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İşletme odaklı HP Slate 8 tablet görseli internete sızdırıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8 ile birlikte pek çok laptop, masaüstü ve tablet modeli de piyasada olacak.
Intel Cove Point ve IdeaPad Yoga modelleri Windows 8 tablet/ultrabook hibridini ilk göreceğimiz modeller olacak. Ancak şimdiye kadar bir Windows 8 tablet ortaya çıkmamıştı.

Neowin.net sitesinin güvenilir bir kaynaktan elde ettiğini belirttiği basın görselinde HP'nin işletmelere yönelik olarak hazırladığı Slate 8 adlı Windows 8 tablet dikkati çekiyor.

Windows 8 Professional işletim sistemi çalıştıran tablet, 10.1 inçlik ekrana sahip. Dokunmatik veya kalem girişi, 8-10 saat arası batarya süresi, dış mekan görüntüleme seçeneği, 680gr ağırlık, 9.2mm kalınlık şeklinde özellikleri mevcut. İşletmelere yönelik dock istasyonu, Protect Tools gibi güvenlik yazılımları da tablete dahil edilmiş.

Fiyat veya çıkış tarihi konusunda herhangi bir bilgi yok. Ancak görselin doğru olduğu ve tabletin HP'nin işletmelere yönelik portföyünün içinde yer alacağı ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.


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TeamAnimus 7 yıl
Bana kalırsa Windows 8'li tabletler Android'li tabletlerin ulaşamadığı satış rakamlarına kısa bir sürede erişecek.
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haymatloshan 7 yıl
İş türü tabletlerde genel 4 gb ram,128 gb ssd oluyordu.Asus ve Samsung'un Windows 7'li tabletleri öyleydi,ebatları da bu kadar ince olmuyordu sanki,farklı özelliklerle mi gelecek acaba.Masaüstü pclerin devrini bu modeller kapatır belki.
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E_Aydin35 7 yıl
Görsel her nekadar doğru yada bakma açısı düzgün ise buradan ince bir yapıya sahip olduğu görülüyor.. Hp, birqazcık sessizliğini bozsun Wi 8 ile.
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SiR MaNiaC 7 yıl
Win 8 + tablet çok iş yapacak yaptıracak..
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Pardus Linux 7 yıl
HP hala deniyor tablet işini umarım bu seferde işin sonu WebOS gibi olmaz...

Düzenleme: imla
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