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    Casio yeni modeliyle ikonik tasarımı ile teknolojiyi birleştirmeyi hedefliyor

    Bir dönemin en moda ve ikonik saat tasarımlarından birine sahip olan Casio, yeni WS-B1000 modeliyle eski ile yeniyi birleştirmeyi hedefliyor. Peki WS-B1000 kullanıcılara neler sunuyor?

    Casio WS-B1000 özellikleri ve tasarımı ile dikkat çekiyor Tam Boyutta Gör

    Casio, geçtiğimiz Haziran ayında tanıttığı WS-B1000 dijital saat modelini global pazarlara açarak genişlettiğini duyurdu. Bu şık ve işlevsel saat, artık Amerika Birleşik Devletleri, Malezya ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde (Hollanda, Fransa ve İspanya) satışa sunuldu. Ancak büyük ihtimalle ilerleyen zamanlarda daha fazla bölge bu listeye dahil olacaktır. Casio WS-B1000, klasik saat fonksiyonlarını modern teknolojilerle buluşturarak dikkat çekiyor.

    İşte Casio WS-B1000 modelinin özellikleri

    WS-B1000 modeli, özellikle aktif bir yaşam tarzı benimseyen kullanıcılar için tasarlanmış. Saatin en öne çıkan özelliklerinden biri, günlük adım hedeflerini takip edebilen ve bu verileri Casio'nun mobil uygulamasıyla senkronize edebilen adım sayar özelliği. Bu adım hedefleri, kullanıcı tarafından 1.000 ile 999.999 adım arasında ayarlanabiliyor.

    Bluetooth bağlantısı sayesinde saat, otomatik zaman güncellemeleri, alarm kurma ve telefon konumunu bulma gibi ek özellikler sunuyor. Ayrıca, kronometre, geri sayım sayacı ve uzun ömürlü bir pil de bu modelin öne çıkan diğer özellikleri arasında yer alıyor. Saatin LED arka aydınlatmalı LCD ekranı sayesinde kullanım kolaylığı artırılmış durumda ve pil ömrü iki yıla kadar dayanabiliyor.

    WS-B1000, dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor. Saat, 100 metreye kadar suya dayanıklı ve sağlam bir reçine gövdeye sahip. Hafif tasarımı, yalnızca 36 gram ağırlığında olmasıyla, uzun süreli kullanımlarda dahi rahatlık sağlıyor. Akıllı saat kategorisine girmese de, WS-B1000 işlevselliği ve sadeliği dengeli bir şekilde sunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 55,95 dolar fiyatla satışa sunulan bu model, kaliteli ve uygun fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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