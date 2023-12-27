Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iQOO Neo 9 ve Neo 9 Pro tanıtıldı: Dimensity 9300, 144Hz, 120 Watt şarj ve fazlası

    iQOO, bugün Çin'de yaptığı etkinlik ile yeni amiral gemisi telefonları iQOO Neo 9 and iQOO Neo 9 Pro'yu tanıttı. Telefonların fiyatı ve özellikleri neler hep birlikte bakalım.
    iQOO Neo 9 ve Neo 9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    iQOO, bugün Çin'de yaptığı etkinlik ile yeni amiral gemisi telefonları iQOO Neo 9 ve iQOO Neo 9 Pro'yu tanıttı. Telefonlar neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Tasarıma baktığımızda düz kenarlara sahip metal çerveler ve arka tarafta alt alta sıralanmış iki kamera adası göze çarpıyor. Her iki telefon da 6.78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüğünde, 144Hz OLED ekran ile geliyor. HDR10+ desteği bulunan ekranlar, ekran altına gömülü parmak izi okuyucuya sahipler.

    iQOO Neo 9 ve Neo 9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    İşlemci tarafında iQOO Neo 9, Snapdragon 8 Gen 2'den güç alırken, Neo 9 Pro yakın zamanda tanıtılan Mediatek Dimensity 9300 çipsetinden güç alıyor. Her iki telefon da 16GB LPDDR5 RAM ve 1TB UFS 4.0 depolamaya kadar seçenekler sunuyor. Cihazlar 6K buhar odası soğutma sistemiyle soğutma konusunda da iddialı.

    Kamera tarafında her iki telefonda da Sony IMX920 sensöründen güç alan optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alıyor. iQOO Neo 9, 8 MP ultra geniş açı kameraya sahipken, Pro sürümünde çözünürlük artarak 50 MP'e yükseliyor. Ön tarafta ise her iki modelde de 16 MP kamera bulunuyor.

    iQOO Neo 9 ve Neo 9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Her iki telefon da 5160 mAh kapasiteli batarya ile geliyor. Bataryalar 120 Watt yüksek hızlı şarjı destekliyor. Telefonların diğer özellikleri ise şöyle sıralanıyor: çift hoparlör, kızılötesi alıcı, Wi-Fi 7 ve x eksenli lineer motor.

    iQOO Neo 9'un özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 163.5 x 75.7 x 8 mm, 190 gr
    • Ekran: 6.78 inç, 1260 x 2800 piksel, AMOLED, HDR10+, 1400 nit parlaklık
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
    • Bellek: 12GB ve 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera, 8MP ultra geniş açı kamera
    • Ön kamera: 16MP
    • Batarya: 5.160 mAh, 120W kablolu şarj
    • Yazılım: Android 14, OriginOS 4
    • Diğer: Çift SIM, 5G, Wi-fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, stereo hoparlör, kızılötesi tarayıcı

    iQOO Neo 9 Pro'nun özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 163.5 x 75.7 x 8 mm, 190 gr
    • Ekran: 6.78 inç, 1260 x 2800 piksel, AMOLED, HDR10+, 1400 nit parlaklık
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 9300 
    • Bellek: 12GB ve 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB 
    • Arka kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera, 50MP ultra geniş açı kamera
    • Ön kamera: 16MP
    • Batarya: 5.160 mAh, 120W kablolu şarj
    • Yazılım: Android 14, OriginOS 4
    • Diğer: Çift SIM, 5G, Wi-fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, stereo hoparlör, kızılötesi tarayıcı

    iQOO Neo 9'un fiyatı

    • 12GB + 256GB: 321 dolar
    • 16GB + 256GB: 349 dolar
    • 16GB + 512GB: 391 dolar
    • 16GB + 1TB: 447 dolar

    iQOO Neo 9 Pro'nun fiyatı

    • 12GB + 256GB: 419 dolar
    • 12GB + 512GB: 461 dolar
    • 16GB + 512GB: 503 dolar
    • 16GB + 1TB: 559 dolar
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    antika singer dikiş makinası değeri nasıl belirlenir kars 14. mekanize piyade tugayı nasıl bir yer lumberjack orjinal barkod sorgulama albea teyp kodu lg televizyon renk ayarları nasıl olmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9A
    Xiaomi Redmi 9A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00T
    Casper Nirvana C370.4020-4D00T
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız