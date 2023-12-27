iQOO Neo 9 ve Neo 9 Pro tanıtıldı: Dimensity 9300, 144Hz, 120 Watt şarj ve fazlası

Tam Boyutta Gör iQOO, bugün Çin'de yaptığı etkinlik ile yeni amiral gemisi telefonları iQOO Neo 9 ve iQOO Neo 9 Pro'yu tanıttı. Telefonlar neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Tasarıma baktığımızda düz kenarlara sahip metal çerveler ve arka tarafta alt alta sıralanmış iki kamera adası göze çarpıyor. Her iki telefon da 6.78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüğünde, 144Hz OLED ekran ile geliyor. HDR10+ desteği bulunan ekranlar, ekran altına gömülü parmak izi okuyucuya sahipler.

Tam Boyutta Gör İşlemci tarafında iQOO Neo 9, Snapdragon 8 Gen 2'den güç alırken, Neo 9 Pro yakın zamanda tanıtılan Mediatek Dimensity 9300 çipsetinden güç alıyor. Her iki telefon da 16GB LPDDR5 RAM ve 1TB UFS 4.0 depolamaya kadar seçenekler sunuyor. Cihazlar 6K buhar odası soğutma sistemiyle soğutma konusunda da iddialı.

Huawei Nova 12 serisi yok sattı! 9 sa. önce eklendi

Kamera tarafında her iki telefonda da Sony IMX920 sensöründen güç alan optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alıyor. iQOO Neo 9, 8 MP ultra geniş açı kameraya sahipken, Pro sürümünde çözünürlük artarak 50 MP'e yükseliyor. Ön tarafta ise her iki modelde de 16 MP kamera bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Her iki telefon da 5160 mAh kapasiteli batarya ile geliyor. Bataryalar 120 Watt yüksek hızlı şarjı destekliyor. Telefonların diğer özellikleri ise şöyle sıralanıyor: çift hoparlör, kızılötesi alıcı, Wi-Fi 7 ve x eksenli lineer motor.

iQOO Neo 9'un özellikleri

Boyut ve ağırlık : 163.5 x 75.7 x 8 mm, 190 gr

: 163.5 x 75.7 x 8 mm, 190 gr Ekran: 6.78 inç, 1260 x 2800 piksel, AMOLED, HDR10+, 1400 nit parlaklık

6.78 inç, 1260 x 2800 piksel, AMOLED, HDR10+, 1400 nit parlaklık İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Bellek : 12GB ve 16GB RAM

: 12GB ve 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50 MP OIS destekli ana kamera, 8MP ultra geniş açı kamera

: 50 MP OIS destekli ana kamera, 8MP ultra geniş açı kamera Ön kamera : 16MP

: 16MP Batarya : 5.160 mAh, 120W kablolu şarj

: 5.160 mAh, 120W kablolu şarj Yazılım : Android 14, OriginOS 4

: Android 14, OriginOS 4 Diğer: Çift SIM, 5G, Wi-fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, stereo hoparlör, kızılötesi tarayıcı

iQOO Neo 9 Pro'nun özellikleri

Boyut ve ağırlık : 163.5 x 75.7 x 8 mm, 190 gr

: 163.5 x 75.7 x 8 mm, 190 gr Ekran: 6.78 inç, 1260 x 2800 piksel, AMOLED, HDR10+, 1400 nit parlaklık

6.78 inç, 1260 x 2800 piksel, AMOLED, HDR10+, 1400 nit parlaklık İşlemci : Mediatek Dimensity 9300

: Mediatek Dimensity 9300 Bellek : 12GB ve 16GB RAM

: 12GB ve 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50 MP OIS destekli ana kamera, 50MP ultra geniş açı kamera

: 50 MP OIS destekli ana kamera, 50MP ultra geniş açı kamera Ön kamera : 16MP

: 16MP Batarya : 5.160 mAh, 120W kablolu şarj

: 5.160 mAh, 120W kablolu şarj Yazılım : Android 14, OriginOS 4

: Android 14, OriginOS 4 Diğer: Çift SIM, 5G, Wi-fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, stereo hoparlör, kızılötesi tarayıcı

iQOO Neo 9'un fiyatı

12GB + 256GB: 321 dolar

321 dolar 16GB + 256GB: 349 dolar

349 dolar 16GB + 512GB: 391 dolar

391 dolar 16GB + 1TB: 447 dolar

iQOO Neo 9 Pro'nun fiyatı

12GB + 256GB: 419 dolar

419 dolar 12GB + 512GB: 461 dolar

461 dolar 16GB + 512GB: 503 dolar

503 dolar 16GB + 1TB: 559 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

iQOO Neo 9 ve Neo 9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı