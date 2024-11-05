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    iQOO orta segment için güçlü bir model üzerinde çalışıyor

    Çinli teknoloji şirketi iQOO, bir taraftan amiral gemisi modelleri üzerinde çalışırken, diğer yandan ise orta segment için geliştirdiği Neo 10 serisine hız vermiş gibi görünüyor.

    iQOO orta segment için güçlü bir model üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör

    iQOO’nun yeni bir Neo 10 serisi üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu seride, Neo 10 ve Neo 10 Pro modelleri yer alacak gibi görünüyor. Sızan bilgilere göre, Neo 10’un Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacağı ve üst düzey özellikler sunacağı konuşuluyor. Öne çıkan detaylardan biri de, bu serinin Pro modelinin özellikleri oldu.

    iQOO Neo 10 Pro’nun düz ve 6.78 inç boyutunda bir ekranla gelmesi bekleniyor. Bu ekran, 1.5K çözünürlüğe sahip olacak ve 144Hz yenileme hızı sunacak olan 8T OLED panel ile desteklenecek. Cihazın güç kaynağı olarak ise Dimensity 9400 yonga seti tercih edilmiş. En yüksek varyantının ise 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olacağı söyleniyor.

    Neo 10 Pro’nun ön kamerası hakkında net bilgi yok, ancak 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası ile gelmesi bekleniyor. Arka kamera sisteminde ise 50 megapiksel, 1/1.56 inç büyüklüğünde bir ana kamera ve ikinci bir 50 megapiksel sensörün yer alacağı duyumcular tarafından belirtiliyor.

    Cihazın 6.000 mAh veya daha yüksek bir bataryaya sahip olması beklenirken, 120W hızlı şarj desteği de bulunacak. Güvenlik tarafında, Goodix tarafından sağlanan ultrasonik bir ekran altı parmak izi okuyucusunun tercih edildiği ifade ediliyor. Orta segment amiral gemisi olarak nitelendirilen Neo 10 Pro, plastik bir çerçeveye sahip olacak, metal orta çerçeve kullanılmayacak.

    Standart Neo 10 modelinin ise bazı farklı özelliklerle geleceği konuşuluyor. Bu modelde optik bir ekran altı parmak izi okuyucu, 50 megapiksel + 8 megapiksel çözünürlükte bir arka kamera sistemi ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti yer alacak. Neo 10 serisinin, bu ayın sonlarına doğru satışa çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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