Netflix'ten ırkçılığa dikkat çeken 'Black Lives Matter' oynatma listesi

Dijital içerik devi Netflix, ABD'de sürmekte olan Black Lives Matter protestolarına katkıda bulunmak amacıyla bugün çok güzel bir oynatma listesi yayınladı. Buradan ulaşabileceğiniz listede, ırkçılığa dikkat çeken 30'dan fazla film ve dizi yer alıyor.

Black Lives Matter listesi öncelikle ABD'ye özel olarak hazırlanmış. Netflix'e ABD'den giriş yaparsanız liste doğrudan anasayfada görülüyor. Türkiye gibi diğer ülkelerde ise sayfaya ulaşmak için ilgili linke tıklamanız gerekli.

Oynatma listesinde Orange is the New Black (dizi), Who Killed Malcolm X (belgesel/mini-dizi) ve When They See Us (mini-dizi) gibi oldukça popüler ve başarılı yapımlar yer alıyor. Spike Lee'nin bu hafta yayınlanacak olan Da 5 Bloods filmine de ayrıca listede yer verilmiş. Merakla beklenen film 12 Haziran'da Netflix'te izlenebilecek.

netflix.com/blacklivesmatter

