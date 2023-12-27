Huawei Nova 12 serisine yoğun ilgi: Stoklar hızla tükendi!

Nova 12 Lite, stokta kalan tek model oldu
Stokları hızlı tükenen modeller; Huawei Nova 12, Nova 12 Pro ve Nova 12 Ultra oldu. Pro ve Ultra modeller 5G bağlantısını desteklerken, düz model Lite versiyon gibi 4G ile sınırlı. Nova 12 serisinin öne çıkan özelliği, Kirin 9000SL ve Kirin 8000 olmak üzere iki yeni HiSilicon işlemciyle gelmeleri. Kirin 9000SL, Ultra modele güç verirken; Kirin 8000, standart ve Pro modelde bulunuyor. Ancak, çipler hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz. Bu arada ilginç olarak Nova 12 Lite modeli, Qualcomm’un Snapdragon 778G işlemcisiyle geliyor.
Huawei, diğer Çinli markalar gibi satış detaylarını paylaşmıyor. Satış adedi, en fazla talep gören model gibi detaylar sonradan araştırma şirketleri tarafından paylaşılacaktır. Huawei’nin Çin akıllı telefon pazarındaki payı Mate 60 serisi çıktığından beri artıyor. Yeni tanıtılan Nova 12 serisinin Mate 60 serisi kadar ilgi görmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.