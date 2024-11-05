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iQOO’nun yeni bir Neo 10 serisi üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu seride, Neo 10 ve Neo 10 Pro modelleri yer alacak gibi görünüyor. Sızan bilgilere göre, Neo 10’un Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacağı ve üst düzey özellikler sunacağı konuşuluyor. Öne çıkan detaylardan biri de, bu serinin Pro modelinin özellikleri oldu.

iQOO Neo 10 Pro’nun düz ve 6.78 inç boyutunda bir ekranla gelmesi bekleniyor. Bu ekran, 1.5K çözünürlüğe sahip olacak ve 144Hz yenileme hızı sunacak olan 8T OLED panel ile desteklenecek. Cihazın güç kaynağı olarak ise Dimensity 9400 yonga seti tercih edilmiş. En yüksek varyantının ise 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olacağı söyleniyor.

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Neo 10 Pro’nun ön kamerası hakkında net bilgi yok, ancak 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası ile gelmesi bekleniyor. Arka kamera sisteminde ise 50 megapiksel, 1/1.56 inç büyüklüğünde bir ana kamera ve ikinci bir 50 megapiksel sensörün yer alacağı duyumcular tarafından belirtiliyor.

Cihazın 6.000 mAh veya daha yüksek bir bataryaya sahip olması beklenirken, 120W hızlı şarj desteği de bulunacak. Güvenlik tarafında, Goodix tarafından sağlanan ultrasonik bir ekran altı parmak izi okuyucusunun tercih edildiği ifade ediliyor. Orta segment amiral gemisi olarak nitelendirilen Neo 10 Pro, plastik bir çerçeveye sahip olacak, metal orta çerçeve kullanılmayacak.

Standart Neo 10 modelinin ise bazı farklı özelliklerle geleceği konuşuluyor. Bu modelde optik bir ekran altı parmak izi okuyucu, 50 megapiksel + 8 megapiksel çözünürlükte bir arka kamera sistemi ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti yer alacak. Neo 10 serisinin, bu ayın sonlarına doğru satışa çıkması bekleniyor.

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iQOO orta segment için güçlü bir model üzerinde çalışıyor