Irkçılık nedeniyle polislerin Amazon'un yüz tanıma sistemini kullanması yasaklandı

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ABD’nin emniyet birimleri, suçluları bulmak için Amazon’un Rekognition isimli yazılımını kullanıyor. Rekognition isimli yazılım, sabıkalının fotoğrafını emniyetin arşivindeki fotoğraflar ile taratarak doğru kişiyle eşleştiriyor. Rekognition, ABD halkı tarafından eleştiri alıyordu. Amazon, George Floyd ile başlayan eylemler nedeniyle polisin Rekognition kullanmasını 1 seneliğine durdurdu.

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Söz konusu kararın arkasında ten ayrımı yatıyor. ABD’li kuruluşların araştırmalarına göre hali hazırdaki yüz tanıma sistemleri, siyah tenlilerin yüzünü beyaz tenlilere kıyasla daha fazla oranda yanlış tespit ediyor. Bu durum Rekognition başta olmak üzere ABD hükümetinin kullandığı tüm yüz tanıma sistemlerinin ırkçılığa yol açtığı gerekçesiyle yıllardır eleştiriliyor.

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Amazon, bugün açıkladığı karar ile yüz tanıma teknolojilerinin etik ve adil bir şekilde kullanımı Rekognition’ın kollu kuvvetleri tarafından kullanımını 1 seneliğine askıya aldı. Bu süreçte ABD Kongre’sinin yüz tanıma teknolojilerine yönelik düzenlemeler yapması gerektiğine vurgu yapıldı.

Amazon konuyla ilgili olarak “Hükümetlerin yüz tanıma teknolojisinin etik kullanımını sağlamak için daha güçlü düzenlemeler yapması gerektiğini savunuyoruz. Son günlerde Kongre bu zorluğu üstlenmeye hazır görünüyor. Bu bir yıllık aranın Kongre’ye etik kuralları yürürlüğe aması için olduğunu düşünüyoruz. Talep gelirse yardım etmeye hazırız.” dedi. Rekognition yazılımının emniyet birimleri tarafından kullanımı durduruldu ancak diğer sektörlerde kullanımına devam edilecek.

https://blog.aboutamazon.com/policy/we-are-implementing-a-one-year-moratorium-on-police-use-of-rekognition

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