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    Samsung Galaxy S23 serisi, iPhone 14 performansını geride bırakacak

    Samsung Galaxy S23 serisinde kullanılacak Snapdragon 8 Gen 2, Apple'ın A16 Bionic çipine yaklaşarak Android tarihine geçebilir. İşte iPhone 14'ün performansını geride bırakacak işlemcinin detaylar:
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    Galaxy S23 serisi, iPhone 14 performansını geride bırakacak Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8 Gen 2 ile resmi olarak tanıtılan ilk telefon sersi Vivo X90 olmuştu. Özellikleriyle rakiplerini alt üst eden bu yonga seti, dünya çapındaki tüm Samsung Galaxy S23 modellerinde de kullanılacak. Bu yeni süper şarjlı Snapdragon 8 Gen 2 seti, Exynos çipleriyle ilgili sayısız soruna son veriyor olabilir. 

    Galaxy S23'teki yeni çipin, özellikle Galaxy S22'nin Exynos versiyonuyla karşılaştırıldığında aşağıdaki iyileştirmeler bizleri bekliyor.

    • CPU performansını test eden sızan Geekbench 5 puanlarına göre Snapdragon 8 Gen 2, Galaxy S22'deki Exynos 2200'e kıyasla en az %25 daha iyi tek çekirdek puanı ve %45 daha iyi çok çekirdek puanı getirmeli.
    • CPU bir yana, sızdırılan GFX kıyaslamaları Exynos 2200 ile karşılaştırıldığında Snapdragon 8 Gen 2'nin en az %60 daha iyi ve en az %85 daha verimli olduğunu gösteriyor. 

    Samsung Galaxy S23 serisi, A15 Bionic'in performansını geçebilir

    Galaxy S23 serisi, iPhone 14 performansını geride bırakacak Tam Boyutta Gör
    Şu an itibariyle, pek çok Android telefon, Apple'ın performans ve verimlilik düzeyine tam olarak ulaşamadı. Genel performans söz konusu olduğunda, Apple'ın A16 Bionic'i hala besin zincirinin en üstünde yer almakta. Ancak önceki Qualcomm işlemcileri, Apple'ın üç yıllık yongalarının performans düzeyine zar zor ulaşmayı yeni başardı. Bu sebeple Galaxy S23 serisinde kullanılacak Snapdragon 8 Gen 2, Apple'ın A16 Bionic'e yaklaşarak Android tarihine geçebilir.
    • 1.465 tek çekirdekli ve 5.180 çok çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, tarihte ilk kez iPhone ile boy ölçüşecek şekilde ayarlandı.
    • 1.725 tek çekirdekli ve 4.635 çok çekirdekli Apple'ın iPhone 13 Pro ve iPhone 14'teki A15 Bionic çipi, Galaxy S23'teki Snapdragon 8 Gen 2'nin biraz gerisinde kalabilir.
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 1 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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