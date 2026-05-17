Katlanıp çantaya girebilen taşınabilir monitör tanıtıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Katlanabilir ekranlar telefonlarda uzun süredir yaygın olsa da, PC aksesuarları tarafında henüz ciddi bir etki yaratmış değiller. Aura Displays ise bunu değiştirmeyi hedefleyen Single Flex Pro adlı yeni bir 13,3 inç taşınabilir monitör tanıttı. Monitör, esnek AMOLED panel kullanıyor ve temel fikir oldukça basit: kullanıcıya katlanarak yarıya indirilebilen, böylece çantada çok daha az yer kaplayan ikinci bir ekran sunmak.

Auro Single Flex Pro özellikleri

Katlı haldeyken monitör yaklaşık 15,2 × 22,9 cm boyutlarında ve 1,3 cm’den biraz daha kalın bir yapıya sahip. Ağırlığı yaklaşık 0,7 kg civarında; bu da taşınabilir monitörler için ortalama sayılabilecek bir değer. Ancak katlanabilir yapısı sayesinde seyahat sırasında çok daha kompakt bir form sunuyor. Açıldığında ise 3:4 en-boy oranına sahip 13,3 inçlik bir ekran ortaya çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, FlexMatrix adını verdiği özel bir menteşe ve panel sistemi kullandığını belirtiyor. Bu tasarım sayesinde ekran tamamen düz kullanılabiliyor, hafifçe eğilebiliyor ya da açık bir kitap gibi konumlandırılabiliyor. Ayrıca dikey ve yatay modlar arasında döndürmek de mümkün. Bu da özellikle kod yazanlar, tabloyla çalışanlar veya uzun metinleri okuyanlar için pratik bir avantaj sağlıyor.

Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 5 sa. önce eklendi

Ekran tarafında 1536 x 2048 çözünürlüklü AMOLED panel bulunuyor. Yenileme hızı ise 60 Hz ile sınırlı ve parlaklık değeri 300 nit seviyesinde. Bu parlaklık ofis veya kafe gibi iç mekanlar için yeterli olsa da, doğrudan güneş ışığı altında kullanım için yeterli değil.

Tam Boyutta Gör OLED panel kullanıldığı için derin siyahlar ve iyi renk performansı sunuluyor; ayrıca ekran dokunmatik özelliği de destekliyor. Bağlantı ise iki USB-C portu ve bir adet mini HDMI üzerinden sağlanıyor. Bu sayede Mac, Windows bilgisayarlar, iPad’ler ve çoğu mobil cihazla tak-çalıştır kullanım imkanı sunuyor.

Fiyat tarafında ise katlanabilir OLED teknolojisinin yüksek maliyeti kendini gösteriyor ve 1.299 dolar gibi oldukça yüksek bir fiyattan sunuluyor. Şirket ayrıca 17 inçlik daha büyük bir model üzerinde çalıştığını ve bu modelin 2026 Haziran’ında piyasaya çıkacağını da belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

Katlanıp çantaya girebilen taşınabilir monitör tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: