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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İptal edilen Days Gone 2'nin co-op oynanışa sahip olması planlanmış

    Geçtiğimiz günlerde Bloomberg'in yayınladığı rapor ile iptal edildiği öğrenilen Days Gone 2 ile ilgili bazı detaylar paylaşıldı. Eski oyun yönetmeninin söylediğine göre oyun co-op olacaktı.
    12 Nisan 2021, 23:00 (1 gün)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    İptal edilen Days Gone 2'nin co-op oynanışa sahip olması planlanmış
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    Yayıncılığı Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Bend Stüdyosu'nun yaptığı PlayStation'a özel oyunlardan Days Gone'ın ikinci oyununun iptal edildiği geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Oyunun eski yönetmeni de oyuna dair bazı detaylar paylaştı.

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    Bloomberg'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı rapora göre Days Gone'ın ikinci oyunu ne yazık ki iptal edildi. Henüz Sony resmi olarak durumu onaylamadı ancak Days Gone'un eski oyun yönetmeni Jeff Ross, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında Days Gone 2 hakkındaki planlarından bahsetti.

    Söylediğine göre Days Gone 2 için co-op oynanış planlanıyordu. Yani birden fazla oyuncu, oyunu birlikte oynayabilcekti. Ayrıca paylaşılan bir evren kurmayı planladıklarını da ekledi. Yani Days Gone evrenini başka yapımlarda, başka yönetmenlerin elinde görebilecektik.

    Dediğimiz gibi henüz Sony tarafından resmi olarak oyunun iptal edildiği onaylanmadı ancak yük bir ihtimalle oyunun iptal edildiğini söyleyebiliriz. Bend Stüdyosu'nun ekiplerinden biri şu anda yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Diğer ekip ise online bir oyun içinbaşka bir stüdyoya yardım ediyor.



    https://www.gamesradar.com/days-gone-2-pitch-included-a-shared-universe-with-co-op-play/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    merfarukkk (Ömer Faruk Balcı) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Insomniac_Games
    Aynı hikayeyi istediğinde solo da oynayabiliyorsan neden co-op dan nefret edesin ki ? bende co-op oynamayı seviyorum ? Şimdi nasıl olacak Nefret etmek hobilerin arasında mı :)
    Aynı hikayeyi istediğinde solo da oynayabiliyorsan neden co-op dan nefret edesin ki ? bende co-op oynamayı seviyorum ? Şimdi nasıl olacak Nefret etmek hobilerin...
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    Axyturk (samet oz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu oyun normalde açık dünya olmalı co op olması tabi ki güzel olur fakat açık dünya olsa bu oyunu yapanlar bunu düşünmüyorlar mı işlerine mi gelmiyor yoksa beceriksizler mi hiç anlamadım
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    napolyon94 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Üzdü. Bent Studio çapına göre harika bir oyun sunmuştu.
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    Sp!deR (M ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi ki iptal edilmiş
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    Insomniac_Games (Kıvanç ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi olmuş o zaman iptal edildiği, co op en nefret ettiğim şeydir oyunlarda.
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    merfarukkk (Ömer Faruk Balcı) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Insomniac_Games
    Aynı hikayeyi istediğinde solo da oynayabiliyorsan neden co-op dan nefret edesin ki ? bende co-op oynamayı seviyorum ? Şimdi nasıl olacak Nefret etmek hobilerin arasında mı :)
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