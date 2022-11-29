Lansmana sayılı günler kala İQOO 11'in ekran özellikleri onaylandı

Tam Boyutta Gör Vivo’dan ayrılarak ayrı bir marka haline gelen iQOO, yakında yeni akıllı telefonları iQOO 11 ve Neo 7 SE modellerini piyasaya sürecek. İQOO'nun yeni yayınlanan teaser görselleri ise telefonun kavisli bir ekranla geleceğini de gözler önüne seriyor.

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2K ekran çözünürlüğüyle birlikte 144Hz yenileme hızını sunan ilk telefon

Bildirilenlere göre yeni amiral gemisi iQOO 11, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak. Sızıntılara göre 164,8 x 77,0 x 8,5 mm ölçülere ve 205 gram ağırlığa sahip olan yeni telefon, ön tarafında 1.440 x 3.200 çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç boyutlarında Samsung E6 AMOLED panel ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Tam Boyutta Gör iQOO, cihazın 2K ekran çözünürlüğü ile 144Hz yenileme hızı desteği sunan dünya çapında ilk akıllı telefon olacağını iddia etti. 1440Hz PWM Karartma desteğine sahip olacak cihaz ayrıca 1800 nit parlaklık ile gelecek. iQOO, yenileme hızını dinamik olarak değiştirmek için ise LTPO teknolojisini kullanacak.

Akıllı telefonun kamera tarafında 60MP ana, 13MP ultra geniş ve 8MP makro dahil olmak üzere üçlü bir kuruluma sahip olduğu söyleniyor. Ön tarafında ise 16MP selfie sensörü yer alacak. Kaputun altında 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil, 12GB LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 ile donatılacak iQOO 11'in Isle of Man Edition ve Track Edition olmak üzere iki yarış temalı renk seneçeği ile satışa sunulması bekleniyor.

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