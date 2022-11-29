Lansmana sayılı günler kala İQOO 11'in ekran özellikleri onaylandı

2K ekran çözünürlüğüyle birlikte 144Hz yenileme hızını sunan ilk telefon
Bildirilenlere göre yeni amiral gemisi iQOO 11, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak. Sızıntılara göre 164,8 x 77,0 x 8,5 mm ölçülere ve 205 gram ağırlığa sahip olan yeni telefon, ön tarafında 1.440 x 3.200 çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç boyutlarında Samsung E6 AMOLED panel ile kullanıcıların karşısına çıkacak.
Akıllı telefonun kamera tarafında 60MP ana, 13MP ultra geniş ve 8MP makro dahil olmak üzere üçlü bir kuruluma sahip olduğu söyleniyor. Ön tarafında ise 16MP selfie sensörü yer alacak. Kaputun altında 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil, 12GB LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 ile donatılacak iQOO 11'in Isle of Man Edition ve Track Edition olmak üzere iki yarış temalı renk seneçeği ile satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam