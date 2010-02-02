iPod Touch (2009)'da olduğu gibi iPad'de de kamera boşluğu mu var ?

Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan 3.Nesil iPod Touch'ların üzerinde kamera lensinin yerleşebileceği büyüklükte boşluk olduğu ortaya çıkmıştı. iPod Touch'ın kameraya sahip olacağına kesin gözüyle bakılırken, Apple 3.Nesil'de kameraya yer vermemiş, birçok kaynak Apple'ın son anda bir hatayla karşılaştığından iPod Touch'dan kamerayı çıkarttığını iddia etmişti.

Buna benzer bir iddia da şimdi iPad için ortaya atıldı. Amerika'da Apple ürünlerine verdiği satış sonrası destekle bilinen Mission Repair'in blog'unda yayınlanan bir fotoğraf iPad'in üst tarafında aynı Macbook'da olduğu gibi bir kamera boşluğuna sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

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Mission Repair'ın yayınladığı iPad çerçevesi, farklı sitelerdeki iPad'e ait olduğu iddia edilen çerçevelerle benzerlik gösteriyor.

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Üstte: iPad, Altta: Macbook

Görsellerden de görüldüğü gibi iPad'in çerçevesi üzerinde Macbook'un kamerasının bulunduğu bölmeyle birebir benzerlik gösteren bir boşluğa yer verilmiş. Fakat kamera yeri bulunmasına rağmen Apple'ın neden iPad'de kameraya yer vermediği bilinmiyor ancak iPod Touch'da olduğu gibi ya son onda kamera iPad'den çıkartıldı, ya satışa sunulmadan önce kameraya sahip olacak ya da 1.Nesil iPad'de kamereya yer verilmeyecek.