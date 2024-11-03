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    Xiaomi 15 ile 15 Pro modelleri arasındaki tamir masrafı farkı tercihleri etkileyebilir

    Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Xiaomi 15 serisinin yedek parça değişim fiyatları açıklandı. En çok dikkat çeken şey ise modellerin arasındaki farklar oldu.

    Xiaomi 15 serisinin parça onarım fiyatları belli oldu Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon dünyasında hızlı bir giriş yapan Xiaomi, yeni amiral gemisi Xiaomi 15 serisini kısa süre önce piyasaya sürdü. 29 Ekim’de tanıtılan bu model, 635 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor. Cihazlar, şık bir mikro-kavisli LTPO OLED ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci ve hem kablolu hem kablosuz şarj destekli silisyum karbon batarya gibi dikkat çeken özelliklerle donatılmış durumda. Xiaomi, serinin tanıtımının hemen ardından cihazın yedek parça fiyatlarını da duyurdu. Böylece kullanıcılar, olası tamir masrafları hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

    Yedek parça fiyatlandırmasında Xiaomi 15 ile Pro modeli arasında bazı farklar bulunuyor. Özellikle Pro modelindeki telefoto kameranın tamir maliyeti daha yüksek. Xiaomi 15 Pro’nun telefoto lensini değiştirmek 60 dolara mal olurken, standart modelde bu ücret 21 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ana kamera değişiminde ise Pro modelinde bu maliyet 48 dolar iken, standart modelde bu tutar 47 dolara düşüyor.

    Ekran değişimlerinde de model farklılıkları kendini gösteriyor. Standart bir ekran değişimi her iki modelde 94 dolara mal olurken, “Parlak Gümüş Sürüm” ekranı için bu tutar 103 dolara çıkıyor. Özel “Elmas Sınırlı Sürüm” ekran değişimi ise 129 dolar ile diğer seçeneklere göre daha pahalı.

    Batarya değişim ücreti tüm modellerde aynı olarak belirlenmiş ve 17 dolara yapılabiliyor. Ancak batarya kapağı değişim ücretleri, model ve versiyona göre değişiklik gösteriyor. Pro modelde standart kapak 31 dolara, parlak gümüş kapak 41 dolara, elmas sınırlı sürüm kapak ise 51 dolara mal oluyor.

    En yüksek maliyet farkı ise anakart değişiminde gözlemleniyor. Xiaomi 15’in 12GB+256GB anakartı 372 dolar iken, aynı donanım Pro modelde 397 dolara çıkıyor. Depolama kapasitesi arttıkça bu fiyat farkı da artıyor; 16GB+1TB anakart Pro model için 477 dolara ulaşıyor.

    Yeni Xiaomi 15 serisi için belirlenen yedek parça fiyatları, kullanıcıların cihazlarına daha uzun süre sahip olmalarını desteklemek amacıyla detaylı bir şekilde açıklandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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