Işık tabanlı mikro işlemciler sektörü tamamen değiştirebilir





Günümüzde mikro işlemci mimarileri, elektrik üzerinden verileri iletiyor ve bu nedenle belirli kısıtlamalara tabi. Çeşitli alternatifler üzerinde çalışan bilim adamlarının yeni çalışması, mikro işlemcilerde yeni bir dönemin kapılarını açarak sektörü tamamen değiştirme niyetinde.





Massachusetts Institute of Technology - MIT ve Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen bir projede, ışık kaynağı üzerinden verilerin iletilmesi üzerinde çalışılıyor. Bu konseptin bir benzerini hali hazırda fiberoptik hatlar üzerinden internet hizmetlerinde görüyoruz. Fiberoptik hatlar üzerinden iletilen ışık kaynağı, alıcı ve verici taraftaki dönüştürücüler ile elektrik sinyallerine çevriliyor.





Optik mikroişlemci projesinde bir işlemci ve bellek yongası arasında fiberoptik iletişim ağı kuruluyor. Yongalara alıcı ve verici modüller yerleştirildikten sonra sistem çalışmaya başlıyor. Test sisteminde 70 milyon transistör ve 850 optik bileşen kullanılmış. Bir grafik uygulaması yoğun şekilde çalışırken, işlemci ve bellek biriminin davranışları gözlemlenmiş.





Prototip sistem, veri transferini milimetrekare başına 300Gbps hızlarında gerçekleştirmeyi başarmış. Bu rakam elektrik akımı kullanan işlemcilerden 10-50 kat daha fazla bir orana denk geliyor. Ayrıca enerji tüketiminde de yüzde 20-30 civarında da tasarruf elde ediliyor. Projede yongaların üretim tarafını GlobalFoundries üstlenmiş.





Araştırma ekibi, yeni teknolojinin özellikle sunucu sistemlerinde çok daha az enerjiyle devasa veri aktarım hızlarına ulaşmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Elbette her yeni teknolojide olduğu gibi optik işlemci projesinin de önünde daha çok yol var zira optik bileşenleri mevcut yarıiletken ekipmanlar üzerine entegre etmek oldukça zor. Projede çok basit ekipmanlar kullanılmasına rağmen oldukça fazla bir maliyet ortaya çıkmış.





İlk etapta maliyetlerin aşağı çekilmesi gerekiyor. İkinci olarak bu tür bir yongada, ışık sızıntılarının önüne geçmek için silikon desteğin kaldırılması gerekiyor. Üçüncü olarak üretim bantlarının da geliştirilmesi gerekiyor. Yani devrim için uzun bir süre beklememiz gerekecek.

http://www.guru3d.com/news-story/researchers-develop-ultra-fast-light-based-microprocessor.html