur 1 yıl sonra kamera ve geliştirlmiş yazılımla daha pahalı fiyata yollarlar herkes de sıraya girer süper cihaz diye
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sadtneverdie 9 yıl
adamlar yolunu buldu ama bu aletlerle hava atma heveslilerine az bile...
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Iron Sky 9 yıl
ipod touchtaki boşluk aletin tam olarak neresinde
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talh4wk 9 yıl
bosluk warsa nie kamera yerlestirmemişler garip..
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yc#1 9 yıl
El yazısı tanıma özelliği de bulunsa fevkalade güzel bir cihaz olurdu.
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StreamRolleR 9 yıl
2. nesilde kamreyi koyacaklar cok zekice hic sevmiyorum apple i rezalet bir marka .. suraya bak insanları aptal yerine koymus resmen
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Towarscke 9 yıl
bu alette sadece kamera olmamasi degil, bu aletin kaleminin olmamasi daha buyuk bir hata..
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MustangGT39 9 yıl
Kalem mi?
Şahsen şu kalem olayı bana çok saçma geliyor.
Nokia 8800 a kalem koymuştu, bana çok saçma gelmişti.
Gerçi basınçla çalışan ''bastırmatik'' ekranlı cihazlar için normal.
Apple ürünleri multi touch, basınç ile değil, insan vücudundaki elektrikle çalışıyor.
Gerçi bu özelliğe sahip kalem yapılabilir belki ama bana kalem olayı hep saçma gelmiştir.
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X-Slim 9 yıl
Alla alla acaba nasil nolcak ki merak ettim camera yoksa niye bosuna bosluk bıraktilar yani bi düzensiz durur ora


haber için tesekkurler bu arada
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MustangGT39 9 yıl
Fabrikasyon üretimlerde, parçalar her modele uysun diye aynı yapılıp, bazı parçalar konulmuyor olabilir, üretim maliyetini düşürmek için.
Sonraki nesilde gelebilir kamera.
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