Casio yeni modeliyle ikonik tasarımı ile teknolojiyi birleştirmeyi hedefliyor

Casio, geçtiğimiz Haziran ayında tanıttığı WS-B1000 dijital saat modelini global pazarlara açarak genişlettiğini duyurdu. Bu şık ve işlevsel saat, artık Amerika Birleşik Devletleri, Malezya ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde (Hollanda, Fransa ve İspanya) satışa sunuldu. Ancak büyük ihtimalle ilerleyen zamanlarda daha fazla bölge bu listeye dahil olacaktır. Casio WS-B1000, klasik saat fonksiyonlarını modern teknolojilerle buluşturarak dikkat çekiyor.
İşte Casio WS-B1000 modelinin özellikleri
WS-B1000 modeli, özellikle aktif bir yaşam tarzı benimseyen kullanıcılar için tasarlanmış. Saatin en öne çıkan özelliklerinden biri, günlük adım hedeflerini takip edebilen ve bu verileri Casio'nun mobil uygulamasıyla senkronize edebilen adım sayar özelliği. Bu adım hedefleri, kullanıcı tarafından 1.000 ile 999.999 adım arasında ayarlanabiliyor.
Bluetooth bağlantısı sayesinde saat, otomatik zaman güncellemeleri, alarm kurma ve telefon konumunu bulma gibi ek özellikler sunuyor. Ayrıca, kronometre, geri sayım sayacı ve uzun ömürlü bir pil de bu modelin öne çıkan diğer özellikleri arasında yer alıyor. Saatin LED arka aydınlatmalı LCD ekranı sayesinde kullanım kolaylığı artırılmış durumda ve pil ömrü iki yıla kadar dayanabiliyor.
WS-B1000, dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor. Saat, 100 metreye kadar suya dayanıklı ve sağlam bir reçine gövdeye sahip. Hafif tasarımı, yalnızca 36 gram ağırlığında olmasıyla, uzun süreli kullanımlarda dahi rahatlık sağlıyor. Akıllı saat kategorisine girmese de, WS-B1000 işlevselliği ve sadeliği dengeli bir şekilde sunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 55,95 dolar fiyatla satışa sunulan bu model, kaliteli ve uygun fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.