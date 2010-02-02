iPod Touch (2009)'da olduğu gibi iPad'de de kamera boşluğu mu var ?

Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan 3.Nesil iPod Touch'ların üzerinde kamera lensinin yerleşebileceği büyüklükte boşluk olduğu ortaya çıkmıştı. iPod Touch'ın kameraya sahip olacağına kesin gözüyle bakılırken, Apple 3.Nesil'de kameraya yer vermemiş, birçok kaynak Apple'ın son anda bir hatayla karşılaştığından iPod Touch'dan kamerayı çıkarttığını iddia etmişti.
Buna benzer bir iddia da şimdi iPad için ortaya atıldı. Amerika'da Apple ürünlerine verdiği satış sonrası destekle bilinen Mission Repair'in blog'unda yayınlanan bir fotoğraf iPad'in üst tarafında aynı Macbook'da olduğu gibi bir kamera boşluğuna sahip olduğunu gözler önüne seriyor.
Mission Repair'ın yayınladığı iPad çerçevesi, farklı sitelerdeki iPad'e ait olduğu iddia edilen çerçevelerle benzerlik gösteriyor.
Üstte: iPad, Altta: Macbook
Görsellerden de görüldüğü gibi iPad'in çerçevesi üzerinde Macbook'un kamerasının bulunduğu bölmeyle birebir benzerlik gösteren bir boşluğa yer verilmiş. Fakat kamera yeri bulunmasına rağmen Apple'ın neden iPad'de kameraya yer vermediği bilinmiyor ancak iPod Touch'da olduğu gibi ya son onda kamera iPad'den çıkartıldı, ya satışa sunulmadan önce kameraya sahip olacak ya da 1.Nesil iPad'de kamereya yer verilmeyecek.
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Kalem gercekten.. Benim gordugum butun kullanicilar Apple'dan gorsellik beklemistir.. Hele web tasarimcilari ve grafik tasarimcilar Mac makinalari cok severler.. Cunku gercekten sorunsuz ve hizli bicimde calismak isterler. Ozellikle Grafik tasarimda cok kullanilir.
Aletin sekline bakiyorum. Tam bir defter. Sahsen ben Apple'a gorsellik bakimindan guvenirim. Bu alette bir kalem yok. Ben sahsen oturup karakalem calismak isterdim bu aletle.. Ne bileyim, kalemle Photoshop gibi bir programin lite modelini calistirmak isterdim bu zimbirti da..
Şahsen şu kalem olayı bana çok saçma geliyor.
Nokia 8800 a kalem koymuştu, bana çok saçma gelmişti.
Gerçi basınçla çalışan ''bastırmatik'' ekranlı cihazlar için normal.
Apple ürünleri multi touch, basınç ile değil, insan vücudundaki elektrikle çalışıyor.
Gerçi bu özelliğe sahip kalem yapılabilir belki ama bana kalem olayı hep saçma gelmiştir.
haber için tesekkurler bu arada
Sonraki nesilde gelebilir kamera.