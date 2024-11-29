Oppo Find X8 Ultra’nın sızdırılan özellikleri meraklılarını heyecanlandırabilir

Oppo, Find X8 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını küresel olarak piyasaya sürdü. Find X8 ve X8 Pro modelleri ilk olarak Çin'de tanıtılmıştı. Şirketin şimdi de Find X8 Ultra modelini tanıtmaya hazırlandığı, bu modelin 2025 yılındaki Çin Yeni Yılı sonrasında piyasaya sürüleceği bildiriliyor.

Duyum kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, cihazın “Everest” kod adıyla geliştirildiğini belirtti. Prototipte dikkat çeken özellikler arasında 2K çözünürlüklü bir ekran, çift periskop kameralar, Snapdragon 8 Elite yonga seti ve yüksek kapasiteli bir silikon-karbon batarya yer alıyor. Bu detaylar, cihazın güçlü bir performans ve dayanıklılık sunacağını gösteriyor.

Oppo’nun Find X8 Ultra modeliyle ilgili başka bilgiler de ortaya çıktı. Birleşik Krallık’taki bir sosyal medya hesabında cihazın küresel çapta piyasaya sürülmeyeceğine dair bir paylaşım yapıldığı, ancak bu paylaşımın kısa süre sonra kaldırıldığı bildirildi. Bu durum, cihazın Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağı konusunda soru işaretleri yarattı.

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Find X8 Ultra, selefi olan Find X7 Ultra’nın çift periskop telefoto lens teknolojisini daha da ileriye taşıyor. Bu teknoloji, 3x ve 6x zoom arasında kesintisiz geçiş yapabilme özelliği ile tek lensli sistemlerin sınırlamalarını ortadan kaldırıyor. Ayrıca, 30x zoom seviyesinde bile üstün bir görüntü kalitesi sunması bekleniyor. Bu lens sistemi, özellikle yaratıcı fotoğraf çekimleri için kullanıcılara büyük esneklik sağlayacak.

Sızdırılan bilgilere göre cihaz, dört kamera içeren bir arka modül ile geliyor. Ana kamera olarak 1 inç optik formata sahip 50 MP Sony LYT 900 sensör bulunuyor. Buna ek olarak, 50 MP Sony IMX 882 ultra geniş açılı sensör (1/1.95 inç format), 75 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip 50 MP Sony LYT 701 sensör (1/1.56 inç format) ve 150 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip 50 MP Sony IMX 882 sensör yer alıyor.

Prototipin, 6.82 inç boyutunda BOE X2 LTPO OLED bir ekran ile tasarlandığı ve 120 Hz yenileme hızını desteklediği bildiriliyor. Bu ekranın, OnePlus 13 modeli ile aynı paneli kullanma ihtimali bulunuyor. Cihazın tasarımının ise mikro dört tarafı kavisli bir yapıya sahip olduğu ifade ediliyor.

Find X8 Ultra’nın uluslararası piyasada sunulup sunulmayacağı hala belirsizliğini korurken, cihazın Samsung Galaxy S25 Ultra, Honor Magic 7 Ultimate, Xiaomi 15 Ultra ve Vivo X200 Ultra gibi amiral gemileriyle rekabet etmesi bekleniyor. Bu yeni model, üst düzey donanım ve yenilikçi kamera teknolojileriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

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