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    Anlık Bildirim

    Huawei Nova 12 serisine yoğun ilgi: Stoklar hızla tükendi!

    Huawei Nova 12 serisi 26 Aralık'ta Çin'de düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Dört modelden oluşan seri, yoğun ilgi gördü; stoklar gün içinde eridi.            
    huawei nova 12 serisi stokları hızla tükendi Tam Boyutta Gör
    Huawei, en yeni üst orta sınıf akıllı telefon serisi olan Huawei Nova 12 serisini dün tanıttı. Duyurunun ardından serideki dört cihazın tamamı ön siparişe açıldı. Üç model için stok bulmak imkansız. Şu anda satın alınabilen tek cihaz, serideki en uygun fiyatlı model olan Nova 12 Lite.

    Nova 12 Lite, stokta kalan tek model oldu

    Stokları hızlı tükenen modeller; Huawei Nova 12, Nova 12 Pro ve Nova 12 Ultra oldu. Pro ve Ultra modeller 5G bağlantısını desteklerken, düz model Lite versiyon gibi 4G ile sınırlı. Nova 12 serisinin öne çıkan özelliği, Kirin 9000SL ve Kirin 8000 olmak üzere iki yeni HiSilicon işlemciyle gelmeleri. Kirin 9000SL, Ultra modele güç verirken; Kirin 8000, standart ve Pro modelde bulunuyor. Ancak, çipler hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz. Bu arada ilginç olarak Nova 12 Lite modeli, Qualcomm’un Snapdragon 778G işlemcisiyle geliyor.

    Huawei, diğer Çinli markalar gibi satış detaylarını paylaşmıyor. Satış adedi, en fazla talep gören model gibi detaylar sonradan araştırma şirketleri tarafından paylaşılacaktır. Huawei’nin Çin akıllı telefon pazarındaki payı Mate 60 serisi çıktığından beri artıyor. Yeni tanıtılan Nova 12 serisinin Mate 60 serisi kadar ilgi görmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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