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Işık tabanlı mikro işlemciler sektörü tamamen değiştirebilir

Bilim adamları tarafından geliştirilen yeni bir veri aktarım teknolojisi, mikro işlemci mimarilerini tamamen değiştirebilir. Yeni teknoloji verinin ışık üzerinden aktarımına dayanıyor.
3 yıl
7,7b
1
24
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Işık tabanlı mikro işlemciler sektörü tamamen değiştirebilir


Günümüzde mikro işlemci mimarileri, elektrik üzerinden verileri iletiyor ve bu nedenle belirli kısıtlamalara tabi. Çeşitli alternatifler üzerinde çalışan bilim adamlarının yeni çalışması, mikro işlemcilerde yeni bir dönemin kapılarını açarak sektörü tamamen değiştirme niyetinde.

Massachusetts Institute of Technology - MIT ve Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen bir projede, ışık kaynağı üzerinden verilerin iletilmesi üzerinde çalışılıyor. Bu konseptin bir benzerini hali hazırda fiberoptik hatlar üzerinden internet hizmetlerinde görüyoruz. Fiberoptik hatlar üzerinden iletilen ışık kaynağı, alıcı ve verici taraftaki dönüştürücüler ile elektrik sinyallerine çevriliyor. 

Optik mikroişlemci projesinde bir işlemci ve bellek yongası arasında fiberoptik iletişim ağı kuruluyor. Yongalara alıcı ve verici modüller yerleştirildikten sonra sistem çalışmaya başlıyor. Test sisteminde 70 milyon transistör ve 850 optik bileşen kullanılmış. Bir grafik uygulaması yoğun şekilde çalışırken, işlemci ve bellek biriminin davranışları gözlemlenmiş. 

Prototip sistem, veri transferini milimetrekare başına 300Gbps hızlarında gerçekleştirmeyi başarmış. Bu rakam elektrik akımı kullanan işlemcilerden 10-50 kat daha fazla bir orana denk geliyor. Ayrıca enerji tüketiminde de yüzde 20-30 civarında da tasarruf elde ediliyor. Projede yongaların üretim tarafını GlobalFoundries üstlenmiş. 

Araştırma ekibi, yeni teknolojinin özellikle sunucu sistemlerinde çok daha az enerjiyle devasa veri aktarım hızlarına ulaşmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Elbette her yeni teknolojide olduğu gibi optik işlemci projesinin de önünde daha çok yol var zira optik bileşenleri mevcut yarıiletken ekipmanlar üzerine entegre etmek oldukça zor. Projede çok basit ekipmanlar kullanılmasına rağmen oldukça fazla bir maliyet ortaya çıkmış. 

İlk etapta maliyetlerin aşağı çekilmesi gerekiyor. İkinci olarak bu tür bir yongada, ışık sızıntılarının önüne geçmek için silikon desteğin kaldırılması gerekiyor. Üçüncü olarak üretim bantlarının da geliştirilmesi gerekiyor. Yani devrim için uzun bir süre beklememiz gerekecek.  

http://www.guru3d.com/news-story/researchers-develop-ultra-fast-light-based-microprocessor.html Yorum Yaz
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aslanistan 3 yıl en beğenilen
Amma basit şeylere takıyorsunuz ha. Sanki bir bilgiyi yanlış yorumlamış. Çok belli ki yazım hatası ve düzeltilebilir. Nezaketten edepten yoksun haliniz içler acısı :/
Amma basit şeylere takıyorsunuz ha. Sanki bir bilgiyi yanlış yorumlamış. Çok belli ki yazım hatası ve düzeltilebilir. Nezaketten edepten yoksun haliniz içler ac...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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beratad 3 yıl
Ne acayip insanlar var.Haberin içeriği hakkında yorum yapmıyorlarda haberi paylaşan kişinin kusurlarını bulmaya çalışıyorlar ve buluncada bu kişiyi yerin dibine sokmaya çalışıyorlar.Yazık valla yazık.Acınası haldesiniz.

Habere gelirsek çok güzel bir haber.Şuan zaten nanometreyi küçülterek performansı arttırıp enerji tüketimini düşürmeye çalışıyorlar.Ama bununda bir sınırı var.Bu sınıra yaklaşıldıktan sonra geçilecek aşama bu olur galiba.

Bu amerikalılar da olmasa insanlık gelişmeyecek deyip bir özeleştiride yapayım:)
Ne acayip insanlar var.Haberin içeriği hakkında yorum yapmıyorlarda haberi paylaşan kişinin kusurlarını bulmaya çalışıyorlar ve buluncada bu kişiyi yerin dibin...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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LORDTEK 3 yıl
Biraz dikkat lütfen
300Gpbs
değil
300 Gbps
olsa gerek. Yanılıyor muyum?
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DH Misafiri 3 yıl
Şu foruma ne zaman girsem Ekrem71'i eleştiren gerizekalılarla karşılaşıyorum.. Embesiller haber okumaya değil eleştirmeye geliyor. bu platform bilgi sahibi olmak için yaratılmış bir platform. Sen Türkçe/Matematik tarafında daha çok Türkçe tarafına takılmışsın kardeşim. Senden cacık olmaz.
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-MoDeStUs- 3 yıl
Amma abarttiniz.Ufak tefek yanlislar olabilir.Resmen bazilari pusuya yatiyor laf sokmak icin.
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Sertan-57 3 yıl -MoDeStUs-
Yav He He :) . Kesin Oyledir Hep Oyle Oluyor.
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DH Misafiri 3 yıl
LAN PROJEMİ ÇALMIŞLAR HARAM OLSUN TÜBİTAK BURADAN SESLENİYORUM BENİM AKLIMDA GERÇEK IŞIKLA ÇALIŞAN İŞLEMCİ PROJESİ BUNDAN DAHA İYİ LÜTFEN BANA ULAŞIN YOKSA PROJEM HEBA OLCAK BENİM PROJEM BUNDAN DAHA İYİ LÜTFEN YARDIM EDİNDE ŞU AMD YAVURUNU VE İNTEL YAVURUNU PİYASADAN ATAK AYNI ZAMNADA DİĞER YAVUR İŞLEMCİ FİRMALARINI
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hturhan1210 3 yıl
Birkaç yıl önce IBM bu konuda bir çalışma yayınlamıştı. IBM light based Proccessing benzeri bir adı vardı. Haberi görünce aklıma geldi birden.
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FlyingUnderpants 3 yıl
Her iki yılda bir nanometreyi küçülterek performansı arttırıp enerji tüketimini düşürmeye çalışıyorlar ve çok büyük bir gelişmeymiş gibi satıyorlar. Kağıt üstünde ve sentetik testlerde her seferinde %30-50 arası iyileşme vaad ediyorlar ama son kullanıcıya yansıyan çok daha az.
Artık bu haberdeki gibi köklü bir değişim gerek.
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aozgec 3 yıl
pi testini yapsalar mıs keşke. iyi referans olurdu.
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Sertan-57 3 yıl
Bizim Türkler'de Boyle Buluslar Yapsalar Keske.
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umut_baris 3 yıl Sertan-57
Sertan-57

Bizim Türkler'de Boyle Buluslar Yapsalar Keske.

Önce ortamı oluşturman lazım.
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aslanistan 3 yıl en beğenilen
Amma basit şeylere takıyorsunuz ha. Sanki bir bilgiyi yanlış yorumlamış. Çok belli ki yazım hatası ve düzeltilebilir. Nezaketten edepten yoksun haliniz içler acısı :/
1 Yanıt Yanıtla +14
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beratad 3 yıl
Ne acayip insanlar var.Haberin içeriği hakkında yorum yapmıyorlarda haberi paylaşan kişinin kusurlarını bulmaya çalışıyorlar ve buluncada bu kişiyi yerin dibine sokmaya çalışıyorlar.Yazık valla yazık.Acınası haldesiniz.

Habere gelirsek çok güzel bir haber.Şuan zaten nanometreyi küçülterek performansı arttırıp enerji tüketimini düşürmeye çalışıyorlar.Ama bununda bir sınırı var.Bu sınıra yaklaşıldıktan sonra geçilecek aşama bu olur galiba.

Bu amerikalılar da olmasa insanlık gelişmeyecek deyip bir özeleştiride yapayım:)
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10ff 3 yıl aslanistan
aslanistan
Amma basit şeylere takıyorsunuz ha. Sanki bir bilgiyi yanlış yorumlamış. Çok belli ki yazım hatası ve düzeltilebilir. Nezaketten edepten yoksun haliniz içler acısı :/

Nezaket ve edep kurallarini ihlal eden yorum goremedim?arkadas son derece hakli. Sorun burada sallasyon is yapilmasi. Ayrica bu editor yuzlerce kez hata yapti. Neden boyle insanlar editor oluyor anlamis degilim.
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OverClocK1ng 3 yıl
"Prototip sistem, veri transferini milimetrekare başına 300Gpbs hızlarında gerçekleştirmeyi başarmış."
Yaw, 300 Gpbs ne Ekrem? Allah aşkına, kaç yıllık editör oldun.
Sen şu haberlerini okuduktan sonra yayınlamaya ne zaman başlayacaksın Allah aşkına?
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Fenomenon 3 yıl
Gelecekte maliyeti mutlaka düşecektir.
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