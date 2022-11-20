Tam Boyutta Gör Vivo’dan ayrılarak ayrı bir marka haline gelen iQOO, yakında yeni akıllı telefonları iQOO 11 ve Neo 7 SE modellerini piyasaya sürecek. Bugün, yaklaşan telefonların önemli özellikleri belli oldu.

Amiral gemisi iQOO 11 neler sunacak?

Bildirilenlere göre yeni amiral gemisi iQOO 11, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak. Sızıntılara göre 164,8 x 77,0 x 8,5 mm ölçülere ve 205 gram ağırlığa sahip olan yeni telefon, ön tarafında 1.440 x 3.200 çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç boyutlarında Samsung E6 AMOLED panel ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonun kamera tarafında 60MP ana, 13MP ultra geniş ve 8MP makro dahil olmak üzere üçlü bir kuruluma sahip olduğu söyleniyor. Ön tarafında ise 16MP selfie sensörü yer alacak. Kaputun altında 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil, 12GB LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 ile donatılacak iQOO 11'in Isle of Man Edition ve Track Edition olmak üzere iki yarış temalı renk seneçeği ile satışa sunulması bekleniyor.

iQOO Neo 7 SE özellikleri

iQOO 11’e kıyasla iQOO Neo7 SE modelinin daha uygun fiyatlı bir alternatif olacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte yeni bütçe telefonu, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç boyutlarında Samsung E5 AMOLED ekran paneli ile donatılacak. Buna ek olarak, kaputun altında 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ve yeni nesil Dimensity 8200 platformu tarafından desteklenecek.

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Akıllı telefonların çıkış tarihi ve fiyat etiketleri hakkında iQOO cephesinden henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak iQOO 11'in bu yıl sona ermeden, Neo 7 SE modelinin ise Aralık veya Ocak aylarında tanıtılması bekleniyor.

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iQOO 11 ve NEO 7 SE'nin önemli özellikleri belli oldu