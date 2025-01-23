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    iQOO Z10 Turbo Pro modeli devasa bataryasıyla dikkat çekiyor

    iQOO tarafından geliştirilen ve bir süredir pek çok farklı sızıntı ile karşımıza çıkan Z10 serisi, şimdi de büyük batarya kapasiteleri ile adından bahsettiriyor.

    iQOO Z10 Turbo Pro modeli devasa bataryasıyla dikkat çekiyor

    Çin merkezli teknoloji markası iQOO'nun, Z10 serisi akıllı telefonlarını yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor. Serinin Z10x, Z10, Z10 Turbo ve Z10 Turbo Pro modellerini içermesi bekleniyor. Özellikle Z10 Turbo modelleri hakkında güvenilir kaynaklardan biri olan Digital Chat Station (DCS), önemli detaylar paylaştı. Bu bilgiler arasında serinin yüksek performans sunan modellerine dair pil kapasiteleri ve hızlı şarj özellikleri dikkat çekiyor.

    Serideki telefonların 7.000 mAh ila 7.500 mAh arasında değişen pil kapasitelerine sahip olacağı ve hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Öne çıkan modellerden biri olan Z10 Turbo’nun, MediaTek’in Dimensity 8400 işlemcisiyle donatılacağı, Z10 Turbo Pro modelinin ise Snapdragon 8s Elite çipine ev sahipliği yapacağı ifade ediliyor. DCS'nin daha önce yaptığı bir paylaşımda, serinin 7.000 mAh kapasiteli bir batarya ve 120W hızlı şarj kombinasyonu ile test edildiği açıklanmıştı. Ancak, son raporlarda 7.500 mAh pil kapasitesine sahip başka bir modelin 90W hızlı şarj desteğiyle geleceği de ortaya çıktı.

    Bu gelişmeler, iQOO'nun yeni modelleriyle batarya teknolojisinde çıtayı yükselttiğini gösteriyor. Şirketin, düz OLED ekranlarla donatılmış bu modellerde, yüksek enerji yoğunluğuna sahip silikon piller kullanacağı belirtiliyor. Mevcut Z9 Turbo serisinin 6.000 mAh ile 6.400 mAh arasında değişen pil kapasiteleri göz önüne alındığında, yeni serinin batarya performansında önemli bir sıçrama yapacağı öngörülüyor.

    Rakip markalar arasında yer alan Redmi’nin, Nisan ayında Snapdragon 8s Elite işlemciye ve 7.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip Turbo 4 Pro modelini tanıtacağı söyleniyor. Bu bağlamda, iQOO Z10 Turbo Pro’nun da benzer bir batarya ve hızlı şarj kombinasyonuyla doğrudan bu modele rakip olması bekleniyor. Z10 Turbo ise 7.000 mAh kapasite ve 120W hızlı şarj desteğiyle, Dimensity 8400 işlemcili cihazlarla rekabet edecek gibi görünüyor.

    iQOO’nun yeni Z10 serisi, yalnızca pil kapasitesi ve hızlı şarj özellikleriyle değil, aynı zamanda sunduğu işlemci seçenekleriyle de kullanıcıların dikkatini çekecek gibi duruyor. Serinin fiyatlandırması ve çıkış tarihiyle ilgili resmi açıklamalar ise merakla bekleniyor.

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