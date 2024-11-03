Xiaomi 15 ile 15 Pro modelleri arasındaki tamir masrafı farkı tercihleri etkileyebilir

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Akıllı telefon dünyasında hızlı bir giriş yapan Xiaomi, yeni amiral gemisi Xiaomi 15 serisini kısa süre önce piyasaya sürdü. 29 Ekim’de tanıtılan bu model, 635 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor. Cihazlar, şık bir mikro-kavisli LTPO OLED ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci ve hem kablolu hem kablosuz şarj destekli silisyum karbon batarya gibi dikkat çeken özelliklerle donatılmış durumda. Xiaomi, serinin tanıtımının hemen ardından cihazın yedek parça fiyatlarını da duyurdu. Böylece kullanıcılar, olası tamir masrafları hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Yedek parça fiyatlandırmasında Xiaomi 15 ile Pro modeli arasında bazı farklar bulunuyor. Özellikle Pro modelindeki telefoto kameranın tamir maliyeti daha yüksek. Xiaomi 15 Pro’nun telefoto lensini değiştirmek 60 dolara mal olurken, standart modelde bu ücret 21 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ana kamera değişiminde ise Pro modelinde bu maliyet 48 dolar iken, standart modelde bu tutar 47 dolara düşüyor.

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Ekran değişimlerinde de model farklılıkları kendini gösteriyor. Standart bir ekran değişimi her iki modelde 94 dolara mal olurken, “Parlak Gümüş Sürüm” ekranı için bu tutar 103 dolara çıkıyor. Özel “Elmas Sınırlı Sürüm” ekran değişimi ise 129 dolar ile diğer seçeneklere göre daha pahalı.

Batarya değişim ücreti tüm modellerde aynı olarak belirlenmiş ve 17 dolara yapılabiliyor. Ancak batarya kapağı değişim ücretleri, model ve versiyona göre değişiklik gösteriyor. Pro modelde standart kapak 31 dolara, parlak gümüş kapak 41 dolara, elmas sınırlı sürüm kapak ise 51 dolara mal oluyor.

En yüksek maliyet farkı ise anakart değişiminde gözlemleniyor. Xiaomi 15’in 12GB+256GB anakartı 372 dolar iken, aynı donanım Pro modelde 397 dolara çıkıyor. Depolama kapasitesi arttıkça bu fiyat farkı da artıyor; 16GB+1TB anakart Pro model için 477 dolara ulaşıyor.

Yeni Xiaomi 15 serisi için belirlenen yedek parça fiyatları, kullanıcıların cihazlarına daha uzun süre sahip olmalarını desteklemek amacıyla detaylı bir şekilde açıklandı.

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Xiaomi 15 serisinin parça onarım fiyatları belli oldu