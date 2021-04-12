İptal edilen Days Gone 2'nin co-op oynanışa sahip olması planlanmış

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Yayıncılığı Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Bend Stüdyosu'nun yaptığı PlayStation'a özel oyunlardan Days Gone'ın ikinci oyununun iptal edildiği geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Oyunun eski yönetmeni de oyuna dair bazı detaylar paylaştı.

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Bloomberg'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı rapora göre Days Gone'ın ikinci oyunu ne yazık ki iptal edildi. Henüz Sony resmi olarak durumu onaylamadı ancak Days Gone'un eski oyun yönetmeni Jeff Ross, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında Days Gone 2 hakkındaki planlarından bahsetti.

Söylediğine göre Days Gone 2 için co-op oynanış planlanıyordu. Yani birden fazla oyuncu, oyunu birlikte oynayabilcekti. Ayrıca paylaşılan bir evren kurmayı planladıklarını da ekledi. Yani Days Gone evrenini başka yapımlarda, başka yönetmenlerin elinde görebilecektik.

Dediğimiz gibi henüz Sony tarafından resmi olarak oyunun iptal edildiği onaylanmadı ancak yük bir ihtimalle oyunun iptal edildiğini söyleyebiliriz. Bend Stüdyosu'nun ekiplerinden biri şu anda yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Diğer ekip ise online bir oyun içinbaşka bir stüdyoya yardım ediyor.

https://www.gamesradar.com/days-gone-2-pitch-included-a-shared-universe-with-co-op-play/

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