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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nintendo'dan stok uyarısı geldi: "Bu yıl bizde de stok sıkıntısı olabilir"

    Salgının ardından gelen yarı iletkenlerdeki stok sıkıntısı birçok şirketi etkilemiş durumda. Nintendo da diğer şirketlere benzer sorunlar yaşayabileceğini dile getirdi.
    12 Nisan 2021, 11:30 (2 gün)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Nintendo'dan stok uyarısı geldi:
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    Her ne kadar ismi Sony ve Microsoft kadar anılmasa oyun dünyasının en önemli şirketlerinden Nintendo'nun da başı stok sıkıntısı sebebiyle ağrıyabilir.

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    Bildiğiniz gibi otomobillerden telefonlara, konsollardan grafik kartlarına birçok farklı ürün yarı iletkenlerin üretimindeki sıkıntılardan dolayı sorunlar yaşıyor. Birçok araç, çipleri garajlarda beklerken; Sony gibi büyük şirketler de konsol üretemeyecek konuma gelmiş durumda. Salgın sebebiyle yarı iletkenlerdeki yaşanan stok sıkıntısı teknoloji alanındaki birçok şirketi etkilemeye devam ediyor. Son uyarı da Nintendo'dan geldi.

    Şu anda Nitendo'nun başındaki isim olan Shuntaro Furukawa, geçtiğimiz günlerde bir röportaj verdi ve bu röportajında 2021 yılı içerisindeki olası Switch sıkıntısından bahsetti. Söylediğine göre Nintendo'nun kısa vade için yeterli malzemeye sahip olduğunu ancak ilerleyen süreçte stok sıkıntısı çekebileceğini söyledi. Özellikle son dönemde Switch'e olan talebin artması işleri sıkıntıya sokabilir.

    Normalde yarı iletkenlerdeki stok sıkıntısının son birkaç aylık süreçte düzelmesi bekleniyordu ancak pazardaki değişim sebebiyle işler daha da kötüye gitmeye başladı. Bu sorunun ne zaman çözüleceği ile ilgili ise ne yazık ki bir tahmin bile yapılamıyor.



    https://www.videogameschronicle.com/news/nintendo-says-it-has-enough-parts-for-immediate-switch-production/
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    S SeniorGrandMaster 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    ABD nin bastığı bol paralar ile tüketim çılgınlığı yaşanıyor desem günlerdir siftah etmeyen esnaflar var. Nasıl bir iştir anlamadım.
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    WeDneS (Ercan ) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir siz eksiktiniz zaten
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    tns1 (Oğuz AK) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Stok sıkıntısı bahane. Fiyatları şişirip talebi kızıştırmak şahane
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 gün ( Mesaj Silindi ) tns1
    NVidia gibi Nintendo da gidip eski oyun konsollarını tekrar üretmeyi düşünseydi stok sıkıntısı bahane diye düşünürdüm. xd
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    yc#1 (Yavuz Can) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Stok sıkıntısı yaşamayan kaldımı ki ?
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    berbatine (Burak ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Elinizi sıkı tutun demek istemiş, hiç zahmet etmeseydiniz. Eksik olsa da olur.
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    eksik kalmayın tabii
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şunu me demek istediniz; biz de fiyatları uçuracağız.
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