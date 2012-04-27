İşletme odaklı HP Slate 8 tablet görseli internete sızdırıldı

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8 ile birlikte pek çok laptop, masaüstü ve tablet modeli de piyasada olacak.

Intel Cove Point ve IdeaPad Yoga modelleri Windows 8 tablet/ultrabook hibridini ilk göreceğimiz modeller olacak. Ancak şimdiye kadar bir Windows 8 tablet ortaya çıkmamıştı.





Neowin.net sitesinin güvenilir bir kaynaktan elde ettiğini belirttiği basın görselinde HP'nin işletmelere yönelik olarak hazırladığı Slate 8 adlı Windows 8 tablet dikkati çekiyor.





Windows 8 Professional işletim sistemi çalıştıran tablet, 10.1 inçlik ekrana sahip. Dokunmatik veya kalem girişi, 8-10 saat arası batarya süresi, dış mekan görüntüleme seçeneği, 680gr ağırlık, 9.2mm kalınlık şeklinde özellikleri mevcut. İşletmelere yönelik dock istasyonu, Protect Tools gibi güvenlik yazılımları da tablete dahil edilmiş.





Fiyat veya çıkış tarihi konusunda herhangi bir bilgi yok. Ancak görselin doğru olduğu ve tabletin HP'nin işletmelere yönelik portföyünün içinde yer alacağı ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.