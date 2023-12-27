Huawei Nova 12 serisine yoğun ilgi: Stoklar hızla tükendi!

Tam Boyutta Gör Huawei, en yeni üst orta sınıf akıllı telefon serisi olan Huawei Nova 12 serisini dün tanıttı. Duyurunun ardından serideki dört cihazın tamamı ön siparişe açıldı. Üç model için stok bulmak imkansız. Şu anda satın alınabilen tek cihaz, serideki en uygun fiyatlı model olan Nova 12 Lite.

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Nova 12 Lite, stokta kalan tek model oldu

Stokları hızlı tükenen modeller; Huawei Nova 12, Nova 12 Pro ve Nova 12 Ultra oldu. Pro ve Ultra modeller 5G bağlantısını desteklerken, düz model Lite versiyon gibi 4G ile sınırlı. Nova 12 serisinin öne çıkan özelliği, Kirin 9000SL ve Kirin 8000 olmak üzere iki yeni HiSilicon işlemciyle gelmeleri. Kirin 9000SL, Ultra modele güç verirken; Kirin 8000, standart ve Pro modelde bulunuyor. Ancak, çipler hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz. Bu arada ilginç olarak Nova 12 Lite modeli, Qualcomm’un Snapdragon 778G işlemcisiyle geliyor.

Huawei, diğer Çinli markalar gibi satış detaylarını paylaşmıyor. Satış adedi, en fazla talep gören model gibi detaylar sonradan araştırma şirketleri tarafından paylaşılacaktır. Huawei’nin Çin akıllı telefon pazarındaki payı Mate 60 serisi çıktığından beri artıyor. Yeni tanıtılan Nova 12 serisinin Mate 60 serisi kadar ilgi görmesi bekleniyor.

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Huawei Nova 12 serisi yok sattı!