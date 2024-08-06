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    iQOO’nun Z9s Pro modeli fiyat performans odaklı özellikleri ile dikkat çekiyor

    Akıllı telefon kullanıcıları için iyi bir alternatif olan iQOO şimdilerde iki yeni Z9 modeli üzerinde çalışıyor. Özellikle Z9s Pro yetenekleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

    iQOO’nun Z9s Pro modelinin özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon piyasasında dikkat çeken markalardan iQOO, 21 Ağustos'ta iki yeni modeli olan Z9s ve Z9s Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Henüz tüm özellikler resmi olarak açıklanmasa da, GSMArena'nın haberine göre bu orta segment cihazların bazı dikkat çekici özellikleri gün yüzüne çıkmış durumda.

    Z9s serisi, özellikle genç yetişkinlerin yoğun yaşamlarına uygun olarak tasarlandı. Hedef kitle olarak üniversite öğrencileri ve genç profesyonelleri belirleyen iQOO, bu seride hızlı bağlantı ve kesintisiz eğlence deneyimi sunmayı amaçlıyor. Z9s Pro modelinin Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisiyle, Z9s modelinin ise MediaTek Dimensity 7300 işlemcisiyle geleceği bildiriliyor.

    Hem Z9s hem de Z9s Pro son derece güzel özelliklere sahip

    Her iki modelde de 50 MP çözünürlüğünde Sony IMX882 ana kamera bulunacak. Bu kamera, optik görüntü sabitleyici (OIS) ve 4K video kaydı gibi özelliklerle donatılmış. Ayrıca düşük ışık koşullarında başarılı çekimler yapabilmek için Süper Gece Modu da yer alacak. Yapay zeka destekli özellikler arasında ise AI Silme ve AI Fotoğraf Geliştirme öne çıkıyor. Z9s Pro modeli, geniş açılı çekimler için 8 MP'lik ekstra bir ultra geniş açılı lensle birlikte gelecek.

    Her iki model de 7.49 mm inceliğinde bir gövdeye ve 3D kavisli AMOLED ekrana sahip olacak. Ancak ekran parlaklığı konusunda belirgin bir fark bulunuyor; Z9s modeli 1800 nit parlaklığa ulaşırken, Z9s Pro modeli 4500 nit ile çok daha yüksek bir parlaklık sunacak.

    Pil ömrü konusunda Z9s Pro'nun 5500 mAh kapasiteli bir batarya ile geldiği ve bu sayede kullanıcıların yoğun bir günü tek şarjla geçirebileceği belirtiliyor. Fiyat konusunda ise her iki modelin de 300 doların altında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Ancak kesin fiyatlandırma ve diğer detaylar için resmi lansman gününü beklemek gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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