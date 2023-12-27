iQOO Neo 9 ve Neo 9 Pro tanıtıldı: Dimensity 9300, 144Hz, 120 Watt şarj ve fazlası

- iQOO Neo 9'un özellikleri
- iQOO Neo 9 Pro'nun özellikleri
- iQOO Neo 9'un fiyatı
- iQOO Neo 9 Pro'nun fiyatı
- Yorumlar
Tasarıma baktığımızda düz kenarlara sahip metal çerveler ve arka tarafta alt alta sıralanmış iki kamera adası göze çarpıyor. Her iki telefon da 6.78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüğünde, 144Hz OLED ekran ile geliyor. HDR10+ desteği bulunan ekranlar, ekran altına gömülü parmak izi okuyucuya sahipler.
Kamera tarafında her iki telefonda da Sony IMX920 sensöründen güç alan optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alıyor. iQOO Neo 9, 8 MP ultra geniş açı kameraya sahipken, Pro sürümünde çözünürlük artarak 50 MP'e yükseliyor. Ön tarafta ise her iki modelde de 16 MP kamera bulunuyor.
iQOO Neo 9'un özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 163.5 x 75.7 x 8 mm, 190 gr
- Ekran: 6.78 inç, 1260 x 2800 piksel, AMOLED, HDR10+, 1400 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Bellek: 12GB ve 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera, 8MP ultra geniş açı kamera
- Ön kamera: 16MP
- Batarya: 5.160 mAh, 120W kablolu şarj
- Yazılım: Android 14, OriginOS 4
- Diğer: Çift SIM, 5G, Wi-fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, stereo hoparlör, kızılötesi tarayıcı
iQOO Neo 9 Pro'nun özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 163.5 x 75.7 x 8 mm, 190 gr
- Ekran: 6.78 inç, 1260 x 2800 piksel, AMOLED, HDR10+, 1400 nit parlaklık
- İşlemci: Mediatek Dimensity 9300
- Bellek: 12GB ve 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera, 50MP ultra geniş açı kamera
- Ön kamera: 16MP
- Batarya: 5.160 mAh, 120W kablolu şarj
- Yazılım: Android 14, OriginOS 4
- Diğer: Çift SIM, 5G, Wi-fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, stereo hoparlör, kızılötesi tarayıcı
iQOO Neo 9'un fiyatı
- 12GB + 256GB: 321 dolar
- 16GB + 256GB: 349 dolar
- 16GB + 512GB: 391 dolar
- 16GB + 1TB: 447 dolar
iQOO Neo 9 Pro'nun fiyatı
- 12GB + 256GB: 419 dolar
- 12GB + 512GB: 461 dolar
- 16GB + 512GB: 503 dolar
- 16GB + 1TB: 559 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.