iQOO’nun Z9s Pro modeli fiyat performans odaklı özellikleri ile dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon piyasasında dikkat çeken markalardan iQOO, 21 Ağustos'ta iki yeni modeli olan Z9s ve Z9s Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Henüz tüm özellikler resmi olarak açıklanmasa da, GSMArena'nın haberine göre bu orta segment cihazların bazı dikkat çekici özellikleri gün yüzüne çıkmış durumda.

Z9s serisi, özellikle genç yetişkinlerin yoğun yaşamlarına uygun olarak tasarlandı. Hedef kitle olarak üniversite öğrencileri ve genç profesyonelleri belirleyen iQOO, bu seride hızlı bağlantı ve kesintisiz eğlence deneyimi sunmayı amaçlıyor. Z9s Pro modelinin Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisiyle, Z9s modelinin ise MediaTek Dimensity 7300 işlemcisiyle geleceği bildiriliyor.

Hem Z9s hem de Z9s Pro son derece güzel özelliklere sahip

Her iki modelde de 50 MP çözünürlüğünde Sony IMX882 ana kamera bulunacak. Bu kamera, optik görüntü sabitleyici (OIS) ve 4K video kaydı gibi özelliklerle donatılmış. Ayrıca düşük ışık koşullarında başarılı çekimler yapabilmek için Süper Gece Modu da yer alacak. Yapay zeka destekli özellikler arasında ise AI Silme ve AI Fotoğraf Geliştirme öne çıkıyor. Z9s Pro modeli, geniş açılı çekimler için 8 MP'lik ekstra bir ultra geniş açılı lensle birlikte gelecek.

Casio WS-B1000 özellikleri ve tasarımı ile dikkat çekiyor 1 gün önce eklendi

Her iki model de 7.49 mm inceliğinde bir gövdeye ve 3D kavisli AMOLED ekrana sahip olacak. Ancak ekran parlaklığı konusunda belirgin bir fark bulunuyor; Z9s modeli 1800 nit parlaklığa ulaşırken, Z9s Pro modeli 4500 nit ile çok daha yüksek bir parlaklık sunacak.

Pil ömrü konusunda Z9s Pro'nun 5500 mAh kapasiteli bir batarya ile geldiği ve bu sayede kullanıcıların yoğun bir günü tek şarjla geçirebileceği belirtiliyor. Fiyat konusunda ise her iki modelin de 300 doların altında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Ancak kesin fiyatlandırma ve diğer detaylar için resmi lansman gününü beklemek gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.