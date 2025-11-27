Amazon, ABD hükümeti için 50 milyar dolarlık yapay zeka altyapısı kuruyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Amazon Web Services (AWS), ABD hükümetine özel yeni bir yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka altyapısı kurmak için 50 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıkladı. Bu dev proje, 2026 yılında temeli atılacak ve federal ajansların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanacak.

Amazon’dan dev yatırım

Yeni altyapı, AWS’nin hali hazırdaki Top Secret, Secret ve GovCloud (US) bölgelerine ek kapasite sağlayacak ve toplamda yaklaşık 1,3 gigavatlık bilgi işlem gücü kazandıracak. Şirket, bu yatırımla 11.000’den fazla federal ajansa ek AWS hizmetleri sunmayı ve ABD hükümeti için tasarlanmış ilk yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapısını oluşturmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Bu kapsamda, hükümet yetkilileri SageMaker ile model eğitimi ve özelleştirme, Bedrock ile ajan tabanlı yapay zeka uygulamaları ve Amazon Nova ile Anthropic Claude gibi açık ağırlıklı temel modeller dahil olmak üzere en son Amazon AI teknolojilerine erişim sağlayacak. Amazon’un vizyonuna göre, federal kurumlar bu donanım ve bulut ekosistemini kullanarak özel AI uygulamaları geliştirecek, büyük veri kümelerini optimize edecek ve federal iş gücünün verimliliğini artıracak.

Bu altyapının potansiyel kullanım alanları arasında otonom sistemler, siber güvenlik, enerji ve sağlık araştırmaları öne çıkıyor. 50 milyar dolarlık yatırım, daha önce açıklanan AI Eylem Planı ile doğrudan uyumlu olup ABD merkezli yeni bir yapay zeka ve bulut altyapısı inşa etmeyi amaçlıyor.

Amazon, büyük dil modelleri (LLM’ler), ajan tabanlı AI ve diğer yapay zeka teknolojilerinin ABD hükümetinin veri işleme, gözetim ve tehdit yanıt süreçlerini dönüştüreceğine inanıyor. AWS’nin yeni tesislerinin, savunma ve istihbarat iş akışlarını dönüştürmesi ve nesil bilimsel modelleme ile dijital simülasyonları desteklemesi bekleniyor.

