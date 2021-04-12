Nintendo'dan stok uyarısı geldi: "Bu yıl bizde de stok sıkıntısı olabilir"

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Her ne kadar ismi Sony ve Microsoft kadar anılmasa oyun dünyasının en önemli şirketlerinden Nintendo'nun da başı stok sıkıntısı sebebiyle ağrıyabilir.

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Bildiğiniz gibi otomobillerden telefonlara, konsollardan grafik kartlarına birçok farklı ürün yarı iletkenlerin üretimindeki sıkıntılardan dolayı sorunlar yaşıyor. Birçok araç, çipleri garajlarda beklerken; Sony gibi büyük şirketler de konsol üretemeyecek konuma gelmiş durumda. Salgın sebebiyle yarı iletkenlerdeki yaşanan stok sıkıntısı teknoloji alanındaki birçok şirketi etkilemeye devam ediyor. Son uyarı da Nintendo'dan geldi.

Şu anda Nitendo'nun başındaki isim olan Shuntaro Furukawa, geçtiğimiz günlerde bir röportaj verdi ve bu röportajında 2021 yılı içerisindeki olası Switch sıkıntısından bahsetti. Söylediğine göre Nintendo'nun kısa vade için yeterli malzemeye sahip olduğunu ancak ilerleyen süreçte stok sıkıntısı çekebileceğini söyledi. Özellikle son dönemde Switch'e olan talebin artması işleri sıkıntıya sokabilir.

Normalde yarı iletkenlerdeki stok sıkıntısının son birkaç aylık süreçte düzelmesi bekleniyordu ancak pazardaki değişim sebebiyle işler daha da kötüye gitmeye başladı. Bu sorunun ne zaman çözüleceği ile ilgili ise ne yazık ki bir tahmin bile yapılamıyor.

https://www.videogameschronicle.com/news/nintendo-says-it-has-enough-parts-for-immediate-switch-production/

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