Amazon, ABD hükümeti için 50 milyar dolarlık yapay zeka altyapısı kuruyor

Amazon’dan dev yatırım
Yeni altyapı, AWS’nin hali hazırdaki Top Secret, Secret ve GovCloud (US) bölgelerine ek kapasite sağlayacak ve toplamda yaklaşık 1,3 gigavatlık bilgi işlem gücü kazandıracak. Şirket, bu yatırımla 11.000’den fazla federal ajansa ek AWS hizmetleri sunmayı ve ABD hükümeti için tasarlanmış ilk yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapısını oluşturmayı hedefliyor.
Bu altyapının potansiyel kullanım alanları arasında otonom sistemler, siber güvenlik, enerji ve sağlık araştırmaları öne çıkıyor. 50 milyar dolarlık yatırım, daha önce açıklanan AI Eylem Planı ile doğrudan uyumlu olup ABD merkezli yeni bir yapay zeka ve bulut altyapısı inşa etmeyi amaçlıyor.
Amazon, büyük dil modelleri (LLM'ler), ajan tabanlı AI ve diğer yapay zeka teknolojilerinin ABD hükümetinin veri işleme, gözetim ve tehdit yanıt süreçlerini dönüştüreceğine inanıyor. AWS'nin yeni tesislerinin, savunma ve istihbarat iş akışlarını dönüştürmesi ve nesil bilimsel modelleme ile dijital simülasyonları desteklemesi bekleniyor.