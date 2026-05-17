Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Katlanıp çantaya girebilen taşınabilir monitör tanıtıldı

    Aura Displays isimli girişim, Single Flex Pro isimli 13,3 inçlik taşınabilir AMOLED monitörünü tanıttı. Katlanıp kolayca çantaya sığabilen monitörün fiyatı ve özellikleri neler?

    Katlanıp çantaya girebilen taşınabilir monitör tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir ekranlar telefonlarda uzun süredir yaygın olsa da, PC aksesuarları tarafında henüz ciddi bir etki yaratmış değiller. Aura Displays ise bunu değiştirmeyi hedefleyen Single Flex Pro adlı yeni bir 13,3 inç taşınabilir monitör tanıttı. Monitör, esnek AMOLED panel kullanıyor ve temel fikir oldukça basit: kullanıcıya katlanarak yarıya indirilebilen, böylece çantada çok daha az yer kaplayan ikinci bir ekran sunmak.

    Auro Single Flex Pro özellikleri

    Katlı haldeyken monitör yaklaşık 15,2 × 22,9 cm boyutlarında ve 1,3 cm’den biraz daha kalın bir yapıya sahip. Ağırlığı yaklaşık 0,7 kg civarında; bu da taşınabilir monitörler için ortalama sayılabilecek bir değer. Ancak katlanabilir yapısı sayesinde seyahat sırasında çok daha kompakt bir form sunuyor. Açıldığında ise 3:4 en-boy oranına sahip 13,3 inçlik bir ekran ortaya çıkıyor.

    Katlanıp çantaya girebilen taşınabilir monitör tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Şirket, FlexMatrix adını verdiği özel bir menteşe ve panel sistemi kullandığını belirtiyor. Bu tasarım sayesinde ekran tamamen düz kullanılabiliyor, hafifçe eğilebiliyor ya da açık bir kitap gibi konumlandırılabiliyor. Ayrıca dikey ve yatay modlar arasında döndürmek de mümkün. Bu da özellikle kod yazanlar, tabloyla çalışanlar veya uzun metinleri okuyanlar için pratik bir avantaj sağlıyor.

    Ekran tarafında 1536 x 2048 çözünürlüklü AMOLED panel bulunuyor. Yenileme hızı ise 60 Hz ile sınırlı ve parlaklık değeri 300 nit seviyesinde. Bu parlaklık ofis veya kafe gibi iç mekanlar için yeterli olsa da, doğrudan güneş ışığı altında kullanım için yeterli değil.

    Katlanıp çantaya girebilen taşınabilir monitör tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    OLED panel kullanıldığı için derin siyahlar ve iyi renk performansı sunuluyor; ayrıca ekran dokunmatik özelliği de destekliyor. Bağlantı ise iki USB-C portu ve bir adet mini HDMI üzerinden sağlanıyor. Bu sayede Mac, Windows bilgisayarlar, iPad’ler ve çoğu mobil cihazla tak-çalıştır kullanım imkanı sunuyor.

    Fiyat tarafında ise katlanabilir OLED teknolojisinin yüksek maliyeti kendini gösteriyor ve 1.299 dolar gibi oldukça yüksek bir fiyattan sunuluyor. Şirket ayrıca 17 inçlik daha büyük bir model üzerinde çalıştığını ve bu modelin 2026 Haziran’ında piyasaya çıkacağını da belirtiyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/05/17/aura-displays-foldable-amoled-portable-monitor-launched-specs-price/ https://us.aura-displays.com/products/single-flex-pro-gen-1
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 2 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel corsa 1.2 t kronik sorunlar bulaşık makinesine arap sabunu kullananlar hill holder devre dışı ne demek internet onay 5555 olmuyor araç deri koltuk temizleme tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme 12 LİTE
    Realme 12 LİTE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum