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    Lansmana sayılı günler kala İQOO 11'in ekran özellikleri onaylandı

    2 Aralık'ta tanıtılacak olan İQOO 11'in yeni teaser görselleri yayınlandı. Bu yayınlanan görseller ise cihazın şimdiye kadar sızdırılan ekran özelliklerini doğruladı.
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    iQOO 11 ekran özellikleri onaylandı Tam Boyutta Gör
    Vivo’dan ayrılarak ayrı bir marka haline gelen iQOO, yakında yeni akıllı telefonları iQOO 11 ve Neo 7 SE modellerini piyasaya sürecek. İQOO'nun yeni yayınlanan teaser görselleri ise  telefonun kavisli bir ekranla geleceğini de gözler önüne seriyor. 

    2K ekran çözünürlüğüyle birlikte 144Hz yenileme hızını sunan ilk telefon

    Bildirilenlere göre yeni amiral gemisi iQOO 11, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak. Sızıntılara göre 164,8 x 77,0 x 8,5 mm ölçülere ve 205 gram ağırlığa sahip olan yeni telefon, ön tarafında 1.440 x 3.200 çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç boyutlarında Samsung E6 AMOLED panel ile kullanıcıların karşısına çıkacak. 

    iQOO 11 ekran özellikleri onaylandı Tam Boyutta Gör
    iQOO, cihazın 2K ekran çözünürlüğü ile 144Hz yenileme hızı desteği sunan dünya çapında ilk akıllı telefon olacağını iddia etti. 1440Hz PWM Karartma desteğine sahip olacak cihaz ayrıca 1800 nit parlaklık ile gelecek. iQOO, yenileme hızını dinamik olarak değiştirmek için ise LTPO teknolojisini kullanacak. 

     Akıllı telefonun kamera tarafında 60MP ana, 13MP ultra geniş ve 8MP makro dahil olmak üzere üçlü bir kuruluma sahip olduğu söyleniyor. Ön tarafında ise 16MP selfie sensörü yer alacak. Kaputun altında 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil12GB LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 ile donatılacak iQOO 11'in Isle of Man Edition ve Track Edition olmak üzere iki yarış temalı renk seneçeği ile satışa sunulması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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