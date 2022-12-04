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Bilindiği üzere Çin merkezli teknoloji şirketleri, eski Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin'in 96 yaşında hayatını kaybetmesi sebebiyle bayram etkinliklerini ve ürün lansmanlarını erteledi. Bu şirketler arasından iQOO, yaklaşan akıllı telefonları iQOO 11 ve iQOO Neo 7 SE için yeni lansman tarihini açıkladı.

iQOO 11 ve Neo 7 SE 8 Aralık'ta geliyor

Resmi Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunan iQOO, iQOO 11 etkinliğinin 8 Aralık'ta yeniden planlandığını duyurdu. Paylaşılan gönderide iQOO Neo 7 modelinden söz edilmiyor edilmiyor olsa da, iki cihazın aynı etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

iQOO 11 ve NEO 7 SE'nin önemli özellikleri belli oldu 2 hf. önce eklendi

Snapdragon 8 Gen 2 platformunu ilk kullanan cihazlardan biri olacak iQOO 11, ön tarafında 1.440 x 3.200 çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç boyutlarında Samsung E6 AMOLED panele ev sahipliği yapacak. Buna ek olarak 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ve 12GB LPDDR5X RAM ile donatılacak yeni telefona, 60MP ana, 13MP ultra geniş, 8MP makro ve 16MP selfie sensörleri eşlik edecek.

Gücünü MediaTek 8200 platformundan alan iQOO Neo 7 SE ise, daha uygun fiyatlı bir alternatifi olacak. Yakın zamanlı sızıntılara göre yeni cihaz, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç boyutlarında Samsung E5 AMOLED ekran, 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ile gelecek.

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iQOO 11 ve Neo 7 SE'nin tanıtım tarihi belli oldu