Samsung Galaxy S23 serisi, iPhone 14 performansını geride bırakacak

Galaxy S23'teki yeni çipin, özellikle Galaxy S22'nin Exynos versiyonuyla karşılaştırıldığında aşağıdaki iyileştirmeler bizleri bekliyor.
CPU performansını test eden sızan Geekbench 5 puanlarına göre Snapdragon 8 Gen 2, Galaxy S22'deki Exynos 2200'e kıyasla en az %25 daha iyi tek çekirdek puanı ve %45 dahaiyi çok çekirdek puanı getirmeli.
CPU bir yana, sızdırılan GFX kıyaslamaları Exynos 2200 ile karşılaştırıldığında Snapdragon 8 Gen 2'nin en az %60 daha iyi ve en az %85 daha verimli olduğunu gösteriyor.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam