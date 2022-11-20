iQOO 11 ve Neo 7 SE'nin önemli özellikleri belli oldu

Amiral gemisi iQOO 11 neler sunacak?
Bildirilenlere göre yeni amiral gemisi iQOO 11, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak. Sızıntılara göre 164,8 x 77,0 x 8,5 mm ölçülere ve 205 gram ağırlığa sahip olan yeni telefon, ön tarafında 1.440 x 3.200 çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç boyutlarında Samsung E6 AMOLED panel ile kullanıcıların karşısına çıkacak.
iQOO Neo 7 SE özellikleri
iQOO 11’e kıyasla iQOO Neo7 SE modelinin daha uygun fiyatlı bir alternatif olacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte yeni bütçe telefonu, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç boyutlarında Samsung E5 AMOLED ekran paneli ile donatılacak. Buna ek olarak, kaputun altında 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ve yeni nesil Dimensity 8200 platformu tarafından desteklenecek.
Akıllı telefonların çıkış tarihi ve fiyat etiketleri hakkında iQOO cephesinden henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak iQOO 11'in bu yıl sona ermeden, Neo 7 SE modelinin ise Aralık veya Ocak aylarında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: